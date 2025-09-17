Prada, în mijlocul unei controverse. Brand-ul lansează pantofi care seamănă cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român

Casa de modă Prada este în mijlocul unei controverse după ce a lansat pantofi care seamănă foarte bine cu opincile românești.

Lansarea unei noi perechi de pantofi pentru femei de către casa de modă Prada a stârnit controverse în mediul online, după ce mai mulți internauți au observat similitudini izbitoare cu opincile tradiționale românești.

Prada, în mijlocul controverselor

Situația a fost semnalată și de pagina „La Blouse roumaine”, care atrage atenția asupra inspirației culturale din spatele produsului.

„Ne-a fost semnalată o asociere pe care vă invităm să o comentați: pantofi Prada, aparent inspirați de opinci. Opincile nu sunt doar românești, ele se regăsesc în întreaga zonă balcanică. Ce opinie aveți? Așteptăm răspunsurile voastre”, a transmis comunitatea online, amintind totodată de precedentul recent în care brandul italian a fost acuzat de apropiere culturală neautorizată în India, pentru sandalele Kolhapuri.

Adrian David, profesor de istorie și creator de opinci, afirmă că elementele comune sunt evidente:

„Uitându-mă la cele două fotografii, eu zic că este o asemănare destul de clară. Eu așa văd, vârful pantofilor clar seamănă cu vârful opincii. Și bulgarii, spre exemplu, au opinci, ca mai toate țările din Balcani, însă la ei diferă vârful. Aici pare inspirat din zona României. Pe urmă, pintenul din spate este similar. Aș spune că din orice unghi te uiți la pantofi vezi o asemănare clară cu opinca noastră românească. Seamănă ca formă, cât și coloristică”.

De asemenea, nu putem trece cu vederea și asemănarea dintre noii pantofi de la Prada, care costă 1.150 de euro, și cei realizați în 2023 de designer-ul român Alexandra Șipa, vorbind în cazul de față despre un design aproape identic. Trebuie menționat faptul că Alexandra Șipa a declarat în numeroase ori că opincile românești au constituit sursa sa de inspirație, iar pantofii au fost creați de artiști artizanali.

Marile case de modă și apropierea culturală

Nu este pentru prima dată când marile case de modă sunt acuzate de preluare a unor motive românești. În 2024, Louis Vuitton a fost criticat pentru că a folosit fără creditare o cămașă tradițională din Mărginimea Sibiului, iar comunitatea „La Blouse roumaine' a lansat atunci o campanie prin care solicita retragerea pieselor până la recunoașterea originii. De asemenea, alte exemple includ brandul Tory Burch, care în 2017 ar fi preluat un model tradițional românesc, sau Dior, care a folosit cojoc binșenesc într-un proiect artistic al lui Mircea Cantor.

Designerul român a colaborat și cu Dior pentru reinterpretarea genții Lady Dior, folosind motive tradiționale, în timp ce Gucci a ajuns să lucreze cu legendarul stilist new-yorkez Dapper Dan după ce creațiile acestuia fuseseră anterior copiate într-o colecție Alessandro Michele.

„Nu m-a interesat latura polemică, ce m-a interesat a fost cum această vestă a avut un impact în mintea unui creator care a preluat-o și a dus-o mai departe. A dus-o în lumea largă a modei. Într-un fel, și aici balanța tremură, absolut extraordinar e că designerul a preluat-o exact la fel. Pe mine lucrul ăsta mă bucură, paradoxal. Ei au respectat lucrul neștiind toate acele motive, casa, organul masculin etc., au făcut dintr-o vestă de bărbați un accesoriu feminin. Dar vezi acolo o continuitate a unei tradiții care a trecut la un alt nivel. Pentru mine a fost o legitimare a existenței acelei tradiții și o punere în valoare a ei. Sunt mulți designeri care preiau elemente, dar să iei un element și să îl folosești ca atare mi se pare un act extrem de curajos. Da, nu au zis că e vesta binșenească, dar vor zice acum. Dar asta e secundar, e suprafața apei, care e tulbure. Dincolo de asta e ceva mult mai mare. Trebuie să ne dea de gândit toate acestea – ce înseamnă? Noi ar fi trebuit să zicem: uite, asta e, și să nu fim supărați, pentru că vesta aia a stat acolo mult timp.”, declara Mircea Cantor în 2018 pentru ELLE România.

Și în sectorul fast fashion apar frecvent acuzații de plagiat. Mulți designeri independenți semnalează că piesele lor sunt preluate fără permisiune, iar procesele legale pentru protejarea creațiilor lor sunt aproape imposibil de dus, din cauza resurselor limitate comparativ cu marile lanțuri de modă.

