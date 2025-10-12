Alessandro Michele marchează un nou început pentru Valentino

Prima colecție a designer-ului pentru casa italiană reinterpretează codurile brand-ului prin lumină, echilibru și o sensibilitate calmă, dar profundă.

  de  Georgescu Daria
Alessandro Michele, aflat la debutul său la Valentino, a ales să-și exprime viziunea prin colecția de primăvară – vară 2026, „Fireflies”, inspirată de ideea de lumină care persistă chiar și în cele mai întunecate momente. Designerul a vorbit despre modă ca despre „un aliat prețios, capabil să dezvăluie ceea ce de obicei rămâne ascuns”, o reflecție asupra frumuseții care rezistă tăcut.

Show-ul a avut loc în grădinile Hôtel National des Invalides, într-un decor cu lumini discrete, care imitau pâlpâirea licuricilor. Piesele au fost construite din materiale fluide, mătase transparentă și broderii fine, decorate cu paiete care captau lumina la fiecare pas. Paleta cromatică a oscilat între tonuri pale și accente profunde de roșu și albastru, creând o armonie vizuală calmă și sigură pe sine.

Accesoriile au completat firesc ansamblurile, cercei lungi, cu detalii aurii, broșe florale reinterpretate și lanțuri fine purtate în straturi, totul într-o estetică discretă, dar prețioasă. Criticii au remarcat că Michele păstrează poezia care l-a consacrat, dar într-o formă mai rafinată, adaptată ADN-ului Valentino.

Colecția a fost percepută ca un dialog între sensibilitate și claritate, între memorie și prezent. „Am vrut să reînvățăm să privim, să vedem din nou lumina”, a spus Michele după show. Este o nouă etapă pentru casa Valentino, una în care emoția nu se mai exprimă prin gesturi grandioase, ci prin echilibru și substanță.

Citește și: Stella McCartney SS26 aduce luxul responsabil în prim-plan

Foto: PR, Profimedia

