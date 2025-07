Gabriela Prisăcariu, despre relația specială cu fiul ei, Tiago. Ce obiceiuri au cei doi: „Ținem foarte mult la acest aspect…”

Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul autohton. Inițial, cei doi au avut o relație discretă, însă ulterior au început să se afișeze împreună. Acum formează un cuplu solid și se bucură zilnic de momentele minunate pe care le petrec alături de fiul lor, Tiago, care a venit pe lume în luna septembrie a anului 2021.

Într-un interviu acordat recent, Gabriela Prisăcariu a vorbit despre relația cu fiul ei care va împlini în curând 4 ani.

„Relația mea cu Tiago este tot mai frumoasă pe zi ce trece. Mă bucur că îl văd cum crește, am fost și la mare dar mai urmează o altă vacanță, probabil Turcia sau Grecia. Când nu sunt lângă el, îl sun non stop pe cameră. Mi-e dor de el, chiar și acum pentru că am plecat de dimineață și abia aștept să ajung acasă. Eu când plec fără el și urc în avion, deja mă uit la pozele cu el. Întotdeauna avem și câte o vacanță de cuplu, mi se pare foarte important, noi ținem foarte mult la acest aspect!”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu Oțil pentru Click.