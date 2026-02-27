Fendi FW26: Less I, More Us

În cadrul Milano Fashion Week, Maria Grazia Chiuri deschide un nou capitol pentru Fendi cu o colecție FW26 care vorbește despre rigoare și continuitate. Designer-ul revine într-un loc esențial pentru formarea sa și aduce în prim-plan ideea de echipă. Mesajul „Less I, More Us”, vizibil în decorul show-ului, rezumă această direcție. „Am învățat aici ce înseamnă să lucrezi într-un colectiv. Vreau să dau înapoi ceea ce am primit”, a spus ea înainte de prezentare.

Colecția începe într-un registru sobru: costume bine construite, jachete cu structură clară, pantaloni drepți, cămăși albe purtate impecabil. Paleta este dominată de negru, gri și verde închis, cu accente minime de culoare și un singur look roșu intens spre final. Siluetele estompează granițele dintre feminin și masculin. „Mi-am dorit o garderobă, nu două”, explică Chiuri. Dantela apare discret, apoi lasă loc pielii și pieselor mai ferme, într-un dialog constant între fluid și structurat.

Blana, material definitoriu pentru casă, este reconfigurată prin reconstrucții din arhivă și intervenții de tip upcycling. Rezultatul: veste, paltoane și stole mai ușoare, gândite să reziste în timp. La jumătatea show-ului, apar elemente utilitare, shearling, pantaloni cargo, accente animal print, înainte ca finalul să readucă linia clasică, cu rochii lungi și tuxedo-uri feminine aproape integral negre.

Accesoriile rămân esențiale. Geanta Fendi Baguette revine într-o versiune actualizată, cu dublă cataramă și opțiuni versatile de purtare, iar gulerele transformate în coliere sau chokere devin un detaliu recurent. Colaborarea cu artistul SAGG Napoli introduce mesaje precum „Rooted but not stuck” sau „Loyal but not obedient”, care traduc clar ideea de apartenență fără pierderea identității.

Fendi FW26 nu caută efectul imediat. Este o colecție coerentă, concentrată pe garderobă și în jurul unor piese care pot rămâne. „Moda este muncă”, a spus Chiuri. „Vreau să creez haine pe care oamenii să le poarte cu adevărat.”

