10 dintre cele mai bune seriale bazate pe crime reale, pe care merită să le vizionezi

Nu toată lumea este pasionată de filme horror, însă auzul expresiei „Bazat pe o poveste adevărată” ne face mult mai interesați de un anumit serial, chiar dacă subiectul acestuia are la bază evenimente cu adevărat terifiante precum crime, sinucideri sau abuzuri sexuale.

Există multe seriale și documentare care merită atenția ta, însă cele de mai jos au stârnit valuri de comentarii, controverse și au fost vizionate într-un număr record.

American Crime Story: The People v. O. J. Simpson

În anii 90 procesul în care a fost implicat cunoscutul jucător de fotbal american O. J. Simpson făcea ocolul lumii, el fiind acuzat de asasinarea fostei sale soții, Nicole Brown, și a iubitului ei de la acea vreme, Ron Goldman. Serialul are la bază cartea The Run of His Life: The People v. O.J Simpson scrisă de Jeffrey Roobin și are o distribuție de excepție: John Travolta, Sterling K. Brown, Sarah Paulson, David Schwimmer. Pe cât de șocant și incredibil a fost cazul lui Simpson, pe atât de fascinant este serialul.

Mindhunter

La prima vedere nu ar părea atât de interesant acest serial care se concentrează pe activitatea agenților FBI din anii 1970 însărcinați cu interogarea și identificarea criminalilor în serie. Însă, producția poartă semnătura lui David Fincher și fascinează prin dezvăluirea unor interviuri cu criminali celebri precum Manson sau Speck discutând despre îngrozitoarele lor crime și motivele din spatele acestora. Serialul Mindhunter are la bază romanul Mind Hunter: Inside the FBIs Elite Serial Crime Unit.

Ted Bundy: Falling for a Killer

În această serie documentar, iubita lui Ted Bundy, Elizabeth Kendall, fiica ei, Molly, și alți supraviețuitori vorbesc deschis și pentru prima dată despre Ted Bundy, unul dintre cei mai cunoscuți criminali în serie ai tuturor timpurilor. De-a lungul timpului au existat multe seriale și filme despre Ted Bundy și crimele pe care le-a comis, iar acesta este cu siguranță unul dintre cel mai bine documentate.

Interrogation

Serialul are la bază o crimă care a stârnit controverse timp de 30 de ani, cazul unui tânăr suspectat că și-a ucis mama. Fiecare episod implică o interogare preluată din actele oficiale ale cazului, ceea ce înseamnă că cel care vizionează serialul începe să înțeleagă cazul din ce în ce mai mult, cu fiecare episod, astfel încât tu vei deveni detectivul. Din distribuție fac parte Peter Sarsgaard, David Strathairn și Vincent DOnofrio.

American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace

Povestea asasinării designerului Gianni Versace și a criminalului său, Andrew Cunanan, a făcut subiectul sezonului doi din serialul American Crime Story. Familia Versace a ținut să precizeze faptul că nu a autorizat producerea serialului și nu este implicată în mod direct în realizarea lui, mai cu seamă că familia nu a participat la scrierea cărții pe care se bazează serialul. Cu toate acestea, mini-seria s-a bucurat de un succes imens, interpretarea lui Penelope Cruz în rolul Donatella Versace fiind lăudată la scară largă.

Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness

Serialul a ajuns deja la cel de-al doilea sezon și îl are în prim-plan pe Joe Exotic, pe numele său real Joe Maldonado-Passage, care e proprietarul unei grădini zoologice din Oklahoma. Documentarul pornește de la o poveste reală, iar pe parcursul acestuia Joe ajunge să aibă probleme cu asociațiile pentru drepturile animalelor din cauza pasiunii sale pentru animale sălbatice și să fie arestat. El a fost acuzat că a angajat un asasin pentru a o ucide pe Carole Baskin, cunoscută avocată pentru drepturile animalelor. Cu Joe Exotic în spatele gratiilor și Carole Baskin apropiindu-se de deținerea grădinii zoologice cu reputație proastă, saga nominalizată la Emmy prezintă în al doilea sezon noi revelații despre motivațiile, poveștile și secretele celor mai cunoscuți proprietari de feline de talie mare din America.

Dirty John: The Betty Broderick Story

Dirty John a devenit o antologie odată cu lansarea în 2020 a celui de-al doilea sezon care se concentrează pe povestea reală a lui Betty Broderick. Mondena Betty Broderick dă curs unor impulsuri criminale în timpul durerosului său proces de divorț de soțul necredincios. În 1989 ea a fost acuzată de uciderea fostul său soț și al celei de-a doua soții ale sale. Din distribuție fac parte Amanda Peet, Christian Slater, Julia Garner, Connie Britton și Juno Temple.

Who Killed Malcolm X?

La câteva decenii după asasinarea liderului afro-american Malcolm X, un activist pornește într-o misiune complexă pentru a afla adevărul, în numele dreptății. Acest serial documentar se concentrează pe acțiunile istoricului Abdur-Rahman Muhammad.

Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez

Această mini-serie cu trei episoade se concentrează pe apogeul carierei, decăderea și decesul fotbalistului american NFL Aaron Hernandez. Acesta a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea, în 2013, a lui Odin Lloyd, un sportiv semi-profesionist, care făcea parte din anturajul fostului fotbalist. Aaron Hernandez s-a sinucis în 2017, la doar 27 de ani, la puțin timp după ce a aflat sentința. După ce Aaron Hernandez s-a sinucis, a ieșit la iveală faptul că sportivul suferea de o boală degenerativă a creierului: encefalopatie cronică traumatică (CTE).

Jeffrey Epstein: Filthy Rich

Serialul are la bază cartea cu același nume publicată în 2016 de James Patterson. Mini-seria de patru episoade spune poveștile celor care au supraviețuit ororilor lui Jeffrey Epstein și aduce un pic de lumină asupra modului în care acesta și-a folosit puterea și influența pentru a comite infracțiunile. În 2019 miliardarul american Jeffrey Epstein s-a sinucis în celula sa în așteptarea procesului pentru acuzații de abuz sexual şi trafic de minori.

