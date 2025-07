10 seriale foarte bune care au fost anulate brusc, spre dezamăgirea fanilor

Atunci când publicul aștepta cu sufletul la gură continuarea acestor seriale, au fost anulate fără prea multe explicații, ceea ce a produs o dezamăgire foarte mare.

1. Young Rock

Serialul Young Rock, în care a fost vorba despre ascensiunea lui Dwayne „The Rock” Johnson și momentele marcante din viața lui, de la actorie, wresling și fotbal american, nu a captivat foarte mult publicul, motiv pentru care a fost anulat după trei sezoane.

2. Everything Sucks!

Serialul Everything Sucks! a fost lansat în februarie 2018 și anulat câteva săptămâni mai târziu, după un singur sezon. Această comedie dramatică cu și despre adolescenți a adus o poveste despre maturizarea unor tineri din Oregon din 1990 în timp ce produc un film. Din distribuție au făcut parte Jahi Di’Allo Winston, Peyton Kennedy și Sydney Sweeney.

3. Santa Clarita Diet

O altă indignare în rândul publicului a fost anularea serialului Santa Clarita Diet după trei sezoane. Comedia a avut-o în rol principal pe Drew Barrymore, care a interepretat-o pe Sheila, o agentă imobiliară căsătorită cu Joel Hammond, și el având aceeași meserie. Viața lor aparent linișitită și fără prea multe griji ia o întorsătură complet neașteptată după ce Sheila moare după ce este infectată cu un virus zombie. Ea ajunge nemuritoare și vrea să mănânce doar carne umană.

4. Lovecraft Country

Serialul HBO Lovecraft Country a fost anulat după un sezon de succes și bogat de nominalizări și premii, un exemplu fiind Courtney B. Vance, care a fost răsplătit cu premiul Emmy pentru cel mai bun actor invitat într-un serial dramatic. Povestea se concentrează pe ideea de identitate și de căutare a unui părinte înstrăit.

5. Firefly

Serialul Firefly a avut o distribuție amplă formată din Gina Torres, Morena Baccarin, Alan Tudyk, Nathan Fillion și Christina Hendricks. Povestea despre călătoria în spațiu a unui echipaj care luptă pentru supraviețuire a luat sfârșit după un sezon.

6. I Am Not Okay With This

În serialul I Am Not Okay With This, Sydney Novak, jucată de Sophia Lillis, este o adolescentă care pe lângă provocările și încercările din timpul liceului, ea începe să își descopere sexualitatea și superputerile misterioase. Cu toate că povestea avea potențial de a fi dezvoltată, serialul a avut șapte episoade, fiind anulată continuarea din cauza pandemiei.

7. The Kids Are Alright

Serialul The Kids Are Alright creat de Tim Doyle a durat un sezon. Acțiunea serialului s-a desfășurat în 1970, unde aflăm mai multe despre provocările și tensiunile dintr-o familie irlandezo-catolică, în special despre cum reușeșc doi părinți să se ocupe îndeaproape de educația a opt copii.

8. The Babysitters Club

Fanii au fost indignați că The Baby-Sitters Club nu se mai întoarce și pentru al treilea sezon, mai ales că a primit recenzii pozitive din partea criticilor și a fost răsplătit cu premii de către industrie. Povestea din serial are la bază seria de romane scrise de Ann M. Martin, The Baby-Sitters Club și urmărește mai multe prietene de gimnaziu care pun bazele unui serviciu de babysitting.

9. Undeclared

Serialul Undeclared a fost creat de Judd Apatow și a avut un singur sezon. În această poveste facem cunoștință cu experiențele deloc previzibile de care au parte mai mulți tineri odată cu venirea la facultate. Distribuția a fost alcătuită din nume precum Jay Baruchel, Carla Gallo, Charlie Hunnam, Monica Keena și Seth Rogen.

10. Popular

Popular, serialul creat de Gina Matthews și Ryan Murphy, s-a încheiat în mod neașteptat după două sezoane. A rulat între 1999 și 2001 și a spus o poveste despre două tinere care, în ciuda faptului că nu se suportă, sunt împinse să se apropie într-un moment critic, după ce tatăl uneia dintre ele se căsătorește cu mama celeilalte.

