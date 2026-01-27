Bella Hadid și partenerul ei, Adan Banuelos, s-au despărțit după doi ani de relație

Povestea de dragoste dintre Bella Hadid și iubitul ei, starul rodeo Adan Banuelos, pare să fi ajuns la final. Surse citate de Page Six susțin că supermodelul și sportivul s-au despărțit după aproximativ doi ani de relație, o legătură descrisă din interior drept una „tumultuoasă”, presărată cu despărțiri și împăcări repetate.

Potrivit apropiaților, relația lor a fost „on-again, off-again” încă de mai mult timp, iar ruptura nu ar fi fost una bruscă. De altfel, primele zvonuri despre probleme serioase între cei doi au apărut încă din luna iunie, când surse din anturajul cuplului vorbeau deja despre o posibilă separare.

Despărțirea este cu atât mai complicată cu cât Bella Hadid și Adan Banuelos nu au fost legați doar sentimental, ci și financiar. Cei doi au investit împreună în cai de rasă extrem de valoroși, unele exemplare fiind achiziționate la sume de ordinul milioanelor de dolari. Aceste legături de business fac ca ruptura să fie, după cum spun sursele, ‘un drum accidentat”, greu de gestionat.

Chiar dacă relația ar fi traversat o perioadă dificilă, în toamnă încă existau semne publice de apropiere. În luna octombrie, Banuelos i-a dedicat Bellei un mesaj romantic pe Instagram, cu ocazia aniversării relației lor.

„Chiar și cu tot haosul și urâțenia, Dumnezeu ne-a oferit ceva pur și frumos. Te iubesc, iubito. Îți voi reaminti în fiecare zi cât de mult însemni pentru mine”, scria el la acea vreme.

În decembrie, Bella a fost văzută la unul dintre evenimentele lui Adan, însă fără să apară în fotografii alături de el. Spre finalul lunii, apropiații cuplului le-au spus jurnaliștilor de la Page Six că despărțirea devenise iminentă. Modelul și-a petrecut sărbătorile de iarnă în Aspen, alături de un grup de prieteni, fără Banuelos, un detaliu care a alimentat și mai mult zvonurile.

Bella Hadid și Adan Banuelos s-au cunoscut în toamna anului 2023, la un concurs ecvestru desfășurat în Fort Worth, Texas. Modelul a povestit ulterior, într-un interviu pentru British Vogue, că întâlnirea lor a fost una memorabilă.

„L-am văzut intrând și a fost ca o gură de aer proaspăt”, spunea Bella despre momentul în care l-a remarcat pentru prima dată.

La începutul relației, vedeta a făcut un gest neașteptat: s-a mutat în rulota lui Adan, un trailer de tip „fifth-wheel”, și, la scurt timp, și-a cumpărat o casă în Texas, semn că era hotărâtă să-și construiască viața departe de marile capitale ale modei.

La rândul său, Banuelos vorbea extrem de frumos despre Bella într-un interviu mai vechi: „Această tânără este una dintre cele mai bune, generoase și dulci persoane pe care le-am întâlnit vreodată. Nici nu știam că Dumnezeu mai face oameni așa.”

Adan Banuelos este considerat unul dintre cei mai de succes sportivi din noua generație de rodeo. La doar 28 de ani, a fost inclus în Riders Hall of Fame al National Cutting Horse Association (NCHA), o distincție importantă în lumea sporturilor ecvestre. Disciplina în care excelează, „horse cutting”, presupune separarea unei vaci dintr-o turmă, o probă care necesită o coordonare extrem de precisă între călăreț și cal.

Conform site-ului său oficial, Banuelos a depășit deja pragul de cinci milioane de dolari în câștiguri de-a lungul carierei sale, performanță care l-a transformat într-un nume de referință în domeniu.

foto: Arhiva ELLE

