Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, mărturisiri încărcate de emoție înainte de startul sezonului Power Couple: ”Cel mai important este să…”

Viața de cuplu nu este doar ușoară sau grea, nu este doar bazată pe momente frumoase sau dure și nu vine niciodată la pachet cu multe clipe de iubire sau de ceartă. O relație presupune responsabilitatea de a învăța că alături de persoana care ți-a furat sufletul, poți face orice. Power Couple, formatul care demonstrează că atunci când te ții de mână cu iubirea vieții tale, ești de neînvins, revine din 5 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu cel de-al treilea sezon!

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre participarea la Power Couple

De peste patru săptămâni, serile de luni și marți s-au încheiat cu prezentările participanților. Aseară, după miezul nopții, periplul s-a încheiat cu momentul în care Sandra Izbașa, dubla campioană olimpică și Răzvan Bănică, simpaticul actor, și-au deshis sufletul și le-au oferit celor de acasă primele declarații despre relația lor și povestea în show.

„Ne surprindem de fiecare dată. Pe mine, m-a lăsat fără cuvinte Răzvan, cum a reușit să se mobilizeze în situații tensionate pe care nu le-a mai făcut vreodată în viața asta”, declară Sandra, despre bărbatul care i-a devenit soț în urmă cu patru ani. Acesta a ținut să o completeze: „descoperim, pe zi ce trece, că suntem Power”.

Fiecare zi și probă le-au scos la iveală importante lecții de viață.

„Mi-am dat seama că indiferent dacă suntem buni individuali, cel mai important este faptul că trebuie să confirmăm prestațiile bune. Cel mai important este să fii bun în cuplu”, spun cei doi.

Sunt deciși să meargă pe propriile puteri până la final. Vor reuși? Aflăm din 5 ianuarie, într-un sezon ce va demonstra complexitate și provocări mai dificile ca niciodată!

Vedetele care participă la sezonul 3 Power Couple

ADDA și Cătălin. Ariana și Mitzuu. Cătălina și NiCK. Claudia și Andrei. Dilinca și Mădălin. Luiza și Cătălin. Maria și Oase. Sandra și Răzvan. Simona și Marius. Cele 9 perechi care au acceptat provocarea, și-au depășit limitele și au demonstrat că imposibilul nu există, de-a lungul perioadei de filmare, în Malta. Experiența fiecărui cuplu va putea fi urmărită, din ianuarie, într-un show care nu poate fi ratat!

„Power Couple este un proiect foarte complex, cu vedete care nu vin doar să treacă prin probe fizice, ci să-și dovedeacsă puterea relațiilor. Trebuie să creezi contexte care să scoată la suprafață emoția, vulnerabilitatea, ceea ce este foarte greu. Sezonul trecut a avut un succes de care ne-am bucurat, așa că ne-am dorit povești care aduc profunzime și un spectacol care să arate bine și să ne țină conectați în fața televizoruluI”, povestește Emilia Vlad, producătorul general al emisiunii.

Schimbări în sezonul 3 al emisiunii Power Couple

În Malta, vreme de 33 de zile, nouă echipe au acceptat cea mai frumoasă nebunie a vieții lor în doi! Show-ul Power Couple va putea fi urmărit, din 12 ianuarie 2026, la Antena 1 și pe Antena Play!

Prezentatorul Dani Oțil a dezvăluit că au apărut schimbări în ceea ce privește locul în care s-au desfășurat filmările, mai exact pe o altă insulă din Malta, unde s-au filmat producții precum Game of Thrones și Gladiatorul.

„Mai intens decât anul trecut, ne-am mutat pe o nouă insulă, totul nou pentru noi. Am filmat în locuri în care s-au filmat filme mari, Gladiatorul I, II, Game of Thrones, am filmat într-o celulă în care chiar s-a întâmplat ceva în Gladiatorul II, pentru fani, o scenă memorabilă. Am fost hrăniți de una dintre firmele care au făcut catering la filmele acestea mari. Am făcut lucruri wow”, a declarat Dani Oțil, la Xtra Night Show.

