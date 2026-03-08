Stella McCartney FW26: O colecție autobiografică despre modă, natură și libertate

Prezentată la Paris într-un decor neobișnuit pentru o prezentare de modă, colecția Stella McCartney FW26 a fost gândită ca o retrospectivă a parcursului designer-ului.

Într-un gest simbolic, podiumul a fost traversat de cai conduși de artistul ecvestru Jean-François Pignon, un moment spectaculos care a subliniat legătura constantă a designer-ului cu natura și cu ideea de modă fără cruzime față de animale. „Încerc mereu să le reamintesc oamenilor din modă că nu trebuie să omorâm animale pentru a crea haine. Putem lucra cu natura, nu împotriva ei”, a spus McCartney după prezentare.

Această filozofie rămâne esențială pentru brand: aproximativ 93% dintre materialele folosite în colecție sunt sustenabile. McCartney continuă să exploreze alternative inovatoare la materialele tradiționale, de la denim reciclat realizat fără consum de apă, până la materiale tip eco-leather obținute prin procese de fermentație. Pentru McCartney, acest demers nu este doar o direcție creativă, ci un angajament pe termen lung: „Cred că singura cale pentru industria modei este să găsim un echilibru real cu natura.”

La nivel estetic, colecția aduce împreună mai multe capitole din viața designer-ului. Tricotajele texturate și eșarfele croșetate trimit la copilăria petrecută în Scoția, în timp ce siluetele cu umeri accentuați și talie definită evocă perioada anilor ’80, când McCartney a făcut stagii la case precum Christian Lacroix și Yves Saint Laurent. Tailoring-ul rămâne unul dintre punctele forte ale colecției, cu costume structurate și jachete elegante care reflectă influența tradiției Savile Row.

Garderoba propusă pentru FW26 navighează constant între feminin și masculin. Rochiile lungi cu inserții delicate de dantelă sunt completate de elemente inspirate din universul ecvestru, precum pantalonii cu etrier sau detalii cu franjuri. În paralel, denimul reinterpretat și tricourile cu mesaj aduc o notă relaxată și contemporană, fidelă spiritului Stella McCartney.

Privită în ansamblu, colecția marchează nu doar o aniversare, ci și o reafirmare a identității brand-ului. „Acest show începe, într-un fel, cu nașterea mea”, a glumit designer-ul. „Am vrut să spun povestea vieții mele prin haine — începutul, parcursul și momentul prezent.” Rezultatul este o colecție care vorbește despre modă ca expresie personală, dar și despre responsabilitatea pe care industria o are față de lumea din jur.

