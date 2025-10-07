Stella McCartney SS26 aduce luxul responsabil în prim-plan

Centre Pompidou a fost scena aleasă pentru acest sezon, un spațiu care reflectă deschiderea și transparența pe care Stella McCartney le propune în propria viziune.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Helen Mirren
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Spectacolul a început cu Dame Helen Mirren, care a recitat poemul „Come Together”, un gest artistic și totodată manifest, menit să reamintească publicului că moda poate fi un teren de dialog și de conștiință colectivă, nu doar de imagine. Într-o atmosferă lipsită de artificii inutile, accentul a rămas pe haine, pe detaliu și pe mesaj.

Colecția a pus în scenă siluete precise, dar nu rigide, croite cu acea claritate a liniei care definește estetica Stellei, echilibrate prin materiale fluide, transparențe și drapaje care au dat o libertate nouă corpului. Tailoring-ul a fost dublat de rochii eterice și fuste fluide, semn că puterea și feminitatea nu se exclud, ci coexistă firesc într-o garderobă modernă. Prin felul în care a alternat piese masculine cu accente delicate, colecția a propus o feminitate versatilă și contemporană.

Paleta cromatică a fost atent orchestrată. Nuanțele neutre – alb, bej, gri, kaki – au oferit baza, peste care au venit pasteluri subtile de lila, bleu și roz prăfuit. Accentele de roșu intens și champagne au introdus un contrapunct vizual care adaugă profunzime și dinamism. „Culoarea trebuie să lase loc privirii, să o încurajeze să descopere detaliile, nu să le acopere”, a spus Stella McCartney, explicând filozofia care stă în spatele alegerii cromatice. Rezultatul a fost o armonie cromatică elegantă, lipsită de ostentație, dar plină de impact.

Inovația materialelor a fost unul dintre pilonii colecției. Designer-ul a introdus o alternativă vegetală la pene, care păstrează aceeași delicatețe și mișcare fără a folosi resurse de origine animală, dar și denim tratat cu o tehnologie capabilă să neutralizeze poluanți atmosferici. McCartney a arătat încă o dată că sustenabilitatea nu este doar un concept adăugat în discurs, ci o componentă esențială a procesului său creativ și a definiției de lux contemporan.

Accesoriile au adus coerență și profunzime colecției. Gențile cu linii sculpturale și proporții studiate au fost completate de modele cu franjuri delicate, iar pantofii au oscilat între sandale minimaliste, cu curele fine și accente metalice, și siluete mai grafice, cu tălpi sculptate. Bijuteriile au rămas discrete, dar perfect integrate, conferind un plus de lumină ansamblurilor. „Accesoriile trebuie să fie purtabile, să îți dorești să trăiești cu ele, nu doar să le privești pe catwalk”, a explicat McCartney.

Recepția show-ului a fost una de entuziasm, aplauzele confirmând că direcția propusă este una coerentă și relevantă. Criticii au subliniat maturitatea colecției și modul în care Stella McCartney reușește să păstreze fidelitatea față de ADN-ul său estetic, dar și să împingă limitele luxului spre un viitor sustenabil.

Colecția SS26 arată că moda poate fi în același timp inspirație și declarație de responsabilitate, fără compromisuri asupra esteticului. Stella McCartney confirmă că sustenabilitatea nu limitează eleganța, ci o face mai relevantă și mai puternică. Este un pas care îi întărește poziția ca una dintre vocile esențiale ale modei de astăzi, o voce care știe să combine forța cu sensibilitatea și să rămână conectată la prezent.

