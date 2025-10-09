Dani Oțil, vizitat de familie în Malta. Prezentatorul TV a început filmările pentru Power Couple

Dani Oțil se află în Malta pentru filmările celui de-al treilea sezon al emisiunii Power Couple România, iar prezentatorul a avut parte de o vizită specială din partea familiei sale. Soția lui, Gabriela, și fiul lor, Tiago, i-au făcut o surpriză mult așteptată, după aproape două săptămâni de când Dani muncește intens pe platourile din insula mediteraneană.

Dani Oțil, vizitat de familia lui în Malta

Pe 8 octombrie, chiar și sub ploaia de la București, Gabriela Prisăcariu și Tiago au pornit spre Malta, iar micuțul și-a exprimat dorința într-un mod adorabil: „Vreau să îl iubesc pe tati”, a spus Tiago într-un clip postat de Gabriela pe Instagram. Ajunși la destinație, revederea cu Dani a fost încărcată de emoție, iar familia a luat micul dejun pe terasa apartamentului în care prezentatorul este cazat pentru filmări.

„Viața merge numa înainte”, a scris Dani pe Facebook, alături de o fotografie cu fiul său, care a strâns mii de like-uri de la fani.

Ce spune Gabriela Prisăcariu despre distanță

Gabriela Prisăcariu mărturisea cu câteva zile înainte despre vizita lor în Malta că nu le este ușor ca an de an să stea o perioadă separați:

„Trebuie să recunosc că îmi este tot mai greu de la an la an. Știam cumva în ce mă bag acum doi ani când mi-a povestit despre tot acest proiect și am zis: da, clar! Noi ne descurcăm acasă, tu du-te! Știam că o să fie un succes și atunci că în fiecare an va urma acest moment, dar este tot mai greu. La început, cumva nu eram pregătiți, nu știm ce ne așteaptă, dar când știi ce te așteaptă este cumva mai greu.' Și a continuat: „Da, deja ne-am luat biletele de avion, o să mergem și noi câteva zile. Nu putem să stăm foarte mult pentru că și eu am proiectele mele și oricum nu putem să stăm pe capul lui, că el are de filmat de dimineață până noaptea”, a declarat Gabriela pentru cancan.ro.

Înainte de plecare, Dani Oțil și-a anunțat absența de la matinalul de la Antena 1:

„A mai trecut un an și sunt iar în punctul în care mi-am făcut bagajele, le-am pregătit la ușă și sunt gata de plecarea spre Malta. Nici nu știu când a trecut acest timp și am ajuns în punctul în care să las iar gașca de la Neatza să-și facă de cap în platou. Colegii mei sunt deja în locație și muncesc de zor pentru a se asigura că încă o dată îi vom provoca pe concurenți în moduri la care nici nu se pot gândi. Eu mă aștept să fiu iar cățărat pe cele mai înalte macarale sau să prezint de sub apă… pentru că la Power Couple, știți deja, totul e posibil! Dacă sunteți curioși de mai multe detalii, fiți cu ochii pe conturile mele de social media și când apuc, promit să vă mai arăt câte ceva de prin culise. Hai… ne vedem în Malta!”

Foto: Instagram

