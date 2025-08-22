Dani Oțil, experiență amuzantă în Marbella. Prezentatorul TV nu a fost primit inițial într-un restaurant de lux

Dani Oțil a împărtășit o întâmplare plină de umor din vacanța sa în Marbella, unde se află alături de soția lui, Gabriela Prisăcariu. Planul de a lua cina într-un restaurant exclusivist a fost aproape dat peste cap de un portar foarte strict, care inițial nu l-a lăsat pe prezentator să intre.

Dani Oțil, refuzat să intre într-un restaurant de lux

Se pare că motivul interdicției a fost ținuta. Dani purta un maiou, iar conform regulilor restaurantului Dolce & Gabbana, ar fi trebuit să fie îmbrăcat mai elegant. Ironia situației? În jur, oaspeții erau mult mai lejeri îmbrăcați decât el.

„Hai să povestim un pic! Marbella, zonă de bogați, a vrut soția să mergem să mâncăm undeva fancy, rezervare făcută cu greu, nu a scris nicăieri că e un dress-code, ne-am gândit pe drum că s-ar putea să nu mă lase în maiou, dar au plajă și șezlonguri, toată lumea e în bustul gol. Ideea este că la intrare au lăsat-o doar pe ea, eu star, România, nu mai contează, mi-au zis să cumpăr de la ei un tricou Dolce & Gabbana, care cred că ar fi costat cât tot prânzul”, a povestit Dani Oțil pe rețelele sociale.

În loc să cheltuie o avere pe haine de firmă, Dani a găsit o soluție ingenioasă, tipic „românească”, spune el. S-a dus la supermarket și a cumpărat o cămașă ieftină, dar cu care a reușit să respecte regulile vestimentare ale restaurantului.

„Dar românul a venit la supermarket și mi-am cumpărat cu 9 euro cămașa asta. Eu o să spun că e ceva super brand, am cumpărat-o de la un coreean, care are supermarket. Stați cuminți că m-au primit și cred că primesc ceva din partea casei, că o cămașă de nouă euro purtată cum trebuie schimbă tot. Nu m-am mai simțit așa de când aveam 14 ani și o rugam vinerea pe mama să mă lase să ies cu Robi și cu Răzvan în oraș, la Reșița, la cofetărie, să bem Pepsi și să mâncăm sticksurile Croco”, a adăugat prezentatorul.

Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri despre al doilea copil

Dani și Gabriela Oțil, care formează unul dintre cele mai urmărite cupluri din lumea mondenă, se bucură de viața de părinți alături de băiețelul lor, Tiago. Deși fanii se întreabă adesea dacă cei doi își mai doresc un copil, realitatea este că o experiență recentă i-a făcut pe soți să fie mai rezervați în privința extinderii familiei.

Potrivit declarațiilor oferite de Gabriela Prisăcariu, o întâmplare nefericită i-a schimbat perspectiva prezentatorului TV. După ce micuțul Tiago a avut parte de o accidentare serioasă la mână, ce a necesitat intervenția medicilor și copci, Dani Oțil a devenit mult mai precaut și temător în legătură cu ideea de a avea încă un copil.

„Noi, tocmai din acest motiv, încă nu suntem pregătiți să facem un al doilea copil. Dani chiar mi-a spus, zilele trecute: Băi, nu știu dacă pot să mă gândesc. Să iasă bine, să iasă sănătos, vezi că se lovește, să nu se lovească tare… Gândul acesta…”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pentru Spynews.ro.

Citește și:

Anca Țurcașiu, declarație neașteptată despre căsătorie după ce a dezvăluit că are o nouă relație: „Știu foarte clar ce vreau să…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro