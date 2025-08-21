Care este adevăratul motiv pentru care Prințul William nu a încercat să se împace cu Prințul Harry

Prințul William ar fi „reticent” în a relua legătura cu fratele său, Prințul Harry, iar cauza ar fi Meghan Markle, potrivit mai multor experți în familia regală.

De ce nu se împacă Prințul William cu fratele său

Hilary Fordwich, analistă regală, a declarat pentru Fox News Digital că membrii Casei Regale „nu au încredere” în Meghan Markle.

„Îngrijorările lor sunt justificate”, a spus aceasta. „Orice discuție privată din familie ar putea ajunge în spațiul public sau ar putea fi folosită în scopuri comerciale.” Ea a adăugat că ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, „nu are niciun simț al datoriei față de poporul britanic sau față de instituție”.

Potrivit acesteia, șansele de împăcare între cei doi frați sunt minime: „Harry crede că William a insultat-o pe Meghan, iar un astfel de resentiment e foarte greu de depășit.”

Ingrid Seward, redactor-șef la Majesty Magazine, a mers și mai departe, afirmând că Meghan este „veriga lipsă” care alimentează conflictul dintre copiii regretatei Prințese Diana. „Este profund displăcută de o mare parte a monarhiștilor din această țară. O văd ca pe o prezență nocivă pentru familia regală”, a declarat aceasta.

Autoarea volumului My Mother and I: The Inside Story of the King and Our Late Queen consideră că „pata” care planează asupra reputației ducesei ține de faptul că aceasta „și-a vorbit de rău atât familia, cât și familia soțului ei”. Mai mult, a subliniat că Harry și copiii lor – Archie (6 ani) și Lilibet (4 ani) – „nu și-au cunoscut niciodată bunicul matern, Thomas Markle”.

În același timp, surse apropiate Casei Regale au afirmat că Harry a încercat recent să facă un pas spre reconciliere, oferindu-le lui William și Regelui Charles detalii despre programul său oficial, pentru a evita „conflictele de interese și suprapunerile mediatice”, potrivit Daily Mail.

Totuși, divergențele persistă încă din 2020, când Harry și Meghan au renunțat la rolurile oficiale din cadrul monarhiei și s-au mutat în Statele Unite. De atunci, au vorbit public despre nemulțumirile lor în interviul acordat Oprah Winfrey, în documentarul Netflix și în cartea autobiografică a prințului, Spare.

Prințul Harry își dorește o împăcare cu familia regală

Cu toate acestea, Harry a declarat în luna mai, la BBC News, că și-ar dori o împăcare: „Mi-aș dori o reconciliere cu familia mea, după atâtea neînțelegeri și diferențe, chiar dacă este posibil să nu fiu niciodată iertat.” Reprezentanții lui Harry, William și Meghan Markle nu au oferit până acum un punct de vedere oficial.

Se pare că Prințul Harry a acceptat să-și împărtășească programul oficial cu familia regală, într-un gest de împăcare față de tatăl său, Regele Charles al III-lea, și fratele său, Prințul William.

Potrivit Daily Mail, acest gest de reconciliere ar avea scopul de a evita suprapunerile între evenimentele organizate de Harry și Meghan Markle și angajamentele oficiale ale familiei regale.

Această propunere vine ca un răspuns la acuzațiile conform cărora Ducii de Sussex ar încerca să fure lumina reflectoarelor de la restul familiei regale britanice. Decizia a fost luată la doar câteva zile după ce vizita lui Harry în Angola a acaparat atenția presei, eclipsând dezvăluirea portretului oficial cu ocazia împlinirii a 78 de ani de către Regina Camilla.

Transparența lui Harry ar putea deschide calea pentru o întâlnire față în față cu tatăl său, în ciuda programelor aglomerate ale ambelor părți, mai ales că, potrivit surselor, ar fi avut loc discuții de pace între echipele lor.

„Până la acea întâlnire între consilierii lor, conflictele de interese sau suprapunerile de imagine publică păreau a fi încurajate, poate chiar savurate de Sussexi,” a declarat o sursă pentru publicație. „Acum, Harry pare să adopte o nouă atitudine. Tonul este axat pe evitarea conflictelor cu familia sa.”

Foto: Profimedia

