Adrian Nartea, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și comunicare…”

Adrian Nartea și soția lui, Alina, s-au cunoscut în 2010, în Tunisia, la o ședință foto. La vremea respectivă, amândoi activau în modelling. Cei doi s-au căsătorit în 2014 și au împreună două fete, pe Mara și Petra.

În ceea ce privește viața lui personală, Adrian Nartea preferă discreția și sunt puține ocaziile în care vorbește despre acest aspect. Dar, recent, actorul a făcut câteva mărturisiri despre viața lui de familie și a luat prin surprindere pe toată lumea cu declarațiile despre problemele care au existat în căsnicia lui.

Actorul a mărturisit că el și soția lui au apelat la terapie de cuplu, iar acest lucru le-a influențat pozitiv relația.

„Evident că a ajutat. Să-ți exprimi doleanțele și tot ceea ce simți față de partener în fața cuiva îţi oferă şansa să îţi dai seama cât de orbit de durere poți să fii. Iar durerea să nu vină de la partener, ci din alte părţi, şi tu să proiectezi acasă. Să te trezești la realitate, să îţi dai seama că varianta ta de poveste este doar jumătate din toată povestea, să reuşești să asculți şi să lași durerea şi supărarea deoparte, să poți să te înțelegi, indiferent care ar fi soluția finală, de asta ai nevoie de terapie de cuplu. Noi am avut norocul că ne-a lovit criza odată cu pandemia şi, cumva, am fost forţaţi să ne reglăm mai bine, iar asta ne-a ajutat”, a mai adăugat actorul pentru sursa citată.

În cadrul unui interviu acordat recent, Adrian Nartea a vorbit despre experiențele de care a avut parte în competiția Asia Express. El a format o echipă alături de prietenul său, actorul Cosmin Vîjeu.

„A fost foarte mișto, este o experiență care îți schimbă efectiv viața. Te scoate foarte mult din zona de confort, cea mai mare necunoscută am fost eu, pentru că te pui în niște situații cu care în mod normal nu prea te-ai întâlnit și atunci Asia Express îți oferă un context în care poți să te descoperi mult mai mult pe tine. În toate țările în care am fost – Thailanda, Malaezia, Indonezia – absolut ăsta a fost răspunsul tuturor, chit că erau budiști, musulmani sau hinduși.

Adrian Nartea a mai dezvăluit și cum a fost revederea cu soția lui, Alina Ferinceac, și cele două fiice ale lor, Mara și Petra.

„Primirea a fost… cu lipici, nu se mai dezlipeau de mine. Momentul în care m-am întors a fost minunat, efectiv m-am pus în genunchi ca să fiu la nivelul lor, au venit și m-au doborât. Săraca, Alina, nu mai avea loc și a așteptat ca ele să se liniștească ca să pot să mă iau în brațe și cu Alina. A fost emoționant momentul. După atâta vreme Petra a mai crescut cu 2 cm cred, Mara s-a făcut mai domnișoară, adică lucrurile au fost așa, uau, unde am fost? Adică am fost într-o capsulă a timpului, efectiv așa am simțit.”