10 celebrități care au născut acasă și au vorbit despre experiența lor

Există destule exemple de celebrități care au născut acasă și au împărtășit detalii cu privire la poveștile lor personale. Contrar părerilor celor care consideră că este bizar să naști în confortul propriei case, vedetele de mai jos au îmbrățișat această experiență.

1. Ashley Graham

Ashley Graham a devenit mamă pentru prima dată în luna ianuarie a anului 2020. Modelul l-a născut acasă pe fiul ei, Isaac Menelik Giovanni Ervin. „Trebuie să vă spun, acum că am născut natural și am simțit totul, că nu există ceva ce nu aș putea face. Travaliul a durat șase ore. Nu există nimic care să mă facă să spun: „E prea greu, nu mă pot descurca”, povestea Ashley Graham în cadrul podcast-ului Pretty Big Deal. În ianuarie 2022, modelul i-a născut pe gemenii ei tot acasă, făcând anunțul pe Instagram: „Eu și Justin suntem atât de încântați să vă anunțăm că băieții noștri au venit pe lume. S-au născut acasă în această dimineață și sunt fericiți și sănătoși.”

2. Hilary Duff

În 2020, Hilary Duff a arătat în cadrul unui tur al casei pentru Architectural Digest camera în care s-a născut cel de-al doilea copil al ei, în octombrie 2018. În podcast-ul Informed Pregnancy, actrița mărturisea că experiența de a naște acasă a fost una pozitivă pentru ea. În martie 2021 a devenit mamă pentru a treia oară, dând naștere tot acasă, însă în apă. La vremea respectivă, actrița a împărtășit cu fanii ei mai multe imagini de la naștere, inclusiv unele în care se afla într-o piscină gonflabilă specială pentru nașteri, ținând în brațe bebelușul și avându-i alături pe soțul ei, Matthew Koma, dar și pe ceilalți doi copii ai săi.

3. Cindy Crawford

Supermodelul Cindy Crawford a vorbit public despre experiența celor două nașteri acasă într-un interviu pe Instagram cu Carson Meter, care este o doula. „Nu aș convinge pe nimeni să nască acasă. Cred că este plăcut să știi că există această opțiune”, a spus Crawford. Deși nu se gândea că îi va naște acasă pe Kaia și Presley, a luat în considerare această opțiune după ce a mers la ședințe de yoga pentru gravide. După ce a aflat mai multe despre nașterea acasă, a luat decizia de a face acest lucru.

4. Lisa Bonet

Lisa Bonet i-a născut pe cei trei copii ai ei acasă. Zoë Kravitz, fiica pe care o are alături de cântărețul Lenny Kravitz, s-a născut în 1998, iar cei doi copii pe care îi are cu Jason Momoa, Lola și Nakoa-Wolf, s-au născut în 2007, respectiv 2008. Actorul a povestit pentru Esquire că existau șanse foarte mari să rateze momentul în care se năștea Lola după ce a adormit în timpul filmărilor pentru serialul Stargate Atlantis. Când s-a trezit, avea în jur de 70 de apeluri și a plecat direct spre aeroport, a prins ultimul zbor și a ajuns acasă în cele din urmă, la timp pentru a asista la nașterea copilului său.

5. Pamela Anderson

Pamela Anderson are doi copii, pe Brandon și Dylan, cu primul ei soț, Tommy Lee, cu care a fost căsătorită timp de trei ani. Actrița a ales să îi nască pe amândoi acasă, în apă, cu ajutorul unei moașe. „Am născut acasă de două ori – natural, cu o moașă, în apă”, i-a spus Pamela Anderson lui Larry King în 2002.

6. Gisele Bündchen

Gisele Bündchen i-a născut acasă pe cei doi copii ai săi, Benjamin și Vivian. Ea a ales să îl nască pe Benjamin în apă, în casa ei din Boston, în ciuda faptului că medicul a avertizat-o că ar putea fi periculos. Nașterea a fost reușită și a decis să repete experiența și trei ani mai târziu, în cazul nașterii fiicei sale, Vivian.

7. Demi Moore

Și Demi Moore pe află pe lista vedetelor care au născut acasă. Actrița le-a născut pe cele trei fiice ale ei, Rumer, Tallulah și Scout, din căsătoria cu actorul Bruce Willis, în confortul propriei case. Actrița a preferat să păstreze discreția cu privire la aceste experiențe. Demi Moore și Bruce Willis au format unul dintre cele mai faimoase cupluri de la Hollywood. Cei doi s-au căsătorit în 1987, iar în 2000 au decis să divorțeze.

8. Gigi Hadid

Și Gigi Hadid a născut acasă cu ajutorul unei moașe. Supermodelul a oferit mai multe detalii despre această experiență, care a avut loc în septembrie 2020, într-un interviu pentru Vogue, povestind că i-a fost alături și tatăl fiicei sale, Zayn Malik (de care între timp s-a despărțit). În ciuda faptului că a avut dureri greu de suportat, nu s-a lăsat doborâtă și a trecut cu bine peste. „Nici măcar nu mi-am dat seama când a ieșit. Eram atât de epuizată, și când m-am uitat în sus el [Zayn] o ținea în brațe. A fost atât de drăguț.”

9. Maya Rudolph

Deși nu plănuise acest lucru, Maya Rudolph l-a născut pe cel de-al doilea ei copil, Lucille, acasă. Actrița a declarat într-un interviu pentru Chelsea Lately că a fost luată prin surprindere. „O naștere acasă nu se afla printre planurile mele, dar asta s-a întâmplat. A fost îngrozitor, dar a fost oarecum și grozav.”

10. Zara Tindall

Zara Tindall, nepoata Reginei Elisabeta a II-a și a Prințului Philip, a devenit mamă pentru a treia oară în luna martie a anului 2021. Soțul ei, Mike Tindall, este cel care a dezvăluit în cadrul podcast-ului său, The Good, The Bad & The Rugby, că fiul său s-a născut acasă. „Din fericire, moașa care urmă să ne ajute la spital nu era atât de departe, așa că a venit la noi în acel moment.” Mike Tindall a spus că o consideră pe soția lui „o luptătoare”, precizând că băiețelul lor „a venit pe lume foarte repede… pe podeaua băii noastre.”

Citește și:

Celebritățile care au decis să își țină copiii departe de lumina reflectoarelor

Foto: Profimedia, Hepta, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro