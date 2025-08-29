Gabriela Prisăcariu răspunde zvonurilor legate de presupusa despărțire de Dani Oțil. Ce mesaj le-a transmis fanilor

Dani Oțil și soția sa, Gabriela, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Împreună de șapte ani și căsătoriți din 2023, cei doi au un fiu, Tiago, care urmează să împlinească patru ani în această lună. Deși căsnicia lor este una solidă și plină de momente frumoase, unele persoane au speculat pe rețelele sociale că prezentatorul TV și Gabriela ar putea ajunge la separare.

Gabriela Oțil a reacționat rapid după ce un urmăritor i-a transmis pe Instagram că ea și Dani Oțil se vor despărți, comparându-i cu Andi Moisescu și Olivia Steer, care au divorțat. Vedeta nu s-a arătat deranjată, ci doar surprinsă de mesajul venit din partea unui necunoscut. Ulterior, aceeași persoană i-a trimis un alt mesaj, de această dată lăudând-o pentru frumusețea ei.

„Ce mesaje mai primesc…”, a scris Gabriela pe contul său de Instagram, reflectând cu umor asupra situației.

De ce nu își mai doresc un copil

În privința vieții de familie, Gabriela Prisăcariu a dezvăluit că Dani Oțil este un tată extrem de implicat și că adesea îl răsfață pe Tiago. Vedeta a explicat și de ce familia lor nu plănuiește un al doilea copil: experiența sarcinii a fost foarte emoționantă și plină de griji pentru sănătatea fiului lor.

„Noi, tocmai din acest motiv, încă nu suntem pregătiți să facem un al doilea copil. Dani chiar mi-a spus, zilele trecute: Băi, nu știu dacă pot să mă gândesc. Să iasă bine, să iasă sănătos, vezi că se lovește, să nu se lovească tare… Gândul acesta…”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pentru Spynews.ro. „În perioada sarcinii te gândești la cele mai crunte lucruri, să fie sănătos, să aibă toate degetele, până îl vezi că este bine. Cred că și din acest motiv nu putem face al doilea copil, ori suntem noi prea sensibili, ori nu înțeleg”, a declarat Gabriela Oțil.

Evenimentul a fost o adevărată lecție pentru amândoi, iar Gabriela recunoaște că trăiește cu o grijă constantă față de binele lui Tiago. Ea spune că, de multe ori, se întreabă cum au reușit părinții lor să facă față provocărilor fără sprijinul resurselor moderne.

„Eu nu înțeleg cum ne-au crescut părinții noștri, sincer. Noi suntem tot timpul acolo și vrem să nu pățească nimic, și vrem să îi protejăm. Cred că acesta este cel mai stresant lucru din viața de părinte: să îi fie bine copilului.”, a adăugat ea.

Ce planuri are familia Oțil

Pe lângă îngrijorările legate de siguranța copilului, familia Oțil se gândește și la schimbări logistice. Gabriela a dezvăluit că intenționează să se mute din Corbeanca în București pentru a scurta timpul petrecut pe drum, mai ales în contextul în care Tiago se apropie de vârsta școlară.

„Sper să fiu mutată în București, să nu mai stăm în Corbeanca. Ne petrecem toată viața în trafic, pierdem foarte mult timp. Trebuie să facem asta pentru că începe copilul școala. Nu avem cum, când vor începe extra activitățile pentru el trebuie să ne mutăm. Căutăm, vedem, încă nu am găsit nimic să ne placă. E foarte frumos la casă, dar acum nu putem, cum zice soțul meu, să le avem pe toate. Trebuie să găsim o variantă de mijloc, poate încă un copil… Cine știe. Eu sunt singură la părinți și mereu am zis că vreau doi copii. Încerc acum să îl conving pe Dani să ne gândim la el, să aibă un frățior sau o surioară. Tiago nu cere, lui îi place că este singur în casă și are toate jucăriile pentru el”, a explicat Gabriela Prisăcariu pentru Click!.

Foto: Instagram

