Care este adevăratul motiv pentru care Prințul William nu a încercat să se împace cu Prințul Harry

Motivul pentru care Prințul William și fratele său, Prințul Harry, nu au ajuns la o împăcare a fost dezvăluit.

Homepage  / People / Royals
  de  ELLE.ro
Care este adevăratul motiv pentru care Prințul William nu a încercat să se împace cu Prințul Harry

Prințul William ar fi „reticent” în a relua legătura cu fratele său, Prințul Harry, iar cauza ar fi Meghan Markle, potrivit mai multor experți în familia regală.

De ce nu se împacă Prințul William cu fratele său

Hilary Fordwich, analistă regală, a declarat pentru Fox News Digital că membrii Casei Regale „nu au încredere” în Meghan Markle.

„Îngrijorările lor sunt justificate”, a spus aceasta. „Orice discuție privată din familie ar putea ajunge în spațiul public sau ar putea fi folosită în scopuri comerciale.” Ea a adăugat că ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, „nu are niciun simț al datoriei față de poporul britanic sau față de instituție”.

Potrivit acesteia, șansele de împăcare între cei doi frați sunt minime: „Harry crede că William a insultat-o pe Meghan, iar un astfel de resentiment e foarte greu de depășit.”

Ingrid Seward, redactor-șef la Majesty Magazine, a mers și mai departe, afirmând că Meghan este „veriga lipsă” care alimentează conflictul dintre copiii regretatei Prințese Diana. „Este profund displăcută de o mare parte a monarhiștilor din această țară. O văd ca pe o prezență nocivă pentru familia regală”, a declarat aceasta.

Autoarea volumului My Mother and I: The Inside Story of the King and Our Late Queen consideră că „pata” care planează asupra reputației ducesei ține de faptul că aceasta „și-a vorbit de rău atât familia, cât și familia soțului ei”. Mai mult, a subliniat că Harry și copiii lor – Archie (6 ani) și Lilibet (4 ani) – „nu și-au cunoscut niciodată bunicul matern, Thomas Markle”.

În același timp, surse apropiate Casei Regale au afirmat că Harry a încercat recent să facă un pas spre reconciliere, oferindu-le lui William și Regelui Charles detalii despre programul său oficial, pentru a evita „conflictele de interese și suprapunerile mediatice”, potrivit Daily Mail.

Totuși, divergențele persistă încă din 2020, când Harry și Meghan au renunțat la rolurile oficiale din cadrul monarhiei și s-au mutat în Statele Unite. De atunci, au vorbit public despre nemulțumirile lor în interviul acordat Oprah Winfrey, în documentarul Netflix și în cartea autobiografică a prințului, Spare.

Prințul Harry își dorește o împăcare cu familia regală

Cu toate acestea, Harry a declarat în luna mai, la BBC News, că și-ar dori o împăcare: „Mi-aș dori o reconciliere cu familia mea, după atâtea neînțelegeri și diferențe, chiar dacă este posibil să nu fiu niciodată iertat.” Reprezentanții lui Harry, William și Meghan Markle nu au oferit până acum un punct de vedere oficial.

Se pare că Prințul Harry a acceptat să-și împărtășească programul oficial cu familia regală, într-un gest de împăcare față de tatăl său, Regele Charles al III-lea, și fratele său, Prințul William.

Potrivit Daily Mail, acest gest de reconciliere ar avea scopul de a evita suprapunerile între evenimentele organizate de Harry și Meghan Markle și angajamentele oficiale ale familiei regale.

Această propunere vine ca un răspuns la acuzațiile conform cărora Ducii de Sussex ar încerca să fure lumina reflectoarelor de la restul familiei regale britanice. Decizia a fost luată la doar câteva zile după ce vizita lui Harry în Angola a acaparat atenția presei, eclipsând dezvăluirea portretului oficial cu ocazia împlinirii a 78 de ani de către Regina Camilla.

