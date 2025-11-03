Marina Yee, designer-ul belgian din Antwerp Six, a murit

  de  Georgescu Daria
Marina Yee, designer-ul belgian din Antwerp Six, a murit

Marina Yee nu a fost niciodată designer-ul care să caute lumina reflectoarelor. Din contră, a preferat mereu liniștea atelierului în locul febrei podiumurilor, iar această rezervă a transformat-o într-un personaj aproape mitic în istoria modei contemporane. Absolventă a Royal Academy of Fine Arts din Anvers, alături de Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dirk Bikkembergs și Dirk Van Saene, Yee a făcut parte din acel nucleu revoluționar care a schimbat definitiv percepția asupra modei belgiene în anii 80.

Descrisă de-a lungul timpului drept „cea mai enigmatică dintre cei șase', Marina a ales de timpuriu să se delimiteze de ritmul accelerat al industriei. După o perioadă scurtă în care și-a condus propria linie, Marie, între 1986 și 1990, a renunțat la scena comercială pentru a se dedica educației și cercetării creative. A predat la Saint-Luc în Tournai, la KASK în Gent și la Royal Academy of Art din Haga, formând generații întregi de designeri care i-au moștenit sensibilitatea.

Ceea ce definea creațiile Marinei Yee era o relație profundă cu materialul. Ea a fost printre primii designeri europeni care au vorbit despre sustenabilitate într-un sens poetic, nu militant. A folosit resturi textile, haine vechi, bucăți de piele și dantelă vintage, transformându-le în construcții noi, cu o eleganță fragilă și o forță sculpturală. „Pentru mine, frumusețea înseamnă să vezi, nu doar să privești. Să simți intens, să trăiești conștient', spunea într-un interviu rar din 2022.

Revenirea sa discretă în 2018, odată cu M.Y. Collection, a fost o lecție de relevanță tăcută. Într-o epocă a fast-fashion-ului, Yee a adus din nou în prim-plan ideea de obiect vestimentar cu suflet, născut din timp și gândire. Colecțiile ei, prezentate la Tokyo și apoi distribuite în concept-store-uri precum Dover Street Market, erau mai mult decât haine: erau manifeste despre recunoașterea valorii ascunse în imperfecțiune.

„Marina a fost o artistă completă', declara recent Kaat Debo, directoarea Muzeului MoMu din Anvers. „Ea a arătat că moda poate fi un act de umanitate, o formă de a repara lumea, nu doar de a o împodobi.' În afara modei, Marina Yee a creat costume de teatru, colaje, picturi și obiecte, toate legate prin aceeași filozofie a empatiei și a observării profunde a lumii.

Moștenirea ei depășește hainele, este o lecție despre simplitate, sinceritate și curajul de a te retrage pentru a crea mai bine. Marina Yee nu a făcut modă ca să fie văzută, ci ca să spună, în tăcere, că frumusețea adevărată nu are nevoie de zgomot.

