Tendințe modă: Revenirea eleganței britanice

Sezonul toamnă – iarnă 2025 readuce în prim-plan farmecul inconfundabil al stilului britanic, reinterpretat de marile case de modă printr-o estetică sofisticată, dar ancorată în spiritul autentic al vieții la țară. De la paltoane din tweed și fuste tartan, la cizme din piele și tricotaje rustice, noul 'british countryside look' devine simbolul eleganței discrete și al confortului modern.

Inspirat de atmosfera aristocratică a reședințelor din Scoția și de rafinamentul relaxat al familiei regale, stilul Balmoral îmbină utilul cu esteticul, funcționalul cu luxul subtil. Pe podiumurile Dior, Burberry, Max Mara, Khaite sau Altuzarra, am văzut o reîntoarcere la materiale tradiționale precum lână groasă, piele întoarsă, catifea și tweed, care au fost reinterpretate însă prin croieli contemporane. Fustele midi cu pliuri, trenciurile camel și jachetele de vânătoare sunt modernizate prin proporții noi și accesorii actuale: eșarfe din mătase, cizme înalte sau bucket-hats din fetru.

Cum îl porți? În viața de zi cu zi, încearcă un mix între structurat și casual: un sacou din stofă grea peste o rochie lejeră, cu cizme din piele și o geantă cu aer vintage. Pentru un weekend la munte sau o ieșire în afara orașului, combină un palton din tweed cu pulover din cașmir, pantaloni din lână și eșarfă groasă. Totul ține de echilibrul între rustic și rafinat, o estetică ce vorbește despre stabilitate, calitate și o formă de eleganță care nu se grăbește.

Este un stil care nu se rezumă la nostalgie, ci propune o versiune modernă a luxului britanic, una mai relaxată, mai conștientă, dar la fel de distinsă. Iar dacă ar exista o lecție de modă venită direct din Highlands, ar fi aceasta: uneori, eleganța înseamnă pur și simplu să porți ceva care arată la fel de bine pe o alee londoneză cât și într-un peisaj de toamnă în Norfolk.

Foto: Profimedia

