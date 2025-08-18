Leonardo DiCaprio și iubita sa, Vittoria Ceretti, gesturi romantice pe un iaht, în timpul vacanței în Spania

Leonardo DiCaprio (50 de ani) și modelul Vittoria Ceretti (27 de ani) se bucură de soare în vacanța lor din Spania. Cei doi au fost surprinși vineri, 15 august, pe un iaht în apropiere de insula Formentera, în ipostaze tandre, potrivit imaginilor publicate de Daily Mail. Actorul și supermodelul au fost fotografiați sărutându-se, relaxându-se pe puntea ambarcațiunii și înotând în apele Mediteranei, oferind astfel o rară privire asupra relației lor.

Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti, ipostaze pasionale pe iaht

Cei doi, care par să aibă o pasiune comună pentru călătorii și croaziere de lux, s-au aflat în compania unui grup mai mare de prieteni. La un moment dat, Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti au fost surprinși sărutându-se la umbră, departe de razele puternice ale soarelui spaniol. Într-o altă fotografie, modelul italian apare atingându-și iubitul pe spate, în timp ce urcau împreună niște trepte.

Vittoria a ales un costum de baie cu animal print, în timp ce actorul a purtat un short de baie negru. Amândoi au fost văzuți purtând măști de scafandru, pregătiți pentru o baie în mare.

Nu este prima oară când cei doi apar împreună în public. În iunie, DiCaprio și Ceretti au fost văzuți la Veneția, ieșind din hotelul Gritti Palace, înainte de a participa la petrecerea de bun-venit a nunții lui Jeff Bezos și Lauren Sánchez. Actorul, prieten apropiat al miliardarului, a purtat un costum închis la culoare și o șapcă neagră, iar Vittoria a optat pentru o rochie lungă, într-o nuanță neutră, cu părul prins într-un coc elegant și o poșetă nude.

Detalii despre relația lor

De altfel, în aprilie 2025, Vittoria Ceretti a vorbit pentru prima dată despre relația sa cu DiCaprio, într-un interviu acordat Vogue France. Ea a povestit că cei doi s-au întâlnit pentru prima oară la Milano, dar a evitat să ofere detalii. Modelul a explicat însă cât de dificil poate fi să fii asociată mai degrabă cu partenerul celebru decât cu propriul parcurs profesional:

„De îndată ce ești într-o relație cu cineva care are mai mulți urmăritori decât tine, devii automat ‘prietena lui sau ‘fosta lui. Și asta poate fi extrem de enervant. Dintr-odată, oamenii nu mai vorbesc despre tine ca persoană, ci doar ca parte din trecutul altcuiva. Nu e plăcut să știi că nu poți iubi pe cine vrei, doar din cauza etichetelor pe care oamenii simt nevoia să le pună”, a declarat ea.

Despre faptul că se iubește cu unul dintre cei mai mari actori ai lumii, Vittoria a adăugat: „E ceva ce trebuie să înveți să gestionezi. Dacă ceea ce trăiești este real, dacă știi că vă iubiți, atunci nu ai de ce să te temi. Dragostea te protejează și îți dă încredere.”

Povestea de dragoste dintre Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti a început în mai 2023, când cei doi au fost observați împreună la Festivalul de Film de la Cannes.

Până în august 2023, relația lor a devenit mai evidentă, fiind surprinși în ipostaze tandre într-un club din Ibiza, Spania. Câteva săptămâni mai târziu, cei doi au fost fotografiați pentru prima dată în Santa Barbara, California, în timp ce se bucurau de o înghețată.