Transparența lui Harry ar putea deschide calea pentru o întâlnire față în față cu tatăl său, în ciuda programelor aglomerate ale ambelor părți, mai ales că, potrivit surselor, ar fi avut loc discuții de pace între echipele lor.

„Până la acea întâlnire între consilierii lor, conflictele de interese sau suprapunerile de imagine publică păreau a fi încurajate, poate chiar savurate de Sussexi,” a declarat o sursă pentru publicație. „Acum, Harry pare să adopte o nouă atitudine. Tonul este axat pe evitarea conflictelor cu familia sa.”

Citește și:
Victoria Beckham, protagonista unei noi producții Netflix. Creatoarea de modă vorbește deschis despre problemele legate de imaginea de sine și alimentație

Foto: Profimedia

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
George Burcea, ironic după ce s-a zvonit că ar fi refuzat să mai apară în Wednesday din cauza neînțelegerilor financiare: "Am cerut 5 milioane de dolari"
People
George Burcea, ironic după ce s-a zvonit că ar fi refuzat să mai apară în Wednesday din cauza neînțelegerilor financiare: "Am cerut 5 milioane de dolari"
Otilia, decizie neașteptată înainte de nuntă. De ce renunță la rochia inițială
People
Otilia, decizie neașteptată înainte de nuntă. De ce renunță la rochia inițială
Alina Eremia, mărturisiri după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Mesajul transmis de artistă: "S-a semnat contractul"
People
Alina Eremia, mărturisiri după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Mesajul transmis de artistă: "S-a semnat contractul"
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, surprins în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, modelul Hana Sun Doerr
People
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, surprins în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, modelul Hana Sun Doerr
Carmen Grebenișan, pregătiri înainte de a deveni mamă. Creatoarea de conținut va naște primul ei copil: "Nu o să aibă camera lui"
People
Carmen Grebenișan, pregătiri înainte de a deveni mamă. Creatoarea de conținut va naște primul ei copil: "Nu o să aibă camera lui"
Dragoș Bucur se retrage din juriul emisiunii "Românii au talent." Primele declarații: "Fac o pauză de televiziune"
People
Dragoș Bucur se retrage din juriul emisiunii "Românii au talent." Primele declarații: "Fac o pauză de televiziune"
Libertatea
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Imagini cu casa de vacanță din sudul Franței a Andreei Esca. Vedeta PRO TV a arătat locuința familiei
Imagini cu casa de vacanță din sudul Franței a Andreei Esca. Vedeta PRO TV a arătat locuința familiei
Andra și Cătălin Măruță, primele declarații după ce au cerut ordin de protecție. Mesajele pe care le primea artista
Andra și Cătălin Măruță, primele declarații după ce au cerut ordin de protecție. Mesajele pe care le primea artista
Scenele intime dintre Ella și Teo de la Insula Iubirii 2025, analizate de un psiholog. Ce transmite comportamentul celor doi | EXCLUSIV
Scenele intime dintre Ella și Teo de la Insula Iubirii 2025, analizate de un psiholog. Ce transmite comportamentul celor doi | EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Delia, ipostaze incendiare, într-un costum de baie minuscul. Fanii au crezut că imaginile au fost „scăpate” pe internet
Delia, ipostaze incendiare, într-un costum de baie minuscul. Fanii au crezut că imaginile au fost „scăpate” pe internet
Insula Iubirii, 19 august 2025. Reacția lui Andrei Lemnaru la imaginile cu Teo și Ella din baie. Ce decizie a luat concurentul
Insula Iubirii, 19 august 2025. Reacția lui Andrei Lemnaru la imaginile cu Teo și Ella din baie. Ce decizie a luat concurentul
Laura Vicol, prima reacție după ce a fost acuzată că a sfidat legea la meciul Rapid- FCSB. Cum a fost surprinsă în tribune
