Gabriela Prisăcariu dezvăluie de ce ea și Dani Oțil nu își mai doresc încă un copil: „Tocmai din acest motiv”

Dani și Gabriela Oțil, care formează unul dintre cele mai urmărite cupluri din lumea mondenă, se bucură de viața de părinți alături de băiețelul lor, Tiago. Deși fanii se întreabă adesea dacă cei doi își mai doresc un copil, realitatea este că o experiență recentă i-a făcut pe soți să fie mai rezervați în privința extinderii familiei.

Potrivit declarațiilor oferite de Gabriela Prisăcariu, o întâmplare nefericită i-a schimbat perspectiva prezentatorului TV. După ce micuțul Tiago a avut parte de o accidentare serioasă la mână, ce a necesitat intervenția medicilor și copci, Dani Oțil a devenit mult mai precaut și temător în legătură cu ideea de a avea încă un copil.

Evenimentul a fost o adevărată lecție pentru amândoi, iar Gabriela recunoaște că trăiește cu o grijă constantă față de binele lui Tiago. Ea spune că, de multe ori, se întreabă cum au reușit părinții lor să facă față provocărilor fără sprijinul resurselor moderne.

Prezentatoarea a mărturisit că trăirile intense din perioada sarcinii, dar și grijile continue de după naștere, au lăsat urme adânci în sufletul lor.

Ce planuri are familia Oțil

Pe lângă îngrijorările legate de siguranța copilului, familia Oțil se gândește și la schimbări logistice. Gabriela a dezvăluit că intenționează să se mute din Corbeanca în București pentru a scurta timpul petrecut pe drum, mai ales în contextul în care Tiago se apropie de vârsta școlară.

„Sper să fiu mutată în București, să nu mai stăm în Corbeanca. Ne petrecem toată viața în trafic, pierdem foarte mult timp. Trebuie să facem asta pentru că începe copilul școala. Nu avem cum, când vor începe extra activitățile pentru el trebuie să ne mutăm. Căutăm, vedem, încă nu am găsit nimic să ne placă. E foarte frumos la casă, dar acum nu putem, cum zice soțul meu, să le avem pe toate. Trebuie să găsim o variantă de mijloc, poate încă un copil… Cine știe. Eu sunt singură la părinți și mereu am zis că vreau doi copii. Încerc acum să îl conving pe Dani să ne gândim la el, să aibă un frățior sau o surioară. Tiago nu cere, lui îi place că este singur în casă și are toate jucăriile pentru el”, a explicat Gabriela Prisăcariu pentru Click!.