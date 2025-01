Gabriela Prisăcariu, confesiuni despre relația cu fiul ei. După ce reguli se ghidează în creșterea și educarea lui Tiago: „Îmi place să impun această limită”

Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul autohton. Inițial, cei doi au avut o relație discretă, însă ulterior au început să se afișeze împreună. Acum formează un cuplu solid și se bucură zilnic de momentele minunate pe care le petrec alături de fiul lor, Tiago, care a venit pe lume în luna septembrie a anului 2021.

Într-un interviu acordat recent, Gabriela Prisăcariu a vorbit deschis despre relația cu fiul ei, Tiago. Ea a mărturisit că este adepta concepției că părinții trebuie să fie buni prieteni cu copiii lor, însă fără a exclude anumite reguli.

Deși mulți părinți au decis să urmeze modele de parenting în care nu există pedepse pentru cei mici, modelul a declarat că nu exclude acest lucru, atunci când este nevoie.

Gabriela a mai ținut să precizeze că ia în considerare să aibă un al doilea copil, însă nu a stabilit nimic concret în acest sens.

Când vine vorba despre relația dintre ei, cei doi demonstrează că se înțeleg foarte bine și împărtășesc același tip de umor. De multe ori fac glume unul pe seama celuilalt, iar recent Gabriela Prisăcariu a dezvăluit și ce o enervează la partenerul ei de viață. Întrebată cine are cea mai multă răbdare în familia lor, vedeta nu a ezitat și a precizat că soțul ei este o fire foarte calmă și are răbdare foarte multă, spre deosebire de ea.

El (Dani Oțil n.red.) are cea mai multă răbdare, are toată răbdarea din lume și asta mă enervează. Are răbdare, este calm, știe să explice. Eu nu sunt așa, strig: ‘Haideți mai repede!'”, a spus Gabriela pentru CANCAN.ro

Într-un interviu acordat recent, Gabriela Prisăcariu a mărturisit faptul că la nunta lor s-a ținut cont de o singură tradiție deoarece nici ea, nici soțul ei nu și-au dorit o nuntă tradițională.

„Toată nunta! Mi se pare că am clipit și s-a terminat, mi-aș fi dorit să mă distrez mai mult, să dansez mai mult, să mănânc, căci nu am apucat. În special, mi-a plăcut faptul că l-am avut pe Tiago alături de mine. Nu am vrut să respectăm nicio tradiție. Am fost furată, luată pe sus, deși am zis că nu pot să lipsesc de la nunta mea, chiar nu îmi doresc. Am fost luată pe sus și am aruncat buchetul, asta a fost singura tradiție”, a spus Gabriela Prisăcariu, pentru Ego.ro.