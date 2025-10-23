Bella Hadid, declarații după ce apariția ei la prezentarea de modă Victoria’s Secret a stârnit îngrijorare: „Îmi pare rău”

Bella Hadid și-a cerut scuze pentru performanța "chinuită" de la Victoria’s Secret Fashion Show.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Bella Hadid, declarații după ce apariția ei la prezentarea de modă Victoria's Secret a stârnit îngrijorare: "Îmi pare rău"

Bella Hadid a răspuns unui fan care a întrebat de ce „se chinuia” să meargă pe podium la Victoria’s Secret Fashion Show. Săptămâna trecută, un utilizator TikTok a întrebat „ce naiba se întâmplă” cu supermodelul în timpul show-ului, susținând că părea că „va plânge pe tot parcursul prezentării” și cerând să afle ce ar putea face pentru a o face să se simtă mai bine.

Bella Hadid explică apariția de la show-ul Victoria’s Secret

„Pe cine trebuie să tragăm de mânecă?”, a continuat fanul, primind un răspuns direct din partea Bellei, în vârstă de 29 de ani: „Fată, am avut menstruație în dimineața aia și rezistența mea nu e încă la nivelul normal după toată nebunia de la spital.” Hadid făcea referire la recenta ei criză cauzată de boala Lyme, care a dus-o la internare.

„Dar am făcut tot ce am putut și TE IUBESC pentru asta”, a adăugat ea. „Sunt bine, jur. Îmi pare rău dacă te-am dezamăgit. Te iubesc, chiar o spun‼”

Fanul a fost uimit să primească un răspuns atât de sincer de la modelul Victoria’s Secret, reacționând: „BELLA HADID — CE FACI AICI?????”

@worldoftali Replying to @Bella Hadid still front line of defense for my girl #fyp #fyppppppppppppppppppppppp #bellahadid #freepalestine #hottake ♬ Chopin Nocturne No.2 Op.9-2(1391533) – 314P

Bella Hadid a stârnit îngrijorare printre fani atunci când a defilat pe podiumul din New York pe 15 octombrie. Deși modelul a început show-ul cu încredere, purtând un set de lenjerie roșie, la final părea vizibil obosită în ținuta argintie cu aripi de înger asortate. Hadid a pășit cu siguranță pe podium până la sfârșit, încetinind ritmul și ținându-se de bretelele aripilor.

foto: Profimedia

La momentul respectiv, mai mulți fani au comentat aspectul ei pe TikTok, unul scriind: „Se chinuia.” Altul a adăugat: „Am crezut că o să cadă.”

Bella Hadid a răspuns ulterior, într-un Instagram Story care a fost șters între timp: „Ok, nu o să pretindem că aceste aripi nu cântăreau 50 de kilograme, DAR CÂT DE FRUMOASE SUNT.”

Bella Hadid, imagini din spital

Bella Hadid s-a întors la muncă după ce mama ei, Yolanda Hadid, a împărtășit fotografii vulnerabile pe Instagram din spital, în care dezvăluia lupta continuă a fiicei sale cu boala Lyme. Imaginile o arătau pe Bella, diagnosticată în 2013, într-un pat de spital, cu perfuzie la braț. În acel moment, modelul a postat și câteva fotografii de la patul de spital, cerându-și scuze fanilor pentru absența sa temporară din mediul online. „Îmi pare rău că dispar mereu. Vă iubesc, dragilor”.

Fotografiile o arată pe Bella Hadid odihnindu-se în pat, alături de un mic îngeraș croșetat, savurând pizza și privind apusul și curcubeul de la fereastră. Alte cadre surprind vizite din partea familiei și prietenilor sau partide de cărți împărtășite cu aceștia.

Sprijinul celor apropiați nu a întârziat să apară. Mama sa, Yolanda Hadid, a numit-o o luptătoare care înfruntă boala Lyme, iar sora ei, Gigi Hadid, i-a scris: „Te iubesc! Sper să te simți puternică și bine, așa cum meriți, cât mai curând”. La rândul ei, actrița Nikki Reed a transmis: „Îți trimit iubire, lumină și gânduri pozitive pentru vindecare”.

Deși motivul spitalizării nu a fost precizat, Bella Hadid a vorbit în trecut despre problemele sale de sănătate. Diagnosticată în 2012 cu boala Lyme, alături de mama sa, Yolanda, și fratele mai mic, Anwar, modelul a relatat în 2016 pentru revista People cât de greu a fost să-și continue cariera.

„Viața nu este întotdeauna ceea ce pare din exterior”, a spus ea atunci, adăugând că „cea mai grea parte a acestui drum este să fii judecat după felul în care arăți și nu după felul în care te simți”.

