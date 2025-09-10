Fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu a împlinit patru ani. Motivul pentru care mama lui a izbucnit în lacrimi: „Ce se întâmplă cu mine”

Astăzi, 10 septembrie, băiețelul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu a împlinit patru ani, iar părinții săi au marcat momentul cu emoție și gesturi speciale.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, mesaje pentru fiul lor

Dani Oțil a ales să împărtășească pe Instagram o fotografie deosebită, realizată sub forma unui colaj. În partea stângă, Tiago apare ca un bebeluș adorabil, înfășurat într-un prosop cu glugă, zâmbind în brațele tatălui. În partea dreaptă, aceeași scenă a fost recreată după patru ani: băiețelul, acum voios și energic, se lasă din nou strâns în brațele lui Dani, purtând același prosop bej. Postarea a fost însoțită de un mesaj plin de afecțiune și umor:

„Las asta aici pt când nu ne mai lași să te luăm în brațe și nu îi răspunzi la telefon lu’ maică ta. La mulți ani, castravete!”

Și Gabriela a ținut să marcheze ziua specială a fiului lor. Ea a publicat pe rețelele de socializare imagini cu Tiago înconjurat de baloane roșii, pregătite pentru aniversare. În ciuda zâmbetelor, emoțiile au fost puternice:

„Bună dimineața! Nu știu de ce simt ziua asta atât de încărcată emoțional, deci îmi vine să plâng la fiecare La mulți ani de-l primește fii-miu. Nu știu de ce și ce se întâmplă cu mine. Îmi vine să plâng încă de aseară, de când îi pregăteam baloanele. Ce se întâmplă?”

Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri despre al doilea copil

Ziua de naștere a micuțului a făcut ca părinții să reflecteze asupra cât de repede trece timpul și asupra fiecărei etape prețioase din copilăria lui Tiago. Într-un interviu recent, Gabriela a dezvăluit că și-ar dori să mai aibă un copil, chiar dacă până acum Dani Oțil nu a fost convins. Totodată, ea a mărturisit că vrea să se mute înapoi în București, pentru a evita pierderea de timp din trafic și a oferi un mediu mai bun pentru copil:

„Sper să fiu mutată în București, să nu mai stăm în Corbeanca. Ne petrecem toată viața în trafic și pierdem foarte mult timp. Trebuie să facem asta pentru copil, când o să înceapă școala. Sigur trebuie să ne mutăm. Nu avem cum să facem… Va fi foarte greu, deci sigur trebuie să ne mutăm. Căutăm, vedem… Încă nu am găsit nimic să ne placă. Clar, este foarte frumos la casă, dar, cum zice soțul meu, nu le poți avea pe toate. Poate cu încă un copil, cine știe… Eu sunt singură la părinți și tot timpul am zis că voi avea doi copii, pentru că nu îmi place să fiu singură și mi-aș fi dorit să am un frate, o soră… Încerc să-l conving pe Dani că este bine pentru Tiago să mai aibă un frățior sau o surioară”, a declarat Gabriela Prisăcariu pentru Click.

Cu toate acestea, potrivit declarațiilor oferite de Gabriela Prisăcariu, o întâmplare nefericită i-a schimbat perspectiva prezentatorului TV. După ce micuțul Tiago a avut parte de o accidentare serioasă la mână, ce a necesitat intervenția medicilor și copci, Dani Oțil a devenit mult mai precaut și temător în legătură cu ideea de a avea încă un copil.

„Noi, tocmai din acest motiv, încă nu suntem pregătiți să facem un al doilea copil. Dani chiar mi-a spus, zilele trecute: Băi, nu știu dacă pot să mă gândesc. Să iasă bine, să iasă sănătos, vezi că se lovește, să nu se lovească tare… Gândul acesta…”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pentru Spynews.ro.

