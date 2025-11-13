Antonin Tron preia conducerea Balmain

  de Georgescu Daria
Antonin Tron preia conducerea Balmain

După paisprezece ani în care Olivier Rousteing a transformat Balmain într-un simbol al glamour-ului modern și al culturii pop, casa pariziană intră într-o nouă etapă. Noul director creativ, Antonin Tron, aduce o viziune mai subtilă, concentrată pe măiestrie și pe esența design-ului. Creatorul de 41 de ani își va începe activitatea în această lună, urmând să prezinte prima sa colecție pentru Balmain în martie 2026, în cadrul Paris Fashion Week.

„Balmain are o istorie cu adevărat inspirațională. În inima ei se află savoir-faire-ul, cultura, senzualitatea și eleganța, o modă radiantă, precisă și curajoasă. Acest spirit rezonează profund cu mine și mă simt onorat să pot construi pe această moștenire incredibilă”, a declarat Tron în comunicatul oficial.

Absolvent al Royal Academy of Fine Arts din Anvers, Antonin Tron și-a început cariera la Louis Vuitton, apoi a lucrat pentru Givenchy, Balenciaga și Saint Laurent, înainte de a fonda în 2016 propriul brand, Atlein. Cunoscut pentru rochiile din jerseu drapat și pentru modul în care pune în valoare mișcarea corpului, Tron a câștigat rapid recunoaștere în industrie, obținând ANDAM Prize și o nominalizare la LVMH Prize.

„O femeie ar trebui întotdeauna să se simtă liberă. Construcțiile restrictive țin de un alt secol”, spunea designer-ul într-un interviu mai vechi, o frază care definește perfect viziunea sa asupra modei.

Conducerea Balmain a subliniat că alegerea lui Tron reprezintă o revenire la valorile fondatorului Pierre Balmain. „Abordarea lui Antonin, bazată pe arta drapajului și pe fizicalitatea materialului, continuă credința fondatorului că ‘dressmaking is the architecture of movement”, a declarat Matteo Sgarbossa, CEO-ul casei.

Tron va suspenda temporar activitatea brand-ului său Atlein pentru a se dedica complet Balmain. Numirea sa marchează o tranziție de la estetica maximalistă și cultura celebrității cultivate de Rousteing la o viziune mai concentrată pe construcție, detaliu și eleganță atemporală.

Citește și: Marina Yee, designer-ul belgian din Antwerp Six, a murit

Foto: Instagram

Foto: Instagram
