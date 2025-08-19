Victoria Beckham, protagonista unei noi producții Netflix. Creatoarea de modă vorbește deschis despre problemele legate de imaginea de sine și alimentație

De mai bine de trei decenii, Victoria Beckham este o figură emblematică a culturii pop și a modei, însă expunerea constantă a venit la pachet cu un cost personal major. O nouă serie Netflix, cu premiera în septembrie, arată cum anii de atenție publică intensă i-au afectat imaginea de sine și au determinat-o să urmeze un stil de viață strict, bazat pe o dietă rigidă. Potrivit Page Six, documentarul surprinde modul în care aceste experiențe au marcat-o atât personal, cât și profesional.

„Când te uiți în urmă la mediul media din anii ’90, a fost extrem de greu”, a explicat o sursă, confirmând că Victoria, acum în vârstă de 51 de ani, dezvăluie pentru prima dată lupta cu aceste probleme în cadrul celor trei episoade ale seriei Victoria Beckham.

„A existat o presiune enormă asupra aspectului Victoriei și a greutății ei. Cred că publicul va înțelege mai bine prin ce a trecut.”

Creatoarea de modă a mărturisit, la rândul său, că în film există secvențe emoționante.

„Sunt lacrimi. Și mi-a trecut prin minte zilele trecute, ce o să simt când o să văd acele lacrimi pe un ecran imens? Sau pe un iPhone?”, a declarat pentru Bloomberg în luna mai.

Seria urmărește pregătirea Victoriei pentru cel mai important show de modă din cariera sa – prezentarea colecției brand-ului omonim la Paris Fashion Week, în septembrie 2024. În același timp, sunt incluse și apariții scurte ale fiului ei, Brooklyn, și ale soției acestuia, Nicola Peltz, filmate înainte de ruptura care avea să marcheze familia Beckham.

Experiențele traumatizante ale Victoriei în raport cu mass-media nu sunt o noutate. În producția Beckham, premiată cu Emmy în 2023 și centrată pe soțul său, David, ea rememora momentele în care a devenit ținta unor scandări obscene pe stadioane.

„Este jenant, este dureros”, spunea atunci.

Noua serie merge însă mai departe, readucând în discuție episoade de arhivă, precum cel din 1999, când prezentatorul Chris Evans a obligat-o să se cântărească în direct, la doar două luni după nașterea lui Brooklyn. Conform Page Six, experiențe de acest fel au determinat-o să adopte o disciplină rigidă, atât în privința sportului zilnic, cât și a dietei controlate strict. David Beckham a confirmat public această rutină.

„Din păcate, sunt căsătorit cu cineva care mănâncă același lucru de 25 de ani”, a spus el anul trecut în podcastul River Cafe Table 4. „De când am cunoscut-o, ea mănâncă doar pește la grătar și legume fierte. Foarte rar se abate de la asta.”

Victoria însăși a glumit într-un interviu pentru Net-a-Porter că singura „abatere” din viața ei este „tequila.”

Anii petrecuți sub lupa publicului au lăsat urme vizibile asupra stării sale emoționale.

„Nu vreau niciodată să par că mă plâng, dar au fost momente în trecut în care nu m-am simțit suficient de încrezătoare să stau pe plajă și să îmi privesc copiii jucându-se”, a povestit ea pentru revista Grazia anul trecut. Totuși, Victoria Beckham recunoaște că și-a schimbat perspectiva: „Viața e prea scurtă” pentru a număra constant caloriile.

Documentarul nu abordează doar aspectul personal, ci și transformarea ei profesională, de la statutul de Posh Spice la cel de designer de modă.

„A fost o schimbare majoră să treci de la Spice Girl la a fi practic o mamă casnică, fără prieteni sau familie alături de ea”, a spus o prietenă pentru Page Six despre perioada de după destrămarea trupei, în anul 2000. „A trebuit să își reconstruiască identitatea.”

În 2008, Victoria și-a prezentat prima colecție la New York Fashion Week, axată pe rochii inspirate de designerul francez Roland Mouret. Deși cei doi au avut același manager, Simon Fuller, Mouret a declarat pentru The Guardian: „Victoria Beckham și cu mine nu am fost niciodată prieteni… Totuși, a reușit să mă învețe un lucru: sunt un mentor al naibii de bun.”

Treptat, Victoria și-a conturat un stil propriu, cu linii clare și croieli precise, câștigând respectul industriei și sprijinul unor nume de referință precum Anna Wintour, prezentă constant în primul rând la show-urile sale. Totuși, succesul nu a venit fără dificultăți. Potrivit Page Six, designerul recunoaște în documentar că brand-ul său a trecut prin momente critice și că a fost aproape de colaps. Conform Page Six, în 2017, fondul de investiții NEO a devenit acționar minoritar în companie, cu o investiție de 30 de milioane de lire sterline (40,5 milioane de dolari). După un 2022 dificil, Victoria, David și NEO au adus un aport suplimentar de 6,9 milioane de lire (9,3 milioane de dolari) pentru a susține brand-ul. În 2023, vânzările au crescut cu 52%, impulsionate în special de succesul liniei de beauty.

Astăzi, cariera sa în modă a depășit ca durată perioada petrecută pe scenă alături de Spice Girls.

„Am fost definită de o perioadă de patru ani din viața mea, când eram în Spice Girls”, a spus Victoria pentru Bloomberg. „Și sunt atât de mândră de asta. Dar au venit și toate prejudecățile. Sunt în industria modei, creez colecții proprii de aproape 20 de ani. Și mi-a luat tot acest timp să mă simt suficient de încrezătoare în ceea ce fac și în brand-ul meu.”

Deschiderea Victoriei a surprins deja publicul odată cu premiera Beckham, unde spectatorii au remarcat umorul ei și sinceritatea cu care a vorbit despre acuzațiile de infidelitate la adresa lui David, pe vremea în care acesta juca la Real Madrid.

„Se simțea ca și cum lumea era împotriva noastră. Și iată adevărul – eram și noi împotriva noastră, dacă e să fiu complet sinceră.”

Totuși, seria Victoria Beckham nu abordează unul dintre cele mai sensibile subiecte: ruptura profundă dintre Victoria și fiul său cel mare, Brooklyn. Nici el, nici soția sa, Nicola Peltz, nu vor fi prezenți la premiera documentarului din luna septembrie, iar relațiile cu restul familiei sunt tensionate de luni întregi.

„Nu este vorba doar de David și Victoria cu care Brooklyn nu vorbește – este vorba și de bunicii lui, de frați și de oamenii alături de care a crescut întreaga viață”, a spus un apropiat, conform Page Six. Pentru toți, dar mai ales pentru Victoria, ca mamă, „este sfâșietor”, a adăugat acesta.

Ruptura a fost accentuată și de imaginile publicate recent pe Instagram de Brooklyn și Nicola, care și-au reînnoit jurămintele într-o ceremonie oficiată de tatăl ei, miliardarul Nelson Peltz, la care au participat numeroși membri ai familiei Peltz, dar nimeni din familia Beckham.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro