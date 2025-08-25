Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum a fost surprins de soția lui, Gabriela Prisăcariu, și fiul lor, Tiago

Pe 24 august, Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cu prilejul acestui moment, soția lui, Gabriela Prisăcariu, și fiul lor, Tiago, i-au făcut o surpriză, iar întreg momentul a fost filmat și împărtășit cu fanii de pe rețelele sociale.

Dani Oțil a împlinit 45 de ani

Gabriela Prisăcariu i-a făcut o urare specială soțului ei, Dani Oțil, în ziua în care acesta a împlinit 45 de ani. În mesajul ei, vedeta recunoaște că nu se aștepta să formeze un cuplu alături de prezentatorul TV și nici să își întemeieze o familie împreună cu el. Dani Oțil a primit și un tort spectaculos, iar fiul său, Tiago, i-a cântat „La mulți ani.”

„Au trecut 7 ani de când ne-am cunoscut, când nimeni nu ne dădea nicio șansă… nici măcar noi. Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta și mama la copil. Mulțumesc pentru ce am devenit azi! Gata, că nu vreau să-ți las amar în gură fix de ziua ta. La mulți ani! Te iubesc!”, a transmis Gabriela Prisăcariu.

Dani Oțil, confesiuni despre relația cu soția lui

Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul autohton. Inițial, cei doi au avut o relație discretă, însă ulterior au început să se afișeze împreună. Acum formează un cuplu solid și se bucură zilnic de momentele minunate pe care le petrec alături de fiul lor, Tiago.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit civil pe 15 mai 2021, iar pe 30 iulie 2023 s-au căsătorit religios la Mănăstirea Cașin din Capitală. După slujbă, a urmat o petrecere fabuloasă într-un local situat pe malul lacului Buftea. Au fost prezenți mai bine de 100 de invitați la eveniment. Prezentatorul TV și soția lui au ales ca nașii lor să fie Roxana Ionescu și partenerul acesteia, Tinu Vidaicu.

Într-un interviu acordat recent, prezentatorul Antena 1 a vorbit despre momentul în care a întâlnit-o pentru prima dată pe Gabriela.

„Eu m-am îndrăgostit de soția mea la prima vedere, da. N-am știut că o să ajungem așa de departe. Speram că este încă un model care nu mă bagă în seamă, nu răspunde la telefon, că am foarte multe eșecuri în România, dar ea a fost prima care mi-a răspuns la telefon și am mutat-o cu totul la mine”, a spus Dani Oțil pentru Unica.ro.

Prezentatorul a mărturisit că el nu crede în sintagma de suflete pereche, deoarece în părerea lui o relație între doi oameni care se aseamănă nu va funcționa.

„Cred în suflete complementare, nu știu dacă le zice pereche. Nu cred în doi oameni care se aseamănă foarte mult și se lipesc pe viață. Pentru că găurile unuia trebuie să fie acoperite de atuurile celuilalt. Degeaba sunt identici că nu cred că țin”, a mai spus Dani Oțil pentru sursa citată.

Gabriela Prisăcariu, detalii despre relația cu Dani Oțil

Într-un interviu acordat recent, Gabriela Prisăcariu a vorbit deschis despre relația cu Dani Oțil și cum s-au schimbat lucrurile între ei în ultima vreme.

„Dani mă surprinde în fiecare zi cu tot felul de declarații. El nu este genul de bărbat care să își declare iubirea așa, în fiecare zi, dar când o spune, știu că o spune din inimă. (…) Și când îmi zice că îmi apreciază ținuta, înseamnă că este chiar ce trebuie. O face rar, cam de două ori pe an, dar e bine”, a povestit Gabriela pentru VIVA!.

Modelul a mărturisit că obișnuiește să îi dea soțului ei sfaturi vestimentare, însă nu insistă foarte mult pe acest aspect.

„Fiecare se îmbracă cum vrea, cum simte. Da, îmi dau cu părerea, dar asta nu înseamnă că îl și influențez foarte tare neapărat. (…) Și faptul că ne respectăm unul pe celălalt și că înțelegem că suntem diferiți și că ce îmi place mie nu trebuie să îi placă neapărat și lui, chiar dacă suntem căsătoriți”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Cei doi evită discuțiile pe teme politice, deoarece au învățat în timpul relației lor de lungă durată că este mai important să își respecte părerile.

„Noi nu avem astfel de discuții sau în niciun caz la nivelul acela. În general, fiecare își spune părerea, dar ne respectăm. Nu trebuie să ne placă ideea celuilalt. O acceptăm și mergem mai departe.”

Foto: Instagram

