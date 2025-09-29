Dani Oțil a început filmările pentru Power Couple, sezonul 3. Cum arată apartamentul în care locuiește în Malta: „Anul ăsta am o super cameră, am și…”

Dani Oțil le-a prezentat fanilor online apartamentul în care a fost cazat în Malta pentru emisiunea Power Couple.

Dani Oțil se află de câteva zile în Malta, unde au început filmările pentru sezonul 3 al emisiunii Power Couple România, difuzată de Antena 1. Prezentatorul a împărtășit deja primele imagini din apartamentul în care va locui în următoarea lună, dezvăluind câteva detalii din culisele show-ului.

Dani Oțil a început filmările pentru Power Couple

Anunțul plecării a venit mai repede decât se așteptau fanii, iar Dani a povestit că, la fel ca în anii trecuți, a lăsat „gașca de la Neatza” să se descurce singură în platou, în timp ce el începe o nouă aventură.

„A mai trecut un an și sunt iar în punctul în care mi-am făcut bagajele, le-am pregătit la ușă și sunt gata de plecarea spre Malta. Nici nu știu când a trecut acest timp și am ajuns în punctul în care să las iar gașca de la Neatza să-și facă de cap în platou. Colegii mei sunt deja în locație și muncesc de zor pentru a se asigura că, încă o dată, îi vom provoca pe concurenți în moduri la care nici nu se pot gândi. Eu mă aștept să fiu iar cățărat pe cele mai înalte macarale sau să prezint de sub apă… pentru că la Power Couple, știți deja, totul e posibil! Dacă sunteți curioși de mai multe detalii, fiți cu ochii pe conturile mele de social media și când apuc, promit să vă mai arăt câte ceva de prin culise. Hai… ne vedem în Malta!”, a scris el pe rețelele sociale.

Ajuns la destinație, prezentatorul s-a acomodat rapid în apartamentul cu vedere spectaculoasă, pe care l-a prezentat fanilor într-un scurt tur virtual: un hol cu chicinetă complet utilată, o zonă de dining, o canapea, baie, balcon și dormitor. Dimineața l-a surprins cu un răsărit superb, pe care l-a admirat trezit mult mai devreme decât plănuise.

„Malta, Power Couple, duminică, 5 dimineața. Normal nu trebuia să mă trezesc decât la opt, dar să spuneți voi ce demonstrează mai tare că am o vârstă. Anul ăsta am o super cameră, am și chicinetă. Ce demonstrează mai tare că ai o vârstă? Faptul că te-ai trezit la 5 să vezi răsăritul și serialul Plaha sau că te-ai îngrijit deja să ai d-asta de spălat vase și burețel, deși tu nu speli vase că nu gătești sau faptul că deja ai stabilit care este sertarul cu pungi și în curând asta va deveni punga cu pungi pentru că deja după două zile în Malta eu am deja trei pungi. Asta înseamnă că sunt pe plus. Se mai simte cineva așa?”, a glumit el pe Internet.

Familia prezentatorului îl va vizita în Malta

În România, soția lui, Gabriela Oțil, a rămas alături de fiul lor, Tiago. Aceasta recunoaște că despărțirile devin tot mai dificile: „Trebuie să recunosc că îmi este tot mai greu de la an la an. Știam cumva în ce mă bag acum doi ani când mi-a povestit despre tot acest proiect și am zis: da, clar! Noi ne descurcăm acasă, tu du-te! Știam că o să fie un succes și atunci că în fiecare an va urma acest moment, dar este tot mai greu. La început cumva nu eram pregătiți, nu știam ce ne așteaptă, dar când știi ce te așteaptă este cumva mai greu.”, a declarat ea pentru Cancan.

Gabriela a mai dezvăluit că, în curând, îi va face o vizită soțului împreună cu Tiago: „Da, deja ne-am luat biletele de avion, o să mergem și noi câteva zile. Nu putem să stăm foarte mult pentru că și eu am proiectele mele și oricum nu putem să stăm pe capul lui, că el are de filmat de dimineață până noapte.”

Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă

Foto: Instagram

