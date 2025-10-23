Bella Hadid, declarații după ce apariția ei la prezentarea de modă Victoria’s Secret a stârnit îngrijorare: „Îmi pare rău”

Bella Hadid a răspuns unui fan care a întrebat de ce „se chinuia” să meargă pe podium la Victoria’s Secret Fashion Show. Săptămâna trecută, un utilizator TikTok a întrebat „ce naiba se întâmplă” cu supermodelul în timpul show-ului, susținând că părea că „va plânge pe tot parcursul prezentării” și cerând să afle ce ar putea face pentru a o face să se simtă mai bine.

Bella Hadid explică apariția de la show-ul Victoria’s Secret

„Pe cine trebuie să tragăm de mânecă?”, a continuat fanul, primind un răspuns direct din partea Bellei, în vârstă de 29 de ani: „Fată, am avut menstruație în dimineața aia și rezistența mea nu e încă la nivelul normal după toată nebunia de la spital.” Hadid făcea referire la recenta ei criză cauzată de boala Lyme, care a dus-o la internare. „Dar am făcut tot ce am putut și TE IUBESC pentru asta”, a adăugat ea. „Sunt bine, jur. Îmi pare rău dacă te-am dezamăgit. Te iubesc, chiar o spun‼”

Fanul a fost uimit să primească un răspuns atât de sincer de la modelul Victoria’s Secret, reacționând: „BELLA HADID — CE FACI AICI?????”

Bella Hadid a stârnit îngrijorare printre fani atunci când a defilat pe podiumul din New York pe 15 octombrie. Deși modelul a început show-ul cu încredere, purtând un set de lenjerie roșie, la final părea vizibil obosită în ținuta argintie cu aripi de înger asortate. Hadid a pășit cu siguranță pe podium până la sfârșit, încetinind ritmul și ținându-se de bretelele aripilor.

La momentul respectiv, mai mulți fani au comentat aspectul ei pe TikTok, unul scriind: „Se chinuia.” Altul a adăugat: „Am crezut că o să cadă.”

Bella Hadid a răspuns ulterior, într-un Instagram Story care a fost șters între timp: „Ok, nu o să pretindem că aceste aripi nu cântăreau 50 de kilograme, DAR CÂT DE FRUMOASE SUNT.”

Bella Hadid, imagini din spital

Bella Hadid s-a întors la muncă după ce mama ei, Yolanda Hadid, a împărtășit fotografii vulnerabile pe Instagram din spital, în care dezvăluia lupta continuă a fiicei sale cu boala Lyme. Imaginile o arătau pe Bella, diagnosticată în 2013, într-un pat de spital, cu perfuzie la braț. În acel moment, modelul a postat și câteva fotografii de la patul de spital, cerându-și scuze fanilor pentru absența sa temporară din mediul online. „Îmi pare rău că dispar mereu. Vă iubesc, dragilor”.

Fotografiile o arată pe Bella Hadid odihnindu-se în pat, alături de un mic îngeraș croșetat, savurând pizza și privind apusul și curcubeul de la fereastră. Alte cadre surprind vizite din partea familiei și prietenilor sau partide de cărți împărtășite cu aceștia.

Sprijinul celor apropiați nu a întârziat să apară. Mama sa, Yolanda Hadid, a numit-o o luptătoare care înfruntă boala Lyme, iar sora ei, Gigi Hadid, i-a scris: „Te iubesc! Sper să te simți puternică și bine, așa cum meriți, cât mai curând”. La rândul ei, actrița Nikki Reed a transmis: „Îți trimit iubire, lumină și gânduri pozitive pentru vindecare”.

Deși motivul spitalizării nu a fost precizat, Bella Hadid a vorbit în trecut despre problemele sale de sănătate. Diagnosticată în 2012 cu boala Lyme, alături de mama sa, Yolanda, și fratele mai mic, Anwar, modelul a relatat în 2016 pentru revista People cât de greu a fost să-și continue cariera.

„Viața nu este întotdeauna ceea ce pare din exterior”, a spus ea atunci, adăugând că „cea mai grea parte a acestui drum este să fii judecat după felul în care arăți și nu după felul în care te simți”.