Citește și: Prada, în mijlocul unei controverse. Brand-ul lansează pantofi care seamănă cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român

Foto: Profimedia

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Dario Vitale sau renașterea Versace
Fashion
Dario Vitale sau renașterea Versace
Mugler, reinventat: Miguel Castro Freitas rescrie codurile casei
Fashion
Mugler, reinventat: Miguel Castro Freitas rescrie codurile casei
Dries Van Noten SS26, între continuitate și reînnoire
Fashion
Dries Van Noten SS26, între continuitate și reînnoire
Saint Laurent SS26: eleganță reînnoită sub semnătura Vaccarello
Fashion
Saint Laurent SS26: eleganță reînnoită sub semnătura Vaccarello
Maddy Evans, directoarea Marks & Spencer Woman, despre piesele care vor rezista testul timpului!
Fashion
Maddy Evans, directoarea Marks & Spencer Woman, despre piesele care vor rezista testul timpului!
Ce să porți la o întâlnire cu prietenii pentru a avea un look memorabil
Fashion
Ce să porți la o întâlnire cu prietenii pentru a avea un look memorabil
Libertatea
Cauza morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu: „Parapanta era în stare perfectă”
Cauza morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu: „Parapanta era în stare perfectă”
Ce a pățit Delia Matache după ce a mers la saună: „Să vină salvarea să mă ia”. Fanii cred că artista e în depresie
Ce a pățit Delia Matache după ce a mers la saună: „Să vină salvarea să mă ia”. Fanii cred că artista e în depresie
Anunțul făcut de Monica Bîrlădeanu la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «da» din nou”. Imagini nemaivăzute de la eveniment
Anunțul făcut de Monica Bîrlădeanu la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «da» din nou”. Imagini nemaivăzute de la eveniment
Carmen Grebenișan a născut în apă, la Constanța. Influencerița a devenit mama unui băiețel perfect sănătos
Carmen Grebenișan a născut în apă, la Constanța. Influencerița a devenit mama unui băiețel perfect sănătos
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din etapa cinci. În ce ordine s-au reunit echipele
Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din etapa cinci. În ce ordine s-au reunit echipele
Natalia Mateuț, fotografie rară alături de mama și bunica ei. Cât de bine seamănă prezentatoarea TV cu cele două
Natalia Mateuț, fotografie rară alături de mama și bunica ei. Cât de bine seamănă prezentatoarea TV cu cele două
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cine este și cum arată noua iubită a lui Victor Ponta. Fostul premier și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Daciana Sârbu / Foto
Cine este și cum arată noua iubită a lui Victor Ponta. Fostul premier și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Daciana Sârbu / Foto
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe Tinder! A făcut nunta în 2024, iar de atunci pare că succesul îi surâde / FOTO
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe Tinder! A făcut nunta în 2024, iar de atunci pare că succesul îi surâde / FOTO
catine.ro
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
„Raportul de aur” în prepararea cafelei. Cum poți obține o băutură cu gust intens
„Raportul de aur” în prepararea cafelei. Cum poți obține o băutură cu gust intens
Jennifer Lopez și Ben Affleck au apărut din nou împreună pe covorul roșu. Cum au fost surprinși de camerele de fotografiat
Jennifer Lopez și Ben Affleck au apărut din nou împreună pe covorul roșu. Cum au fost surprinși de camerele de fotografiat
Mai multe din fashion
Roșu aprins, culoarea care nu trebuie să îți lipsească din garderobă în acest sezon
Roșu aprins, culoarea care nu trebuie să îți lipsească din garderobă în acest sezon
Fashion

Roșul revine în forță! Indiferent dacă preferi stofele, tricotajele, pielea sau orice alt material, poartă-l head-to-toe și vei avea parte garantat de apariții super stylish.

+ Mai multe
Moda, arhitectura și regulile lui Vitruviu
Moda, arhitectura și regulile lui Vitruviu
Fashion

La facultate am învățat că orice construcție bună trebuie să bifeze trei criterii simple: frumusețe, funcționalitate și durabilitate. Ce n-am bănuit atunci e că aceleași reguli guvernează și moda.

+ Mai multe
Barbiecore sau Wednesday-goth – două trenduri, aceeași generație
Barbiecore sau Wednesday-goth – două trenduri, aceeași generație
Fashion

Dacă înainte cinematografia reprezenta punctul de reper de unde majoritatea se inspirau, astăzi social media este pionul principal care fluidizează traficul tendințelor. Nu înseamnă că filmele sau serialele ca Barbie sau Wednesday nu mai au nici o putere în privința asta, ci este vorba de legătura care s-a format între cinema și Internet.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC