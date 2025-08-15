Cine e cea mai bogată actriță de la Hollywood – și probabil nu ai auzit de ea până acum

Dar surpriza vine dintr-un loc complet neașteptat: cea mai bogată actriță de la Hollywood nu joacă în cele mai recente blockbustere, ci și-a câștigat averea într-un mod mult mai discret și smart. Cea care ocupă, de fapt, primul loc în acest clasament nu mai apare de mult pe marile ecrane și este, pentru mulți, un nume aproape uitat: Jami Gertz.

Cu o avere estimată la 12 miliarde de dolari, Gertz este oficial cea mai bogată actriță din lume, potrivit Celebrity Net Worth. Cei care își amintesc de ea o știu din filme precum The Lost Boys, Twister sau Less Than Zero, dar și din aparițiile în seriale TV populare din anii ’90 și 2000. În ultimii ani, însă, Gertz a dispărut complet din lumina reflectoarelor.

Secretul averii sale colosale nu vine din industria de divertisment, ci din lumea finanțelor. Jami Gertz este căsătorită cu Tony Ressler, un miliardar care a fondat companiile de investiții Apollo Global Management și Ares Management. Împreună, cei doi au investit strategic în mai multe afaceri, inclusiv în sport. În 2015, au devenit proprietarii echipei NBA Atlanta Hawks, iar mai recent au cumpărat și o participație în echipa de baseball Milwaukee Brewers.

Deși averea familiei Ressler-Gertz este legată în principal de afacerile soțului ei, Jami a fost implicată activ în deciziile de business. Ea a povestit într-un interviu că, la începutul relației lor, câștiga mai bine decât el și că a fost cea care a plătit prima lor casă și vacanțele.

De Diana-Mihaela Călinescu

Foto: PR, Shutterstock

