Maria Grazia Chiuri revine la Fendi

De data aceasta însă, în rolul de Chief Creative Officer.

  de  Georgescu Daria
Maria Grazia Chiuri revine la Fendi

Casa Fendi o primește din nou pe Maria Grazia Chiuri, una dintre cele mai influente figuri ale modei contemporane. După aproape un deceniu la Dior, unde a redefinit conceptul de feminitate printr-o estetică angajată și profund personală, designerul italian se întoarce acolo unde și-a început cariera, la Roma, în casa care i-a marcat debutul.

Numirea marchează o nouă etapă pentru Fendi, care, după plecarea lui Kim Jones și retragerea Silviei Venturini Fendi din funcțiile de creație, își reconfigurează identitatea sub conducerea CEO-ului Ramon Ros. Chiuri, care va prezenta prima sa colecție pentru sezonul toamnă-iarnă 2026 la Milano Fashion Week, preia întreaga viziune creativă a brand-ului, de la ready-to-wear la couture, aducând cu ea o perspectivă unitară și o experiență remarcabilă în construcția de universuri estetice.

„Mă întorc la Fendi cu bucurie și onoare, având privilegiul de a-mi fi început cariera sub îndrumarea celor cinci surori fondatoare. A fost întotdeauna o casă care a cultivat talentul și creativitatea”, a declarat Chiuri, care a lucrat la Fendi timp de zece ani începând cu 1989, contribuind atunci la crearea celebrei genți Baguette.

Bernard Arnault, președintele LVMH, a numit-o „una dintre cele mai mari voci creative ale modei actuale”, subliniind că revenirea ei „va contribui la reînnoirea artistică și la succesul viitor al casei, păstrând în același timp moștenirea unică a Fendi”În același spirit, Ramon Ros a adăugat: „Rolul unui director creativ nu mai înseamnă doar să creeze haine frumoase, ci să construiască o cultură și să reflecte lumea în care trăim. Iar Maria Grazia are exact această capacitate.”

Revenirea ei marchează o întoarcere firească la rădăcini. Chiuri s-a format profesional în atelierul Fendi din Roma, apoi a evoluat la Valentino și Dior, unde a devenit prima femeie director de creație din istoria casei. În ultimii ani, a transformat Dior într-un manifest al feminității moderne, îmbinând mesajele de emancipare cu o atenție minuțioasă la meșteșug și detaliu.

Astăzi, Fendi o regăsește într-un moment de maturitate creativă, gata să continue o poveste care vorbește despre femei, despre artizanat și despre un lux care respiră autenticitate. Prima colecție a Mariei Grazia Chiuri pentru Fendi, programată pentru februarie 2026, este deja una dintre cele mai așteptate ale sezonului.

Foto: Profimedia

