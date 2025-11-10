Prințul George al Marii Britanii, apariție surpriză la un eveniment regal important alături de mama lui, Kate Middleton

Prințul George pare pregătit să calce pe urmele tatălui său, Prințul William. Fiul cel mare al Prințului și al Prințesei de Wales a avut, la doar 12 ani, o apariție oficială neașteptată, marcând astfel primul său eveniment dedicat Zilei Comemorării (Remembrance Day).

Potrivit publicației PEOPLE, George și-a însoțit mama, pe Kate Middleton, la Royal British Legion Festival of Remembrance, eveniment desfășurat pe 8 noiembrie la Royal Albert Hall din Londra.

Prințul a apărut alături de Regele Charles, Regina Camilla și alți membri ai familiei regale, în timp ce tatăl său, Prințul William, se întorcea din Brazilia, unde a participat la Earthshot Prize 2025.

Participarea lui George a fost privită ca un pas simbolic în pregătirea sa pentru rolul de moștenitor al tronului. O sursă din cadrul Palatului a declarat pentru PEOPLE că William și Kate gestionează cu grijă această tranziție.

„Este un proces lent, care îl ajută să se obișnuiască treptat, în termenii cuplului, nu ai altora”.

Evenimentul de la Royal Albert Hall, dedicat soldaților britanici și celor din Commonwealth căzuți la datorie, precede comemorarea oficială din 11 noiembrie, ziua care marchează sfârșitul luptelor din Primul Război Mondial. George participase anterior, în luna mai, la un ceai organizat la Palatul Buckingham, unde s-a întâlnit cu veterani ai celui de-al doilea război mondial, în cadrul unei recepții găzduite de Regele Charles.

Debutul său amintește de parcursul tatălui său, Prințul William, care a început să fie implicat în activitățile regale la aceeași vârstă. Potrivit PEOPLE, în 1995, și el, la doar 12 ani, a participat împreună cu fratele său mai mic, Prințul Harry, și cu părinții lor, Regele Charles și Prințesa Diana, la ceremonia Heads of State Victory in Europe Remembrance Service, care celebra 50 de ani de la VE Day, Ziua Victoriei în Europa.

La ceremonia din Hyde Park, Diana și fiii săi au fost surprinși într-un moment tandru, sub soarele de primăvară, departe de tensiunile tot mai vizibile dintre ea și Charles. După cum amintește PEOPLE, evenimentul a avut loc cu doar câteva luni înainte de interviul acordat de Prințesa de Wales jurnalistului Martin Bashir pentru emisiunea Panorama, considerat de mulți începutul sfârșitului pentru relația celor doi.

Un an mai târziu, Diana și Charles aveau să divorțeze, iar în vara lui 1997, moartea tragică a Prințesei de Wales, la Paris, avea să marcheze una dintre cele mai dificile perioade din viața lui William. Una dintre primele sale apariții publice de după tragedie a fost chiar la funeraliile mamei sale, unde a mers în urma sicriului, alături de fratele său.

La aproape treizeci de ani de la primele apariții ale tatălui său, Prințul George pășește în aceeași direcție, într-un ritm propriu și atent ghidat de familie.

Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis au moștenit talentul artistic al mamei lor

Pe 17 februarie, Kate Middleton a dezvăluit patru portrete emoționante de familie, realizate în timpul unei sesiuni speciale de artă alături de copiii săi. Potrivit publicației PEOPLE, această activitate face parte din sprijinul continuu oferit de Prințesa de Wales inițiativei Shaping Us, lansată de The Royal Foundation Centre for Early Childhood, care pune accent pe importanța jocului creativ în dezvoltarea copilului.

Cei trei copii ai familiei regale au ales să își surprindă mama în desenele lor. Prințul Louis a folosit tonuri îndrăznețe de roșu și portocaliu, în timp ce Prințesa Charlotte a preferat nuanțe de albastru, verde, mov și galben. Schița detaliată a Prințului George o înfățișează pe mama sa așezată pe un scaun, demonstrând un talent artistic în plină dezvoltare; moștenit, fără îndoială, de la Kate. La rândul său, Prințesa de Wales a realizat un portret al micuțului Louis.

Kate Middleton, în vârstă de 43 de ani, a înființat The Royal Foundation Centre for Early Childhood în 2021, cu scopul de a crește gradul de conștientizare asupra importanței primilor ani de viață în dezvoltarea copiilor. La începutul lunii februarie, a fost prezentat Shaping Us Framework, un nou proiect menit să aprofundeze această direcție.

„@earlychildhood Shaping Us Framework descrie abilitățile sociale și emoționale care încep să se formeze încă din copilăria timpurie”, se arată în legenda postării de pe Instagram. „Aceste competențe sunt esențiale de-a lungul vieții, influențând cine suntem, cum ne gestionăm gândurile și emoțiile, modul în care comunicăm și interacționăm cu ceilalți și cum explorăm lumea din jurul nostru. Realizarea portretelor împreună cu copiii poate oferi momente de conexiune, permițându-ne să ne concentrăm unii asupra celorlalți, să fim creativi și, cel mai important, să ne distrăm împreună”.

