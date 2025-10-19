O scurtă istorie a trenciului, simbolul care nu se demodează niciodată

Trenciul este una dintre acele piese care nu lipsesc din garderoba modernă și care au traversat istoria modei cu o încărcătură unică. Astăzi îl vedem ca pe un simbol al eleganței și al versatilității, dar originile lui sunt surprinzătoare și țin mai degrabă de funcționalitate decât de stil.

Primele versiuni ale paltonului impermeabil apar în secolul al 19-lea, odată cu experimentele lui Charles Macintosh și Thomas Hancock, care au inventat materiale rezistente la apă pentru a proteja de ploaie. Puțin mai târziu, John Emary a patentat un model respirabil sub marca Aquascutum, iar Thomas Burberry a revoluționat conceptul cu gabardina, un material inovator, confortabil și durabil.

Forma pe care o recunoaștem astăzi s-a conturat în timpul Primului Război Mondial, când ofițerii britanici purtau paltoane din gabardină cu epoleți, curea la talie, clapetă de protecție împotriva ploii și spate ventilat pentru libertate de mișcare. Inițial detalii funcționale, aceste elemente au devenit semnături estetice ale trenciului, al cărui nume provine chiar de la tranșeele în care era purtat.

După război, piesa militară a devenit treptat parte din viața civilă și a căpătat o aură de rafinament. Hollywood a avut un rol decisiv în consacrarea lui ca simbol iconic. Humphrey Bogart în Casablanca sau Audrey Hepburn în Breakfast at Tiffanys au transformat trenciul într-un reper de stil, iar aparițiile lui Marlene Dietrich sau Greta Garbo i-au consolidat statutul de piesă timeless.

În deceniile care au urmat, designerii au reinventat constant acest clasic. De la variante scurte și feminine, la modele oversized sau în culori neobișnuite, trenciul a traversat tendințele fără să-și piardă relevanța. Burberry a rămas brandul-simbol al trenciului, dar reinterpretările semnate de case precum Dior, Celine, Saint Laurent sau Prada au demonstrat că poate fi adaptat oricărui moment istoric și oricărui registru stilistic.

Astăzi, trenciul nu mai este doar piesa bej clasică. Pe podiumurile recente l-am văzut în versiuni cropped, cu proporții scurte și un aer fresh, dar și în interpretări dramatice, cu lungimi maxi, umeri accentuați sau volume oversized. Pielea a devenit o alternativă modernă la gabardină, iar culorile au depășit registrul neutru, mergând până la tonuri vibrante de roșu, verde sau albastru electric. Croielile decupate și detaliile grafice introduc o dimensiune experimentală, confirmând că trenciul este mai viu ca oricând.

La nivel comercial, Burberry continuă să propună modele heritage, precum Kensington sau Chelsea, dar cu materiale actualizate și linii mai moderne. În același timp, marile case de lux își revendică propriile interpretări, transformând trenciul într-un teren de joacă al inovației estetice, dar și într-un must-have sezonier, indiferent de tendințe.

Paltonul impermeabil născut din necesitățile armatei a devenit astăzi o piesă eroică a garderobei feminine și masculine. Funcționalitatea lui inițială s-a transformat într-un cod estetic care sugerează putere, discreție și eleganță. Fie că este purtat peste o rochie fluidă, cu blugi și tricou sau într-o ținută formală, trenciul rămâne un simbol al versatilității și un reper al stilului modern.

Finalul poveștii e simplu: nu contează câte trenduri se schimbă, trenciul rămâne acolo, gata să fie reinterpretat.

Foto: Profimedia