Citește și:
Theo Rose, dezvăluiri despre cele mai dificile momente din relația cu Anghel Damian: „Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Andreea Marinescu și soțul ei, Adi Tiulescu, declarații inedite despre începutul relației lor și momentele de gelozie: "L-am dat pe spate"
People
Andreea Marinescu și soțul ei, Adi Tiulescu, declarații inedite despre începutul relației lor și momentele de gelozie: "L-am dat pe spate"
Teona Stavarachi, imagini inedite cu burtica de gravidă. Actrița este însărcinată cu primul ei copil
People
Teona Stavarachi, imagini inedite cu burtica de gravidă. Actrița este însărcinată cu primul ei copil
Bradley Cooper și Gigi Hadid, apariție rară împreună. Au sărbătorit doi ani de relație
People
Bradley Cooper și Gigi Hadid, apariție rară împreună. Au sărbătorit doi ani de relație
Sorin Bontea, dezvăluiri rare despre viața de familie. Ce a povestit despre soția lui, după 30 de ani de căsătorie: "Cred că ăsta este secretul..."
People
Sorin Bontea, dezvăluiri rare despre viața de familie. Ce a povestit despre soția lui, după 30 de ani de căsătorie: "Cred că ăsta este secretul..."
Victoria Beckham vorbește despre presupusa aventură dintre soțul ei, David Beckham, și fosta lui asistentă, Rebecca Loos
People
Victoria Beckham vorbește despre presupusa aventură dintre soțul ei, David Beckham, și fosta lui asistentă, Rebecca Loos
Cum s-a schimbat relația dintre Andreea Marin și fiica ei, Violeta, după ce tânăra a plecat în America la studii: "Cuvântul acesta, împreună, are o altă valență acum..."
People
Cum s-a schimbat relația dintre Andreea Marin și fiica ei, Violeta, după ce tânăra a plecat în America la studii: "Cuvântul acesta, împreună, are o altă valență acum..."
Libertatea
Bianca Drăgușanu a spus suma minimă pentru care se dă jos din pat. Cum își câștigă vedeta banii
Bianca Drăgușanu a spus suma minimă pentru care se dă jos din pat. Cum își câștigă vedeta banii
Cum le răspunde Irina Columbeanu celor care îi critică aparițiile în mediul online. „Au frustrările lor”
Cum le răspunde Irina Columbeanu celor care îi critică aparițiile în mediul online. „Au frustrările lor”
Cătălin Măruță, adevărul despre momentul în care a fost bătut în direct de Liviu, soțul Israelei: „Am doi martori care pot să vină la proces”
Cătălin Măruță, adevărul despre momentul în care a fost bătut în direct de Liviu, soțul Israelei: „Am doi martori care pot să vină la proces”
Cornel Păsat și Bianca s-au împăcat. La ce înțelegere au ajuns înainte de a depune divorțul la notar: „Ca să renaști, trebuie să treci prin iad”
Cornel Păsat și Bianca s-au împăcat. La ce înțelegere au ajuns înainte de a depune divorțul la notar: „Ca să renaști, trebuie să treci prin iad”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă
Unica.ro
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
S-au împăcat în secret și formează din nou un cuplu! E vestea momentului în showbizul românesc!!
S-au împăcat în secret și formează din nou un cuplu! E vestea momentului în showbizul românesc!!
„Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor”. Paula Seling, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală de după divorț. Ea și Radu Bucura și-au spus adio după 17 ani, dar ce a anunțat acum artista i-a emoționat pe mulți
„Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor”. Paula Seling, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală de după divorț. Ea și Radu Bucura și-au spus adio după 17 ani, dar ce a anunțat acum artista i-a emoționat pe mulți
catine.ro
Regele Charles s-a întâlnit cu Papa Leon la Vatican. Cei doi se vor ruga împreună, o premieră în ultimii 500 de ani
Regele Charles s-a întâlnit cu Papa Leon la Vatican. Cei doi se vor ruga împreună, o premieră în ultimii 500 de ani
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Când se pune varza la murat. Care este secretul unei saramuri reușite
Când se pune varza la murat. Care este secretul unei saramuri reușite
Romeo Beckham și Kim Turnbull s-au împăcat. Certurile din familia Beckham continuă
Romeo Beckham și Kim Turnbull s-au împăcat. Certurile din familia Beckham continuă
Mai multe din people
Adela Popescu, declarații sincere despre rolul de mamă și limitele impuse băieților ei: "Am enorm de multe frici"
Adela Popescu, declarații sincere despre rolul de mamă și limitele impuse băieților ei: "Am enorm de multe frici"
People

Adela Popescu a vorbit despre fricile ei în calitate de mamă.

+ Mai multe
Confesiunea făcută de Tily Niculae la două luni de la anunțul divorțului: "Toți cei care au dat foc vechii lor vieți..."
Confesiunea făcută de Tily Niculae la două luni de la anunțul divorțului: "Toți cei care au dat foc vechii lor vieți..."
People

După aproape două decenii împreună, Tily Niculae și Dragoș Popescu au anunțat recent divorțul.

+ Mai multe
Mădălina Ghenea, declarații despre perioada grea prin care trece. Ce se întâmplă în viața ei: "Ultimele săptămâni au fost încredibil de dificile"
Mădălina Ghenea, declarații despre perioada grea prin care trece. Ce se întâmplă în viața ei: "Ultimele săptămâni au fost încredibil de dificile"
People

Mădălina Ghenea le-a povestit fanilor despre perioada dificilă pe care o traversează în prezent.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC