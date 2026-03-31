Emili Sindlev, style star la București

Stilul ei este imediat recognoscibil: îndrăzneț, colorat și plin de personalitate. Una dintre figurile distincte ale scenei de fashion scandinave, Emili Sindlev vorbește în acest interviu despre modă ca formă de exprimare, despre inspirațiile care îi definesc universul creativ, despre piesele statement din piele semnate Manokhi pe care le poartă în aceste imagini și despre cel mai nou proiect al său, brand-ul de matcha Odd Balance.

ELLE: Ești de mulți ani o voce importantă în industria modei. Cum reușești să echilibrezi ritmul profesional intens cu timpul personal și starea de bine?

Emili Sindlev: Am învățat că echilibrul, pentru mine, începe acasă. Călătoresc foarte mult, așa că atunci când mă întorc la Copenhaga îmi protejez acel timp – stau în apartamentul meu, gătesc, îmi văd prietenii și familia. Mă ajută să mă reconectez și îmi dă energie.

Iar când sunt plecată, rămân foarte conectată cu oamenii pe care îi iubesc. Faptul că păstrez această apropiere este ca și cum aș purta mereu cu mine o parte din casă.

ELLE: Stilul tău este imediat recognoscibil – îndrăzneț, colorat și plin de personalitate. Cum ți-ai descrie filosofia vestimentară astăzi?

E.S.: Pentru mine, moda este o formă de artă și un mod de a te exprima. Când ies în oraș, mă îmbrac adesea în negru pentru că mă face să mă simt sexy, dar în viața de zi cu zi prefer ținute casual și confortabile. Nu este vorba despre perfecțiune, ci despre personalitate. Hainele nu definesc cine ești, dar îți permit să devii cine vrei să fii în acea zi. Acea libertate este totul.

ELLE: Ai devenit o adevărată referință în scena modei scandinave. Ce face stilul scandinav atât de distinct la nivel global?

E.S.: Cred că vine din cultura și moștenirea noastră în design. Scandinavia are o tradiție lungă de linii curate, frumusețe funcțională și simplitate cu sens, în arhitectură, mobilier, în tot. În mod natural, asta se reflectă și în felul în care ne îmbrăcăm. Chiar dacă eu nu sunt tipica „Scandi girl”, acest simț al design-ului și al formei este parte din mine.

ELLE: În acest shooting porți Manokhi. Ce te-a atras la acest brand și ce rezonează cu stilul tău personal?

E.S.: Îmi plac piesele basic de bună calitate, acele articole clasice, dar care au atitudine. O jachetă din piele va fi mereu iconică, iar Manokhi lucrează pielea într-un mod care se simte și clasic, și jucăuș în același timp. Iar mănușile lor îmi plac enorm, sunt un element de styling cool și neașteptat, care face instantaneu orice look mai interesant.

Emili poartă jachetă și pantaloni Manokhi.

ELLE: Există o piesă Manokhi pe care ai adăuga-o în garderoba ta de zi cu zi, dincolo de editoriale de modă sau evenimente?

E.S.: Un palton strong din piele, cu umeri accentuați – întotdeauna. Îmi place layering-ul, iar o piesă de outerwear statement este ceva ce aș purta tot timpul.

ELLE: Ce face un moment de modă cu adevărat memorabil pentru tine – oamenii, hainele sau energia locului?

E.S.: Sentimentul. Sunt fascinată de povestea din spatele modei. La prezentări este magic să vezi viziunea completă a unui designer prinzând viață. Momentul acela în care totul se leagă și simți intenția din spatele fiecărui detaliu… acela este momentul care rămâne cu tine.

Emili poartă vestă, fustă și jachetă din piele Manokhi și bijuterii Nestelli.

ELLE: Încrederea și autenticitatea sunt esențiale în imaginea ta. Ce ritualuri mici te ajută în a te simți puternică și echilibrată?

E.S.: Procesul de styling este ceea ce iubesc cel mai mult. Mă simt foarte încrezătoare atunci când construiesc look-uri, experimentez idei și dau viață viziunii mele. Îmi place să contribui la direcția unui proiect, nu doar prin haine, ci prin întreaga atmosferă și poveste. Când ceva se simte corect, știu imediat, iar acea claritate îmi dă multă încredere.

ELLE: Dincolo de modă, ce alte lucruri te inspiră?

E.S.: Arta, designul interior și călătoriile. Îmi place să descopăr medii și culturi noi. Probabil că nu sunt tipica scandinavă din acest punct de vedere. Toți anii de călătorii mi-au oferit o combinație foarte diversă de inspirații. Contactul cu estetici diferite îmi menține mintea deschisă și jucăușă.

Emili poartă trenci din piele Manokhi și bijuterii Nestelli.

ELLE: Ai lansat recent Odd Balance, propriul tău brand de matcha ceremonial. Cum a luat naștere și ce înseamnă echilibrul pentru tine?

E.S.: Beau matcha de ani de zile. Nu am băut niciodată cafea, așa că îmi luam mereu propriul kit când călătoream și am devenit foarte atentă la calitate.

Crearea Odd Balance a durat doi ani și jumătate. Am vrut să fac lucrurile corect, cu respect pentru ceremonia japoneză a ceaiului și pentru cultura din jurul ei.

Pentru mine, echilibrul nu este un singur lucru. Este personal. Unele zile sunt liniștite, altele sunt haotice – și este în regulă. Odd Balance înseamnă o comunitate în care poți fi exact așa cum ești. Matcha este, cu adevărat, pentru toată lumea. „Odd Balance este pentru dimineți, după-amiezi sau pentru acea poftă de la 3 dimineața.”

ELLE: Îmbini creativitatea, business-ul și exprimarea personală cu multă naturalețe. Cum vezi evoluția antreprenoriatului în modă, mai ales pentru femei?

E.S.: Cred că devine din ce în ce mai puțin despre etichete și tot mai mult despre curaj. Femeile din modă – și, de fapt, din foarte multe industrii – își creează acum propriile direcții, construind brand-uri, estetici și comunități în termenii lor. Mi se pare foarte puternic să asist la asta.

ELLE: Privind spre viitor, ce proiecte sau visuri te entuziasmează cel mai mult?

E.S.: Odd Balance este încă la început, iar asta îl face atât de interesant. Să creez ceva de la zero și să îmi folosesc creativitatea într-un mod nou mă face să mă simt cu adevărat împlinită. Abia aștept să îl dezvolt pas cu pas, să explorez idei noi și să văd cum crește comunitatea din jurul lui. Pentru mine, este ceva cu adevărat special.

Fotografii: Christian Tudose

Realizatoare: Daria Georgescu

Machiaj: Claudia Neacșu;

Coafură: Oana Ilie / Endorphin Lab;

Asistente styling: Irina Bucur, Silvia Oprea.

