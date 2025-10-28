Prințul William și Kate Middleton impun măsuri ferme în familia regală, pe fondul scandalurilor legate de Prințul Andrew

Monarhia britanică trece printr-un nou moment de tensiune, în contextul scandalurilor tot mai numeroase care îl implică pe Prințul Andrew. Potrivit Fox News Digital, Prințul William și Kate Middleton au decis să aplice o politică de „toleranță zero” față de orice comportament care ar putea afecta imaginea Coroanei, o strategie care, potrivit experților regali, schimbă deja dinamica din interiorul familiei regale.

„Modelul de toleranță zero al Prințului William și al Prințesei Catherine transformă deja relațiile din familia regală”, a declarat experta în monarhia britanică Hilary Fordwich pentru Fox News Digital. „Ei sunt proactivi în culise, abordând direct scandalurile și impunând un nivel mult mai ridicat de disciplină, totul cu scopul de a proteja viitorul monarhiei prin excluderea celor care îi pot afecta reputația în orice fel”.

Potrivit sursei, William și Kate lucrează îndeaproape cu Regele Charles al III-lea pentru a proteja imaginea instituției, pe fondul noilor acuzații care îl vizează pe Andrew, fratele suveranului.

„Prințul William, în special, nu este mulțumit de modul în care a fost gestionată situația Prințului Andrew până acum”, a spus Helena Chard pentru Fox News Digital. „Este mult mai dur decât tatăl său. Întotdeauna adoptă o poziție fermă. Poate vedea cum prejudiciul de imagine pentru familia regală se agravează și caută o cale decisivă de a preveni alte scandaluri”.

Chard a adăugat că William, în vârstă de 43 de ani, consideră că îi este mai ușor să ia măsuri față de unchiul său decât îi este Regelui să gestioneze situația propriului frate.

„Își dă seama că este mai dificil pentru Rege să-l confrunte pe fratele său decât îi va fi lui să-l înfrunte pe unchiul său, la momentul potrivit”, a explicat ea, menționând că William ar prefera „o ruptură clară și rapidă de Prințul Andrew înainte ca situația să se înrăutățească și mai mult”.

Expertul regal Richard Fitzwilliams a declarat, tot pentru Fox News Digital, că Prințul William aplică o „politică de pământ pârjolit” în privința lui Andrew, 65 de ani, și a fostei sale soții, Sarah Ferguson, 66 de ani.

„Această problemă ar fi trebuit, fără îndoială, rezolvată până când William va deveni rege”, a spus Fitzwilliams. Totuși, el a atras atenția că situația fiicelor lor, Prințesele Beatrice și Eugenie, este „extrem de delicată”, având în vedere că doar patru membri activi ai familiei regale au sub 70 de ani.

Un alt expert în monarhie, Ian Pelham Turner, a adăugat că există „o presiune imensă” pentru excluderea lui Andrew, ca parte a unui efort mai amplu de a „curăța imaginea monarhiei”. „Andrew crede că e prea liniște. Sarah urăște atenția presei. Dar zilele lor sunt numărate”, a declarat Turner pentru Fox News Digital.

Săptămâna aceasta, presa britanică a relatat că Regele Charles le-ar fi cerut lui Andrew și Sarah Ferguson să se mute din reședința Royal Lodge. În același timp, potrivit Fox News Digital, Prințul William i-a interzis unchiului său să participe la orice eveniment regal — inclusiv la viitoarea ceremonie de încoronare.

Între timp, anchetele care îl vizează pe fostul Duce de York continuă. Andrew este investigat pentru că ar fi cerut unui ofițer de protecție să obțină informații confidențiale despre regretata Virginia Giuffre, cea care l-a acuzat de agresiune sexuală și de implicare în rețeaua de trafic sexual a lui Jeffrey Epstein. Giuffre a afirmat că Andrew ar fi violat-o pe vremea când era minoră.

Fondatoarea organizației Victims Refuse Silence l-a dat în judecată pe Andrew în 2021, iar cazul a fost soluționat în afara instanței, în 2022, pentru o sumă estimată la 12 milioane de dolari. Giuffre a murit în aprilie 2025.

Potrivit Page Six, într-o declarație transmisă de Palatul Buckingham, Prințul Andrew a recunoscut că „acuzațiile continue” la adresa sa „distrag atenția de la activitatea Majestății Sale și a Familiei Regale”, adăugând: „Am decis, ca întotdeauna, să-mi pun datoria față de familie și de țară pe primul loc. Rămân ferm în decizia luată acum cinci ani de a mă retrage din viața publică. Cu acordul Majestății Sale, consider că trebuie să merg acum un pas mai departe. Prin urmare, nu voi mai folosi titlul meu sau distincțiile care mi-au fost conferite”.

Totuși, Andrew a subliniat că „neagă categoric” acuzațiile care i-au fost aduse.

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro