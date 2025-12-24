Alina Pușcaș, confesiuni sincere despre tensiunile din căsnicia cu Mihai Stoenescu: „Am ajuns la un nivel de înțelegere”

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Relația lor a început în urmă cu mai bine de un deceniu, iar pasul logodnei a fost făcut în 2016. Trei ani mai târziu, pe 12 octombrie 2019, prezentatoarea TV și medicul stomatolog s-au căsătorit civil, după cinci ani de relație. Împreună au construit o familie numeroasă și unită, fiind părinții a trei copii: Alexandru, Melissa și Iris.

Alina Pușcaș, despre căsnicie și tensiuni

De-a lungul timpului, Alina Pușcaș a vorbit rar despre viața de cuplu, însă recent a ales să împărtășească mai multe detalii despre dinamica mariajului ei și despre felul în care ea și soțul său gestionează momentele mai dificile. Vedeta recunoaște că nu crede în reguli fixe sau formule universale atunci când vine vorba despre o căsnicie fericită, ci mai degrabă în compatibilitate și asumare.

„Nu cred că există o rețetă universală pentru o căsnicie reușită. Totul se rezumă la chimie și la felul în care doi oameni se potrivesc. Dacă cei care și-au unit destinele au făcut-o din convingere, fără compromisuri esențiale, atunci vor putea să gestioneze și momentele tensionate. În cazul nostru, pur și simplu ne-am potrivit foarte bine din toate punctele de vedere. Am ajuns la un nivel de înțelegere care mă face să evit discuțiile aprinse în contradictoriu, pentru că, până la urmă, orice problemă are o soluție”, a declarat Alina Pușcaș pentru VIVA.

Prezentatoarea a mai explicat că, odată cu trecerea timpului, a învățat să privească lucrurile cu mai mult calm și maturitate, punând pe primul loc echilibrul familiei și buna înțelegere dintre ea și partenerul său. Pentru Alina, comunicarea și respectul reciproc sunt esențiale, mai ales într-o familie cu trei copii, unde provocările apar inevitabil.

În cadrul aceluiași interviu, Alina Pușcaș a vorbit și despre nunta mult așteptată, care, deși planificată inițial, a fost amânată din motive obiective. Vedeta a explicat că pandemia le-a dat planurile peste cap, iar ulterior prioritățile familiei s-au îndreptat către alte aspecte mai importante.

„Inițial, planificaserăm o petrecere frumoasă pe o plajă din Grecia, în 2021, însă, ‘mulțumită pandemiei’, a trebuit să renunțăm, deoarece în acea perioadă nu se organizau evenimente private. Ulterior, au apărut alte cheltuieli mai importante, așa că am preferat să mai amânăm. Momentan, nu avem o decizie clară pentru 2025, dar, când vom stabili ceva concret, cu siguranță veți afla”, a mai spus ea pentru sursa citată.

De ce nu merge Alina Pușcaș la emisiuni cu soțul ei

Prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva” este nu doar mamă a trei copii, ci și studentă la un master la UNArte și fondatoare a unui brand de haine, ceea ce îi ocupă o mare parte din timp. Recent, producătorii mai multor show-uri au încercat să o convingă să participe la emisiuni precum „Asia Express”, „Power Couple” sau „Survivor”, însă Alina a ales să refuze toate ofertele.

„E complicat că sunt mici copiii. ‘Survivor’ înseamnă 4 luni de stat departe. Asia Express înseamnă 2 luni de stat departe. Power Couple? Acolo e mai puțin, dar problema e că soțul este medic militar. E mai complicat să plece în astfel de scopuri în afara țării. Deci și acolo e dificil”, a explicat Alina Pușcaș pentru Cancan.ro.

Foto: Instagram

