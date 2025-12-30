Editorial fashion: First row Bucharest

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week a adus în oraș o combinație puternică de energie locală și inspirație internațională, cu colecții care definesc prezentul și dau tonul tendințelor viitoare.
Timp de câteva zile, capitala a devenit punctul zero al modei, unde talentul și viziunea creativă s-au reunit, transformând orașul într-un fashion hotspot de neratat. Descoperă în continuare creațiile designerilor invitați, într-o selecție care respiră spirit contemporan.
Fotografii: Ștefan Dani
Realizatoare: Daria Georgescu
Model: Carolina Brumă / One Models.
Machiaj: Andrei Felecan / Endorphin Lab.
Coafură: Adonis Enache / Endorphin Lab.
Asistentă styling: Ilinca Silvia Oprea.
De la corsetele rigide ale secolului al 19-lea la volumele sculpturale contemporane, arhitectura și moda au mers mereu mână în mână, modelându-se una pe cealaltă. Împreună, au construit o estetică a echilibrului perfect între corp, spațiu și mișcare.+ Mai multe