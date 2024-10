Gabriela Prisăcăriu l-a vizitat pe Dani Oțil în Malta, unde el filmează Power Couple. Cu ce probleme s-a confruntat acolo: „Îmi pare atât de rău că…”

Dani Oțil se află în această perioadă în Malta, unde filmează al doilea sezon al emisiunii Power Couple. Soția lui i-a făcut zilele trecute o surpriză și, împreună cu fiul lor, l-au vizitat pe acesta în Gozo.

Gabriela Prisăcăriu a dezvăluit câteva imagini pe durata șederii în Malta, însă le-a povestit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare că s-a confruntat cu unele probleme de sănătate.

„Îmi pare atât de rău că nu am apucat să postez mai mult din locația asta superbă… dar mi-a fost atât de rău ca niciodată”, a scris Gabriela Prisăcariu pe social media.

Între timp, modelul și fiul ei au revenit în țară, iar Gabriela a povestit pe rețelele de socializare un incident mai puțin plăcut petrecut la aeroportul din București.

Ea s-a arătat supărată de faptul că, deși îl avea în brațe pe fiul ei, care dormea, și multe bagaje, un taximetrist a refuzat să îi ducă de la aeroport până acasă deoarece distanța era scurtă. Ea a mărturisit că i-a oferit acestuia mult mai mulți bani decât ar fi costat cursa, știind că nu stau departe de aeroport, însă cu toate acestea a fost refuzată.

Relații consolidate, bazate pe încredere, experiențe trăite împreună și momente care le-au demonstrat că au alături omul potrivit. Cupluri care au depășit obstacole pe care le-au considerat importante în consolidarea a ceea ce au construit în doi. Vedete cunoscute de către toți cei de acasă care sunt mai decise ca niciodată să iasă în afara zonei de confort…cel de-al doilea sezon din Power Couple România este aproape de revenire, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

La bine și la greu, cele nouă cupluri care au acceptat provocarea participării sunt gata să fie puse la încercări total surprinzătoare!

Unul dintre cei mai cunoscuți campioni mondiali ai țării și soția lui, Leonard Doroftei și Monica Doroftei, pornesc pentru prima dată împreună într-o astfel de competiție!

Cu milioane de urmăritori în mediul online, iubiți și apreciați de toți pentru sinceritatea arătată în materialele postate, Theo Zeciu și Cesima apar pentru prima dată într-un show TV de o astfel de anvergură.

„Provocările tocesc mândria unui cuplu și dorința mea profundă este de a mă armoniza cu partenera mea și, totodată, de a deveni vulnerabil în fața publicului, pentru că eu cred că datoria unui creator este să transmită mesaje cât mai autentice către publicul său”, menționează simpaticul creator de conținut. De cealaltă parte, iubita lui spune: „Singura dorință pe care o am, în urma acestei experiențe, este să ne distrăm împreună, să ne creăm și mai multe amintiri frumoase decât cele pe care le avem deja și să ne dovedim nouă cât de bine putem lucra în echipă”.

După ce a dus țara pe cele mai înalte culmi în gimnastică, cucerind medalii importante pentru România, Diana Bulimar intră într-o nouă competiție a vieții, de această dată alături de logodnicul ei, Radu Dumitrache.

Mereu cu zâmbetul pe buze și plină de energie, cântăreața Bella Santiago este decisă să meargă până la capăt, împreună cu soțul ei, Nicu Grigore.

„Am acceptat provocarea pentru a vedea care este limita mea de răbdare, până unde pot (râde), până unde duce memoria mea de când l-am cunoscut pe el. Vreau să văd ce putem face mai departe împreună, la bine și la greu”, declară solista, în timp ce soțul ei recunoaște: „Am acceptat provocarea, în primul rând, pentru a ne întări și mai mult relația de cuplu, consider că acest format ne va scoate din rutina zilnică și ne va testa toate limitele, ne va trece prin toate stările. În momentul de față, văd totul cu pozitivism (sper să rămână așa)”.

Iubit de public pentru starea de bine pe care o aduce cu fiecare apariție, magicianul Robert Tudor vrea să le ofere telespectatorilor și o altă latură, de această dată, alături de Elena Tudor, soția lui.

„Pentru mine, acest show este mai mult decât o simplă competiție – este o oportunitate de a arăta lumii cât de puternică este legătura noastră. Magia nu este doar pe scenă, ci și în relația noastră, iar Power Couple ne va da șansa să demonstrăm că împreună putem depăși orice obstacol”, declară artistul înainte de începerea filmărilor. Soția lui l-a completat: „Întotdeauna am crezut că o relație de cuplu puternică se bazează pe încredere, colaborare și curajul de a ieși din zona de confort împreună. Am vrut să-mi susțin soțul în această aventură, mai ales că, fiind magician, el e obișnuit să impresioneze și să surprindă prin numere de iluzionism, dar știu că adevărata magie dintre noi vine din legătura noastră”.

A scris istorie cu muzica pe care a intepretat-o și a demonstrat că este o badass mom, care alături de soțul ei poate depăși orice provocare. Giulia și Vlad Huidu fac parte din cuplurile sezonului doi și au gânduri mari înainte de primele probe.

„Sincer, cine nu vrea să testeze cât de bine funcționează relația atunci când sunt în joc mai multe provocări decât doar cine spală vasele sau cine duce copiii la școală? (râde) Îmi doresc să ne distrăm la maximum, să ne punem din nou răbdarea la încercare și, desigur, să dovedim că team Păpu e #power în orice situație! În plus, dacă totul merge bine, poate câștigăm și noi niște puncte bonus la capitolul ‘cine are dreptate în relație'”, declară artista. Vlad e convins că Power Couple „e o ocazie să îmi depășesc limitele și, mai ales, să îmi pun la încercare memoria, deoarece soția mea nu are prea mare încredere că mă pot descurca la capitolul date exacte ale relației noastre. Îmi doresc să ne testăm limitele din nou, să râdem mult și, în final, să demonstrăm că suntem un cuplu de neoprit! Ah, și dacă pot să ies din asta cu un upgrade la abilitățile mele de compromis, e și mai bine!”