Editorial fashion: First row Bucharest

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week a adus în oraș o combinație puternică de energie locală și inspirație internațională, cu colecții care definesc prezentul și dau tonul tendințelor viitoare.

Homepage  / Fashion / Elle Style
  de  ELLE
Ami Amalia
VEZI FOTO
POZA 1 / 14

Timp de câteva zile, capitala a devenit punctul zero al modei, unde talentul și viziunea creativă s-au reunit, transformând orașul într-un fashion hotspot de neratat. Descoperă în continuare creațiile designerilor invitați, într-o selecție care respiră spirit contemporan.

Fotografii: Ștefan Dani
Realizatoare: Daria Georgescu

Model: Carolina Brumă / One Models.
Machiaj: Andrei Felecan / Endorphin Lab.
Coafură: Adonis Enache / Endorphin Lab.
Asistentă styling: Ilinca Silvia Oprea.

Citește și:
O scurtă istorie a pieselor vestimentare cu umeri supradimensionați

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Tendințe modă: Leather weather
Fashion
Tendințe modă: Leather weather
O scurtă istorie a mănușilor
Fashion
O scurtă istorie a mănușilor
Re Giorgio: la moartea lui Armani
Fashion
Re Giorgio: la moartea lui Armani
Despre autentic și sustenabilitate în modă
Fashion
Despre autentic și sustenabilitate în modă
Evoluția modei străzii azi
Fashion
Evoluția modei străzii azi
Golden Girl, trend-ul fashion care domină iarna
Fashion
Golden Girl, trend-ul fashion care domină iarna
Libertatea
Imagini cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră. Avea părul brunet și purta ochelari de vedere
Imagini cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră. Avea părul brunet și purta ochelari de vedere
Unde va avea Dan Capatos emisiune după plecarea de la Antena 1. A semnat noul contract: „O surpriză de proporții, la începutul anului viitor”
Unde va avea Dan Capatos emisiune după plecarea de la Antena 1. A semnat noul contract: „O surpriză de proporții, la începutul anului viitor”
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la TV. Nu e prima dată când partenera lui Nicușor Dan se îmbracă așa
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la TV. Nu e prima dată când partenera lui Nicușor Dan se îmbracă așa
Ramona Olaru și-a arătat „sponsorul” alături de care a plecat în vacanță, după acuzațiile lui Alex Bodi: „Atât am putut. Nu e chiar bătrân”
Ramona Olaru și-a arătat „sponsorul” alături de care a plecat în vacanță, după acuzațiile lui Alex Bodi: „Atât am putut. Nu e chiar bătrân”
Ego.ro
Zodiile care dau totul într-o relație! La ce trebuie să fie atente aceste 4 semne
Zodiile care dau totul într-o relație! La ce trebuie să fie atente aceste 4 semne
Perioade benefice pentru tine, în 2026, în funcție de zodie!
Perioade benefice pentru tine, în 2026, în funcție de zodie!
Trendul anului 2026: cum să-ți porți părul ca să fii la modă
Trendul anului 2026: cum să-ți porți părul ca să fii la modă
TEST: Cât de darnic ești? Răspunde doar la aceste întrebări!
TEST: Cât de darnic ești? Răspunde doar la aceste întrebări!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cancerul hepatic şi pancreatic. Semnele care te trimit urgent la medic
Cancerul hepatic şi pancreatic. Semnele care te trimit urgent la medic
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Cât a costat casa în care s-au mutat Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan. Imagini din locuința celor doi
Cât a costat casa în care s-au mutat Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan. Imagini din locuința celor doi
Cristina Ciobănașu, cerută de soție de două ori de iubitul ei. De ce nu s-au logodit încă
Cristina Ciobănașu, cerută de soție de două ori de iubitul ei. De ce nu s-au logodit încă
Cristi Borcea, complet schimbat de operațiile estetice. Cum arată acum afacerist. Imaginile au stârnit un val de reacții dure
Cristi Borcea, complet schimbat de operațiile estetice. Cum arată acum afacerist. Imaginile au stârnit un val de reacții dure
Unica.ro
Ianuarie 2025 va fi luna despărțirilor pentru câteva zodii ghinioniste. Mercur retrograd distruge relații și căsnicii. Ce nativi sunt vizați de astre
Ianuarie 2025 va fi luna despărțirilor pentru câteva zodii ghinioniste. Mercur retrograd distruge relații și căsnicii. Ce nativi sunt vizați de astre
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
„Ai venit tu de acolo, de la țară”. Alex Bodi, atac dur la adresa Ramonei Olaru. Ce a putut să spună public despre părinții ei: „Mi-a zis o grămadă de lume”
„Ai venit tu de acolo, de la țară”. Alex Bodi, atac dur la adresa Ramonei Olaru. Ce a putut să spună public despre părinții ei: „Mi-a zis o grămadă de lume”
Poza care a stârnit dezbateri aprinse pe internet. Ce detaliu au remarcat oamenii în fotografia publicată de Cătălin Măruță, după o vizită cu familia acasă la Ioan Andone. „Codul bunelor maniere spune”
Poza care a stârnit dezbateri aprinse pe internet. Ce detaliu au remarcat oamenii în fotografia publicată de Cătălin Măruță, după o vizită cu familia acasă la Ioan Andone. „Codul bunelor maniere spune”
catine.ro
Beyoncé a devenit oficial miliardară. Acum se află pe aceeași listă alături de soțul Jay-Z
Beyoncé a devenit oficial miliardară. Acum se află pe aceeași listă alături de soțul Jay-Z
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
12 boabe de struguri de Revelion: semnificații, tradiții și superstiții
12 boabe de struguri de Revelion: semnificații, tradiții și superstiții
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul
Mai multe din fashion
Ai liber la exprimare, cu Corina Sucarov
Ai liber la exprimare, cu Corina Sucarov
Fashion

Mix-ul de elemente teatrale, dramatice și neconvenționale creează o estetică captivantă, care redefinește granițele expresiei artistice, după cum îți demonstrează acest material care o are în centru pe artista Corina Sucarov.

+ Mai multe
Top 7 bijuterii pe care să le porți de Crăciun
Top 7 bijuterii pe care să le porți de Crăciun
Fashion

Fie că le ai deja, fie că le primești cadou chiar de Crăciun, important este să nu uiți de existența bijuteriilor și cât de mult îți schimbă acestea starea de spirit.

+ Mai multe
Arhitectura în modă: o poveste despre formă, structură și frumusețea construcției
Arhitectura în modă: o poveste despre formă, structură și frumusețea construcției
Fashion

De la corsetele rigide ale secolului al 19-lea la volumele sculpturale contemporane, arhitectura și moda au mers mereu mână în mână, modelându-se una pe cealaltă. Împreună, au construit o estetică a echilibrului perfect între corp, spațiu și mișcare.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC