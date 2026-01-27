Ce făceau Nicola Peltz și Brooklyn în timp ce familia Beckham era la Paris pentru celebrarea Victoriei. Gestul neașteptat al celor doi

Nicola Peltz a publicat imagini cu soțul ei, Brooklyn, în timp ce familia Beckham se află la Paris pentru distincția Victoriei.

Ce făceau Nicola Peltz și Brooklyn în timp ce familia Beckham era la Paris pentru celebrarea Victoriei. Gestul neașteptat al celor doi

Nicola Peltz și-a declarat public dragostea pentru Brooklyn Beckham la doar câteva ore după ce familia acestuia a apărut unită, fără el, luni, la Paris.

Actrița a publicat pe TikTok un videoclip-montaj plin de momente tandre, în care apar numeroase gesturi de afecțiune între ea și soțul ei, dar și imagini cu cei doi petrecând timp alături de câinele lor. Pe fundalul piesei „Yellow” de la Coldplay, Nicola Peltz, în vârstă de 31 de ani, și Brooklyn Beckham, 26 de ani, sunt surprinși luând cine romantice, ciocnind pahare cu vin, sărutându-se și oferindu-i multă afecțiune patrupedului lor.

Videoclipul se încheie cu o îmbrățișare emoționantă între cei doi. „Te iubesc @Brooklyn Beckham', a scris Nicola în descrierea postării.

De asemenea, cei doi au dezvăluit un nou membru al familiei. Nicola Peltz și Brooklyn Beckham au dezvăluit că au salvat un alt cățeluș, după ce au afirmat că mama lui, Victoria, a refuzat să contribuie la strângerea de fonduri pentru câinii strămutați din cauza incendiilor din Los Angeles. Actrița și Brooklyn au povestit cum cățelușa numită Tami a fost adoptată de organizația caritabilă Yogi’s House, pe care o conduce Victoria, într-un videoclip postat pe Instagram.

Descrierea videoclipului spunea: „Astăzi am salvat această fetiță frumoasă și pe sora ei, dacă sunteți interesați să o adoptați!”

Postarea ei a apărut după ce întreaga familie Beckham, Victoria și David, alături de copiii lor Romeo, Cruz și Harper, a fost prezentă luni la prezentarea Haute Couture primăvară-vară 2026. Romeo și Cruz au venit la eveniment însoțiți și de iubitele lor, Kim Turnbull și Jackie Apostel, la Paris Fashion Week.

Victoria Beckham, premiată la Paris

Potrivit publicației Hello!, familia Beckham se îndrepta să o susțină pe Victoria, care urma să primească distincția Chevalier de lOrdre des Arts et des Lettres (Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor) din partea guvernului francez. Această onoare este acordată persoanelor care au o contribuție deosebită în domeniul culturii, artelor sau literaturii.

„Am admirat întotdeauna profund estetica franceză și seriozitatea cu care tratează moda: ca pe o formă de artă. Așadar, să fiu recunoscută aici și primită în acest fel este un privilegiu profund, unul care reflectă decenii de muncă, angajament și dedicare. Mulțumirile mele sincere ministrului francez al Culturii, Rachida Dati, pentru această onoare. Mulțumesc, de asemenea, partenerilor de afaceri care au crezut în mine, familiei mele și, mai ales, lui David, soțul meu și primul meu investitor. Nu aș putea fi mai recunoscătoare, sunteți totul pentru mine xx.”

Atât Romeo, în vârstă de 23 de ani, cât și Cruz, 20 de ani, au postat luni o fotografie de familie pe Instagram Stories. Romeo a scris peste imagine: „Mândru de tine, mamă”, alături de emoji-uri cu inimioare.

Deși familia Beckham nu a reacționat direct la atacul dur lansat public de Brooklyn la începutul acestei luni, când i-a acuzat pe Victoria, 51 de ani, și David, 50 de ani, că ar fi încercat să-i distrugă căsnicia cu Nicola Peltz și a susținut că mama lui ar fi dansat „nepotrivit” cu el la nunta din 2022, se pare că aceștia aleg să trateze situația cu calm.

Victoria a apărut sâmbătă în public alături de fostele colege din trupa Spice Girls, la petrecerea de 50 de ani a Emmei Bunton, iar Cruz a ironizat recent pe rețelele de socializare o postare care făcea aluzie la presupusul incident de la nunta lui Brooklyn.

Tot luni, într-un videoclip TikTok șters ulterior, Cruz a distribuit imagini cu el și Romeo, alături de iubitele lor, distrându-se și făcând lip-sync într-o mașină, într-un clip care părea să ironizeze drama din familie. Descrierea postării lui Cruz era: „Imaginează-ți să urăști, iar noi suntem aici ca și cum…”

Citește și:
Yolanda Hadid descrie „neputința' de a-și vedea fiica, Bella, suferind din cauza bolii Lyme: „Vom continua să luptăm împreună'

