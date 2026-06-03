Alina Pușcaș, dezvăluiri despre costurile afacerii sale și banii investiți: „Nu am luat un singur cent de la…”

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Alina Pușcaș a ales să vorbească sincer despre proiectul de business pe care l-a construit în ultimii ani și despre eforturile pe care le-a făcut pentru a-l dezvolta fără sprijin financiar din partea familiei. Prezentatoarea TV spune că și-a dorit ca succesul afacerii sale să fie rezultatul muncii proprii, motiv pentru care a investit exclusiv bani câștigați din activitatea sa profesională.

Afacerea pe care a construit-o din propriile economii

Cunoscută publicului pentru aparițiile sale de pe micul ecran, Alina Pușcaș și-a descoperit în timp o pasiune puternică pentru modă. Interesul pentru acest domeniu a determinat-o să urmeze cursurile Universității Naționale de Arte din București, unde își aprofundează cunoștințele legate de design și creație vestimentară.

Puțini știu că vedeta activează în industria fashion de aproape un deceniu. În tot acest timp, ea a dezvoltat și o linie de articole vestimentare care îi poartă semnătura, proiect în care a investit constant. Alina Pușcaș a explicat că încă de la început și-a propus să nu apeleze la ajutorul financiar al soțului său, preferând să folosească doar resursele obținute din propriile proiecte profesionale.

„Eu vă zic sincer, cu mâna pe inimă, că eu, de acum 9 ani, de când am intrat în zona fashion, în producție de haine, nu am luat un singur cent de la soțul meu (…) Eu am folosit banii numai din ceea ce am produs eu, bineînțeles, din televiziune, din diverse contracte. Am folosit banii mei personali, care nu erau mulți neapărat, și am investit”, a transmis Alina Pușcaș pe Instagram.

Studentă, mamă și antreprenor în același timp

Pe lângă proiectele profesionale și responsabilitățile de familie, vedeta își dedică mult timp și studiilor. Ea a recunoscut că nu este deloc simplu să jongleze între facultate, activitatea profesională și rolul de mamă a trei copii. Alina spune că, de multe ori, găsirea unui loc liniștit pentru studiu devine o adevărată provocare, mai ales într-o casă plină de energie și activitate.

Recent, aceasta le-a povestit urmăritorilor că avea de parcurs un curs amplu și încerca să găsească o modalitate de a se concentra, în timp ce acasă atmosfera era una agitată.

„Acest curs are vreo 100 de pagini și nu știu ce să mă fac pentru că este complicat, este complicat efectiv să pot să mă focusez atâta vreme cât în casă este destul de mult haos, pentru că na, copiii se joacă, da, deci zen. Cum să fac, unde să mă ascund ca să pot să mă concentrez? Momentan trebuie să mă ascund într-un restaurant, pentru că soțul meu a uitat că trebuie să mă pregătesc și a confirmat o întâlnire cu niște prieteni”, a transmis vedeta.

Alina Pușcaș, dezvăluiri rare despre viața de familie

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu s-au logodit în 2016, iar pe 12 octombrie 2019 s-au căsătorit civil, după cinci ani de relație. Au împreună trei copii, pe Alexandru, Melissa și Iris.

Alina Pușcaș a vorbit în mai multe rânduri despre modul în care l-a cunoscut pe soțul ei, despre felul în care aleg să își crească cei trei copii și se declară o femeie împlinită pe plan personal și profesional.

Într-un interviu acordat recent, Alina Pușcaș a făcut unele dezvăluiri inedite despre viața de familie, vorbind despre modul în care se înțelege cu mama soțului ei.

„E OK, e OK. Suntem bine, suntem cordiale. Nici prea-prea, nici foarte-foarte. E mai bine așa, să își vadă fiecare de ale ei. Cu ajutorul e complicat pentru că ea nu e tocmai în floarea vârstei, să zic așa, are o vârstă înaintată. Îi respectăm timpul ei și ea pe al nostru. Și e mai bine așa. Avem ajutor și preferăm, cumva, să nu o împovărăm pe ea cu chestia asta, că are 80 și ceva de ani. Mai bine să vină în vizită, să-și vadă nepoții, să le ofere cadouri. Asta e cea mai mare plăcere a ei, chiar obsesie aș putea spune (râde): le aduce nepoților cadouri, dar și fructe pentru toată lumea”, a mărturisit prezentatoarea pentru VIVA!.

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Foto: Arhiva ELLE

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