Laura Vicol, prima reacție după ce a fost acuzată că a sfidat legea la meciul Rapid- FCSB. Cum a fost surprinsă în tribune
Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezon 7, reacție la scenele fierbinți cu Ella și Teo din baie: „Vă zic din experiență...”
Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezon 7, reacție la scenele fierbinți cu Ella și Teo din baie: „Vă zic din experiență...”
Unica.ro
Probleme în Paradis? Cum a fost surprinsă Nicoleta Luciu zilele trecute. Mulți spun că ar fi începutul sfârșitului căsniciei sale cu Zsolt Csergo, mai ales că ea petrece din ce în ce mai mult timp la București, iar el a rămas la Miercurea Ciuc. DETALIUL care a atras atenția tuturor
Probleme în Paradis? Cum a fost surprinsă Nicoleta Luciu zilele trecute. Mulți spun că ar fi începutul sfârșitului căsniciei sale cu Zsolt Csergo, mai ales că ea petrece din ce în ce mai mult timp la București, iar el a rămas la Miercurea Ciuc. DETALIUL care a atras atenția tuturor
Tragedie într-o familie celebră din România! Și-a luat viața în cimitir! I-a spus soției că vrea să-și pună capăt zilelor, iar Poliția l-a găsit prea târziu! Drama care zguduie întreaga țară
Tragedie într-o familie celebră din România! Și-a luat viața în cimitir! I-a spus soției că vrea să-și pună capăt zilelor, iar Poliția l-a găsit prea târziu! Drama care zguduie întreaga țară
"Au primit și o sumă de bani în plus!" Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii, rupe tăcerea despre scena fierbinte din baie, dintre Ella și Teo, după ce s-a spus că a fost regizată. "Despre asta e show-ul. Vă zic din experiență!"
"Au primit și o sumă de bani în plus!" Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii, rupe tăcerea despre scena fierbinte din baie, dintre Ella și Teo, după ce s-a spus că a fost regizată. "Despre asta e show-ul. Vă zic din experiență!"
Influencerița Aluziva și soțul ei divorțează după 11 ani. Pozau într-o familie fericită, alături de cei 3 copii, dar au anunțat despărțirea
Influencerița Aluziva și soțul ei divorțează după 11 ani. Pozau într-o familie fericită, alături de cei 3 copii, dar au anunțat despărțirea
catine.ro
Taylor Swift și-a etalat formele pe coperta celui mai recent album. Fanii artistei au avut reacții mixte la vederea imaginilor
Taylor Swift și-a etalat formele pe coperta celui mai recent album. Fanii artistei au avut reacții mixte la vederea imaginilor
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce pregătește Universul pentru fiecare zodie înainte de sfârșitul verii. Cum arată horoscopul
Ce pregătește Universul pentru fiecare zodie înainte de sfârșitul verii. Cum arată horoscopul
Cu ce se poartă adidașii înalți. 5 idei de ținute cool și ușor de integrat în garderoba ta
Cu ce se poartă adidașii înalți. 5 idei de ținute cool și ușor de integrat în garderoba ta
Mai multe din people
Elena și Ianis Hagi au devenit părinți! Soția fotbalistului a născut un băiețel
Elena și Ianis Hagi au devenit părinți! Soția fotbalistului a născut un băiețel
People

Elena și Ianis Hagi au devenit părinți pentru prima dată.

+ Mai multe
Virgil Ianțu, imagini din vacanța cu soția lui, Roxana. Fiica lor, Jasmina, a fost absentă: "Unii lipsesc din poze"
Virgil Ianțu, imagini din vacanța cu soția lui, Roxana. Fiica lor, Jasmina, a fost absentă: "Unii lipsesc din poze"
People

Virgil Ianțu și partenera lui, Roxana, au plecat într-o vacanță de vis în Italia.

+ Mai multe
Andreea Marin, dezvăluire surprinzătoare după separarea de Adrian Brâncoveanu: "E o dovadă de curaj să accepți"
Andreea Marin, dezvăluire surprinzătoare după separarea de Adrian Brâncoveanu: "E o dovadă de curaj să accepți"
People

Andreea Marin a transmis un mesaj emoționant după despărțirea de Adrian Brâncoveanu.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC