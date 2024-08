Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, vacanță de vis cu cei doi copii. Ce destinație au ales: „Sunt fascinată…”

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au o relație de mai bine de 15 de ani, iar cei doi sunt căsătoriți din 2012. Împreună au doi copii, iar căsnicia lor este una de invidiat. Artista și soțul ei se înțeleg foarte bine și găsesc mereu timp pentru a petrece împreună, iar aniversarea a 11 ani de căsătorie i-a găsit la filmările America Express.

În această perioadă, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, împreună cu cei doi copii ai lor, să află în vacanță în Grecia. Artista a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare mai multe imagini și clipuri din vacanță, fotografii pe care le poți vedea în galeria de mai sus.

Pe lângă zilele petrecute la plajă, cântăreața s-a arătat impresionată de locurile speciale pe care le-a vizitat în timpul vacanței, în special de Meteora, ce a fost inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO în 1988.

View this post on Instagram

Într-un interviu acordat recent, Giulia Anghelescu a făcut dezvăluiri despre relația cu soțul ei. Artista nu ezită să ofere detalii din viața lor de familie, iar recent a dezvăluit ce anume nu îi place la partenerul ei. Potrivit declarațiilor vedetei, Vlad Huidu nu poate să îi refuze fiicei lor nimic, motiv pentru care ajunge să îi cumpere tot ce își dorește.

„Copiii profită, fetița vrea să meargă cu tati la cumpărături pentru că el spune ‘da’ la orice. Ne ceartă, atunci când ajungem acasă: Iar ai luat… El nu știe că am fost și eu înainte și am luat, ea nu spune, evident. Așa sunt adolescenții.”, a declarat Giulia și Vlad pentru Spynews.ro

Cu toate că nu se consideră părinți stricți, Giulia și Vlad țin la regulile din casă. Chiar dacă diferența dintre generații este vizibilă, cei doi se adaptează ușor și caută diferite metode să păstreze un echilibru în relația cu adolescenții.

Într-un alt interviu recent, Giulia Anghelescu a făcut mai multe dezvăluiri despre relația de cuplu.

„Cred că învățăm în fiecare zi și asta este ceea ce ne leagă atât de tare în relația noastră, pentru că trebuie să îți cunoști foarte bine partenerul și trebuie să știi și că atunci când greșește, dacă greșește, trebuie să îi dai voie să învețe ceva din greșelile respective și, de ce nu, să înveți și tu. Și am învățat multe lucruri și eu și el, sunt absolut convinsă”, a mărturisit artista pentru Cancan.ro .

Întrebată care este persoana care are ultimul cuvânt în ceea ce privește luarea deciziilor importante, artista a precizat că în relația cu soțul ei există mereu un echilibru.

„Când eu, când el, încercăm să păstrăm un echilibru. Și dacă zic eu într-un fel și cred că am avut ultimul cuvânt, vine el din urmă și zice ‘Da, iubita mea’ și atunci nu l-am avut eu pe ultimul. Dar, da, cred că într-o relație care ține de atâția ani, dacă nu am fi reușit să avem acest echilibru, cu siguranță nu am fi ajuns până aici”, a mai povestit pentru sursa citată.