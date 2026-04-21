Stella McCartney x H&M: o colecție între arhivă și acum

Noua colecție Stella McCartney x H&M funcționează ca o retrospectivă editată inteligent, în care reperele definitorii ale designer-ului sunt aduse în prezent printr-o estetică actualizată. Siluetele oversized, croielile precise și layering-ul atent construit se întâlnesc cu detalii recognoscibile din arhiva McCartney, conturând o garderobă coerentă, ușor de integrat, dar cu o identitate clară.

Piesele cheie includ rochii fluide și topuri din tricot reiat, reinterpretate prin detalii statement precum lanțul Falabella, unul dintre cele mai recognoscibile elemente ale universului McCartney. Alături de acestea, apar look-uri de seară cu accente strălucitoare, piese din denim, dar și elemente jucăușe, precum imprimeurile grafice sau topurile cu mesaje. Un contrast bine dozat între rigoare și spontaneitate, care definește întreaga colecție.

Accesoriile joacă un rol esențial în această construcție, cu o selecție de genți care variază de la modele compacte, purtabile zilnic, până la variante supradimensionate. Detaliul de lanț revine constant, regăsit atât în design-ul genților, cât și în bijuterii sau încălțăminte, consolidând coerența vizuală a colecției.

„Privesc această colecție ca pe o călătorie prin propria mea istorie în modă. Este o combinație autentică de piese clasice actuale și câteva dintre preferatele mele din trecut, care reflectă primele mele incursiuni în modă și evoluția semnăturii mele creative. Este jucăușă, puternică, strălucitoare, plină de bucurie și rafinată.”, spune Stella McCartney.

Dincolo de estetică, direcția rămâne fidelă valorilor designer-ului, cu un accent puternic pe materiale responsabile. Colecția integrează bumbac organic, lână certificată și fibre reciclate, dar și alternative inovatoare pentru texturi cu finisaje speciale, demonstrând că sustenabilitatea poate coexista cu design-ul de impact.

Campania, realizată într-un cadru urban, propune o atmosferă relaxată, dar cu o energie clară, în care fiecare apariție pare firească și neforțată. Conceptul vizual pune accent pe ideea de conexiune și identitate, sugerând un stil care nu ține de tendințe, ci de felul în care alegi să te exprimi.

Semnată de Sam Rock la Londra, campania aduce în prim-plan o distribuție fresh, cu Renee Rapp, Angelina Kendall și Adwoa Aboah. Atmosfera rămâne jucăușă și naturală, cu o nostalgie discretă reinterpretată contemporan, în timp ce &Stella devine firul conceptual reluat în formule precum &Here &Now și &Me &You, conturând o viziune despre stil ca formă de conexiune între trecut și prezent.

„Stella a avut dintotdeauna o viziune îndrăzneață asupra modei, iar această colecție urmărește parcursul său de la o voce tânără, nonconformistă, la un creator desăvârșit al designului atemporal. Fiecare piesă din colecție este dezirabilă și spune o poveste unică și puternică.”, declară Ann‑Sofie Johansson.

Nu mai ai mult de așteptat, colecția Stella McCartney x H&M va fi disponibilă începând cu 7 mai!

Foto: H&M

