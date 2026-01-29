Fostul organizator al nunții Nicolei Peltz cu Brooklyn Beckham rupe tăcerea și intră în conflictul dintre familii

Preston Bailey, fostul organizator al nunții lui Brooklyn Beckham și Nicola Peltz, a intrat în conflictul familial și a declarat că a fost „surprins” de declarația fiului cel mare al lui David și Victoria Beckham. Lunea trecută, Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a spus public că nu își dorește împăcarea cu familia sa și a făcut mai multe acuzații privind comportamentul lor la nunta sa.

Preston Bailey, care a fost inițial responsabil cu organizarea nunții, dar a fost înlocuit de Arianna Grijalba și Nicole Braghin, a spus că a fost șocat de atacul public al lui Brooklyn Beckham:

„Mă surprinde că ia această poziție împotriva părinților lui. Nu acesta este Brooklyn pe care l-am cunoscut eu, din punctul meu de vedere era un tip drăguț, blând… Era pur și simplu o persoană normală, politicoasă, care saluta și stătea de vorbă. Vă pot spune cum a fost experiența mea cu Brooklyn. În timpul organizării, era clar implicat în detaliile de design. Întotdeauna l-am considerat un tip blând și corect. Nu a existat niciodată tensiune”, a spus Preston Bailey pentru Page Six.

Bailey a mai spus despre Nicola: „Nu-mi amintesc ca Nicola să fi fost autoritară. Îmi amintesc multă afecțiune între ei. Orice element de design era prezentat Nicolei, dar era important ca Brooklyn să îl aprobe. Ea nu făcea nimic fără acordul lui.”

Nunta luxoasă a avut loc în aprilie 2022, la conacul miliardarului Nelson Peltz din Palm Beach, Florida, și a costat aproximativ 3,5 milioane de dolari. Printre invitați s-au numărat Eva Longoria, Gordon Ramsay, Venus și Serena Williams, precum și David și Victoria Beckham.

În culise, tensiunile au fost mari. Nelson Peltz a dat în judecată compania Plan Design, precum și firma celor care au preluat organizarea, la câteva luni după nuntă, acuzând că nu au putut duce proiectul la bun sfârșit. Documentele din proces susțineau că organizatorii ar fi indus familia în eroare cu privire la capacitatea lor de a gestiona evenimentul, iar Peltz a cerut înapoi avansul de 159.000 de dolari, numindu-l „un șantaj clasic”. Organizatorii au depus un contra-proces, prezentând sute de mesaje în care susțineau cereri nerezonabile din partea familiei Peltz.

Documentarul „Peltz Beckhams vs The Planners” a descris nunta drept un „haos total”, iar Nicola a fost portretizată drept „o mireasă coșmar”, supunând organizatorii „grupului de mesaje din iad”. Mark Niemierko, un alt organizator de nunți, a declarat că retragerea lui Bailey din proiect a fost „unul dintre cele mai mari semnale de alarmă” și că echipa care a preluat a primit „o misiune imposibilă”.

Printre problemele dezvăluite în documentar se numără discuțiile obsesive ale Nicolei despre listele de invitați, cum ar fi cazul lui Lewis Hamilton, și detaliile minore precum pijamalele de mătase personalizate pe care ea și Brooklyn trebuiau să le poarte în noaptea nunții. Într-un mesaj, ea cerea ca Preston Bailey să fie „tăiat de pe listă” și scria: „Îi urăsc” și „îi putem concedia deja?”.

În documentar, avocatul John Uustal a explicat că Nicola Peltz și-a concediat organizatorii pentru că „începuse să se sperie” de haosul care se contura, pe care l-a numit „un accident de tren în slow motion”. În plus, reputația miliardarului Nelson Peltz a fost un factor esențial: orice conflict cu organizatorii ar fi putut avea repercusiuni asupra afacerilor sale.

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro