Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri surprinzătoare despre sacrificiile făcute în cariera de model: „Nu ești respectat”

Gabriela Prisăcariu a vorbit deschis despre urmele lăsate de cariera sa de model, dezvăluind aspecte mai puțin cunoscute ale acestei lumi. Soția lui Dani Oțil a împărtășit experiențele care au marcat-o în perioada în care activa în industria modei și a menționat ce anume îi lipsește cel mai mult din acea etapă a vieții.

Gabriela și Dani Oțil s-au căsătorit civil în mai 2021, iar în septembrie același an au devenit părinți pentru prima oară, aducându-l pe lume pe băiețelul lor, Tiago. Doi ani mai târziu, cei doi și-au unit destinele și religios. În cadrul unui eveniment recent, Gabriela a oferit detalii despre dificultățile și provocările carierei de model, pe care mulți nu le cunosc.

Gabriela Prisăcariu a vorbit cu sinceritate despre realitățile ascunse ale carierei de model, oferind o perspectivă rară asupra dificultăților cu care s-a confruntat în această industrie. Vedeta a dezvăluit că, în spatele aparențelor strălucitoare, munca de model nu este întotdeauna respectată, iar atitudinea celor din jur poate fi adesea neplăcută. În plus, condițiile de lucru lasă de dorit, ceea ce adaugă un plus de provocare.

Gabriela Prisăcariu a împărtășit și câteva gânduri despre regretele pe care le are din acea perioadă, precum și despre dorințele care o motivează în prezent.

„Da, nu ești respectat în spate, și sincer nu îmi este dor de acest lucru. Nu aș mai avea răbdare, cred, să fac parte dintr-o prezentare în care oamenii se poartă urât cu tine, nu te apreciază, nu te respectă. Mă refer la tot staff-ul. Nu știu, nu ai o apă, având în vedere că petreci foarte mult timp acolo, toată ziua pentru o prezentare, nu ți se oferă, nu ai condiții. Nu ai o cafea, o masă sănătoasă, nu există aceste lucruri. Nu îmi pare deloc rău că am făcut asta, mi-a plăcut extrem de mult, însă îmi pare rău că nu am fost, poate, văzută și apreciată de oameni altfel, și că nu am ajuns la un alt nivel. Asta mi-aș fi dorit! Dacă ai oamenii potriviți, ajungi la un alt nivel, eu nu am avut oamenii aceștia în spatele meu și mi-a fost puțin mai greu.”, mai declarat vedeta.