Stella McCartney SS26 aduce luxul responsabil în prim-plan

Spectacolul a început cu Dame Helen Mirren, care a recitat poemul „Come Together”, un gest artistic și totodată manifest, menit să reamintească publicului că moda poate fi un teren de dialog și de conștiință colectivă, nu doar de imagine. Într-o atmosferă lipsită de artificii inutile, accentul a rămas pe haine, pe detaliu și pe mesaj.

Colecția a pus în scenă siluete precise, dar nu rigide, croite cu acea claritate a liniei care definește estetica Stellei, echilibrate prin materiale fluide, transparențe și drapaje care au dat o libertate nouă corpului. Tailoring-ul a fost dublat de rochii eterice și fuste fluide, semn că puterea și feminitatea nu se exclud, ci coexistă firesc într-o garderobă modernă. Prin felul în care a alternat piese masculine cu accente delicate, colecția a propus o feminitate versatilă și contemporană.

Paleta cromatică a fost atent orchestrată. Nuanțele neutre – alb, bej, gri, kaki – au oferit baza, peste care au venit pasteluri subtile de lila, bleu și roz prăfuit. Accentele de roșu intens și champagne au introdus un contrapunct vizual care adaugă profunzime și dinamism. „Culoarea trebuie să lase loc privirii, să o încurajeze să descopere detaliile, nu să le acopere”, a spus Stella McCartney, explicând filozofia care stă în spatele alegerii cromatice. Rezultatul a fost o armonie cromatică elegantă, lipsită de ostentație, dar plină de impact.

Inovația materialelor a fost unul dintre pilonii colecției. Designer-ul a introdus o alternativă vegetală la pene, care păstrează aceeași delicatețe și mișcare fără a folosi resurse de origine animală, dar și denim tratat cu o tehnologie capabilă să neutralizeze poluanți atmosferici. McCartney a arătat încă o dată că sustenabilitatea nu este doar un concept adăugat în discurs, ci o componentă esențială a procesului său creativ și a definiției de lux contemporan.

Accesoriile au adus coerență și profunzime colecției. Gențile cu linii sculpturale și proporții studiate au fost completate de modele cu franjuri delicate, iar pantofii au oscilat între sandale minimaliste, cu curele fine și accente metalice, și siluete mai grafice, cu tălpi sculptate. Bijuteriile au rămas discrete, dar perfect integrate, conferind un plus de lumină ansamblurilor. „Accesoriile trebuie să fie purtabile, să îți dorești să trăiești cu ele, nu doar să le privești pe catwalk”, a explicat McCartney.

Recepția show-ului a fost una de entuziasm, aplauzele confirmând că direcția propusă este una coerentă și relevantă. Criticii au subliniat maturitatea colecției și modul în care Stella McCartney reușește să păstreze fidelitatea față de ADN-ul său estetic, dar și să împingă limitele luxului spre un viitor sustenabil.

Colecția SS26 arată că moda poate fi în același timp inspirație și declarație de responsabilitate, fără compromisuri asupra esteticului. Stella McCartney confirmă că sustenabilitatea nu limitează eleganța, ci o face mai relevantă și mai puternică. Este un pas care îi întărește poziția ca una dintre vocile esențiale ale modei de astăzi, o voce care știe să combine forța cu sensibilitatea și să rămână conectată la prezent.

Citește și: Prada, în mijlocul unei controverse. Brand-ul lansează pantofi care seamănă cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro