Care este motivul pentru care Prințul William și Kate Middleton nu vor locui niciodată la Palatul Buckingham

Potrivit unui biograf regal, Prințul William nu intenționează să se mute la Palatul Buckingham nici atunci când va deveni rege. Moștenitorul tronului britanic preferă să rămână în propria locuință, urmând exemplul tatălui său, Regele Charles al III-lea, care a ales să păstreze Clarence House drept reședință londoneză după încoronarea sa din 2022.

Biografa regală Ingrid Seward, redactor-șef al revistei Majesty Magazine, a explicat pentru HELLO!:

„William nu avea de gând niciodată să se mute la Palatul Buckingham. Nu a fost niciodată atașat de acest loc și, probabil, nici nu a petrecut mult timp acolo. Regina și Prințul Philip au fost devastați când au fost nevoiți să părăsească Clarence House; Winston Churchill le-a spus atunci că Regina trebuie să locuiască într-un palat. Dar asta era atunci, iar acum lucrurile stau altfel. Poate că Palatul Buckingham va fi deschis publicului pe tot parcursul anului, nu doar vara, iar pentru banchete va fi folosit Castelul Windsor.”

Potrivit HELLO!, Palatul Buckingham trece printr-un proces de renovare de amploare, în valoare de 369 de milioane de lire sterline, ce ar trebui să se finalizeze în 2027. Atunci, Regele Charles al III-lea și Regina Camilla sunt așteptați să se mute înapoi în palat.

Între timp, Prințul William și Kate Middleton, ambii în vârstă de 43 de ani, au decis să părăsească Adelaide Cottage, actuala lor locuință din Berkshire, și să se stabilească la Forest Lodge, o proprietate de 21 de milioane de dolari, cu opt dormitoare, aflată în Windsor Great Park.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a confirmat pentru Page Six mutarea: „Familia Wales se va muta mai târziu în acest an.”

Cei doi s-au instalat la Adelaide Cottage în 2022, pentru a fi aproape de școala la care învață Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Totuși, potrivit unor apropiați citați de The Sun, cuplul își dorește acum un „nou început” într-un alt loc.

„Windsor a devenit casa lor. Totuși, în ultimii câțiva ani, de când au locuit la Adelaide Cottage, au existat momente cu adevărat dificile.”

„Mutarea le oferă ocazia unui nou început și a unui nou capitol; o oportunitate de a lăsa în urmă unele dintre amintirile mai puțin fericite”, a adăugat aceeași sursă.

Prințul William și Kate Middleton s-au mutat la Adelaide Cottage cu doar câteva luni înainte ca Regina Elisabeta a II-a să se stingă din viață, în septembrie 2022. Momentele dificile pentru familia regală au continuat și anul trecut, odată cu diagnosticul de cancer al Regelui Charles al III-lea și al Prințesei Kate.

Spre deosebire de Adelaide Cottage, Forest Lodge este văzută de Prințul și Prințesa de Wales drept o reședință pe termen lung, considerată „casa lor pentru totdeauna.”

Noua locuință le va permite să mențină un ritm de viață cât mai normal, rămânând aproape de școala copiilor. Prințul George, în vârstă de 12 ani, Prințesa Charlotte, de 10 ani, și Prințul Louis, de 7 ani, studiază în prezent la Lambrook School, în Berkshire. După ce va împlini 13 ani, anul viitor, George urmează să își continue studiile la o nouă instituție, Eton College fiind considerată cea mai probabilă opțiune.

Totuși, decizia de a-și schimba locuința nu a fost lipsită de controverse. Potrivit Daily Mail, două familii care locuiau în apropierea Forest Lodge au fost rugate să își părăsească locuințele pentru a face loc cuplului regal.

„Li s-a spus să se mute”, a declarat o sursă pentru publicație. „Presupun că li s-a oferit alt loc, dar li s-a spus că trebuie să plece.”

Aceeași sursă a precizat că „nu se așteptau la asta. Casele acelea sunt foarte aproape de reședință, așa că nu vor să aibă pe oricine locuind acolo, dacă urmează să se mute membrii familiei regale.”

