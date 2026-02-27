Fendi FW26: Less I, More Us

La Milano, Maria Grazia Chiuri prezintă prima colecție pentru Fendi: o propunere concentrată pe tailoring precis, siluete controlate și o viziune despre modă construită în jurul colaborării și al memoriei casei.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Fendi show, Runway, Fall Winter 2026, Milan Fashion Week, Italy – 25 Feb 2026
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

În cadrul Milano Fashion Week, Maria Grazia Chiuri deschide un nou capitol pentru Fendi cu o colecție FW26 care vorbește despre rigoare și continuitate. Designer-ul revine într-un loc esențial pentru formarea sa și aduce în prim-plan ideea de echipă. Mesajul „Less I, More Us”, vizibil în decorul show-ului, rezumă această direcție. „Am învățat aici ce înseamnă să lucrezi într-un colectiv. Vreau să dau înapoi ceea ce am primit”, a spus ea înainte de prezentare.

Colecția începe într-un registru sobru: costume bine construite, jachete cu structură clară, pantaloni drepți, cămăși albe purtate impecabil. Paleta este dominată de negru, gri și verde închis, cu accente minime de culoare și un singur look roșu intens spre final. Siluetele estompează granițele dintre feminin și masculin. „Mi-am dorit o garderobă, nu două”, explică Chiuri. Dantela apare discret, apoi lasă loc pielii și pieselor mai ferme, într-un dialog constant între fluid și structurat.

Blana, material definitoriu pentru casă, este reconfigurată prin reconstrucții din arhivă și intervenții de tip upcycling. Rezultatul: veste, paltoane și stole mai ușoare, gândite să reziste în timp. La jumătatea show-ului, apar elemente utilitare, shearling, pantaloni cargo, accente animal print, înainte ca finalul să readucă linia clasică, cu rochii lungi și tuxedo-uri feminine aproape integral negre.

Accesoriile rămân esențiale. Geanta Fendi Baguette revine într-o versiune actualizată, cu dublă cataramă și opțiuni versatile de purtare, iar gulerele transformate în coliere sau chokere devin un detaliu recurent. Colaborarea cu artistul SAGG Napoli introduce mesaje precum „Rooted but not stuck” sau „Loyal but not obedient”, care traduc clar ideea de apartenență fără pierderea identității.

Fendi FW26 nu caută efectul imediat. Este o colecție coerentă, concentrată pe garderobă și în jurul unor piese care pot rămâne. „Moda este muncă”, a spus Chiuri. „Vreau să creez haine pe care oamenii să le poarte cu adevărat.”

Citește și: Top 10 cele mai hot look-uri de la NYFW

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum

Recomandari
Jil Sander FW26: Precizie, tensiune, detaliu
Fashion
Jil Sander FW26: Precizie, tensiune, detaliu
Vlad Plavicheanu, în culisele Showpony la New York Fashion Week
Fashion
Vlad Plavicheanu, în culisele Showpony la New York Fashion Week
Editorial fashion: Chaos
Fashion
Editorial fashion: Chaos
Editorial fashion: Taedium
Fashion
Editorial fashion: Taedium
Top 10 cele mai hot look-uri de la NYFW
Fashion
Top 10 cele mai hot look-uri de la NYFW
Ținutele de inspirație boho, nelipsite din tendințele iernii
Fashion
Ținutele de inspirație boho, nelipsite din tendințele iernii
Libertatea
Dorian Popa, primul mesaj după ce a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare: „Ce se întâmplă”
Dorian Popa, primul mesaj după ce a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare: „Ce se întâmplă”
Jim Carrey, de nerecunoscut în Franța: „Toți spun că e clonă! I-au făcut ceva sau nu e el”. Apariție rară alături de iubită
Jim Carrey, de nerecunoscut în Franța: „Toți spun că e clonă! I-au făcut ceva sau nu e el”. Apariție rară alături de iubită
Mirabela Dauer a slăbit 14 kilograme fără să țină dietă. Ce face artista în fiecare dimineață. „Mi-am făcut așa un mod de viață”
Mirabela Dauer a slăbit 14 kilograme fără să țină dietă. Ce face artista în fiecare dimineață. „Mi-am făcut așa un mod de viață”
Imagini din apartamentul în care locuiesc Oase și Maria Pitică. În casă, ea are propriul studio de artă
Imagini din apartamentul în care locuiesc Oase și Maria Pitică. În casă, ea are propriul studio de artă
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online
Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut vloggerul
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut vloggerul
Obiceiuri, tradiții și superstiții de 1 Martie. Ce e bine să faci de Mărțișor ca să ai noroc tot anul
Obiceiuri, tradiții și superstiții de 1 Martie. Ce e bine să faci de Mărțișor ca să ai noroc tot anul
Ștefan Iancu, actorul din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, nominalizat la Premiile Galei UNITER. Ce titlu ar putea primi
Ștefan Iancu, actorul din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, nominalizat la Premiile Galei UNITER. Ce titlu ar putea primi
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
Wow, ce apartament frumos au!! Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, stau într-un apartament din București decorat modern, cu obiecte de artă, și foarte colorat! Uite ce frumos și-au amenajat casa! Imagini din interior / FOTO
Wow, ce apartament frumos au!! Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, stau într-un apartament din București decorat modern, cu obiecte de artă, și foarte colorat! Uite ce frumos și-au amenajat casa! Imagini din interior / FOTO
catine.ro
Jessie Buckley a îmbrăcat o rochie transparentă la premiera noului său film. Cum arată întreaga ținută
Jessie Buckley a îmbrăcat o rochie transparentă la premiera noului său film. Cum arată întreaga ținută
Horoscopul zilei de 28 februarie 2026. Taurii sunt mai relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 februarie 2026. Taurii sunt mai relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Semne că partenerul tău este egoist. Când iubirea devine despre „eu”, nu despre „noi”
Semne că partenerul tău este egoist. Când iubirea devine despre „eu”, nu despre „noi”
Câtă cafea este prea multă? Nutriționiștii împărtășesc cantitatea ideală pentru o sănătate mai bună
Câtă cafea este prea multă? Nutriționiștii împărtășesc cantitatea ideală pentru o sănătate mai bună
Mai multe din fashion
Piese vestimentare și accesorii cool pentru un styling în tendințe
Piese vestimentare și accesorii cool pentru un styling în tendințe
Fashion

Pantalonii din catifea reiată & puloverul din cașmir cu motive nordice reprezintă baza unui styling mereu actual, de sezon.

+ Mai multe
Cele mai cool nuanțe care trebuie să se regăsească în garderoba ta pentru acest sezon
Cele mai cool nuanțe care trebuie să se regăsească în garderoba ta pentru acest sezon
Fashion

Fiecare sezon are culorile sale hit, dar cel actual se distinge printr-o paletă cromatică deosebită.

+ Mai multe
De ce este JW Anderson un geniu
De ce este JW Anderson un geniu
Fashion

Când Christian Dior a lansat The New Look în 1947, nu a propus doar o siluetă. A propus o schimbare de sens. După austeritate, a oferit exces. După funcționalitate, a oferit fantezie. Dior nu a urmat spiritul vremii, l-a rescris complet. Iată că JW Anderson face astăzi un gest comparabil, dar inversat ca direcție și identic ca forță.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC