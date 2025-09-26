Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă

Cursa pentru ultima șansă din Manila a fost o adevărată lecție de viață atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Experiența trăită în Manila North Cemetery – unul dintre cele mai mari cimitire din lume, unde mii de familii trăiesc efectiv printre morminte, transformându-le în case – a oferit o perspectivă unică asupra realităților dure din Filipine.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au părăsit Asia Express

Pe tot parcursul cursei, lacrimile au însoțit fiecare pas. Anda Adam nu și-a mai putut stăpâni emoțiile, mai ales în momentul în care a întâlnit copiii familiei gazdă. La rândul ei, Raluca Bădulescu a mărturisit cu ochii în lacrimi că nu ar fi crezut vreodată că o astfel de realitate există în lume și că această experiență i-a schimbat complet percepția asupra vieții.

Dincolo de emoții, cursa a fost intensă și dramatică. Din nefericire, medalia a fost roșie, iar Raluca și Florin au părăsit competiția. Au făcut-o însă în aplauzele celorlalți concurenți, care au recunoscut curajul și transformarea lor. De altfel, dacă la începutul cursei Raluca spunea că vrea să plece acasă după doar câteva minute de la start, la finalul experienței din Manila a recunoscut că a fost cea mai puternică aventură din viața ei și că Asia Express a făcut-o să descopere resurse pe care nu credea că le are.

„Nu credeam vreodată dacă mă luai în prima zi în care am intrat în această competiție să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici, temeri. (…) Florin este de-o viața așa cum am spus și la careu. A fost, este și va fi toată viața eroul meu, echilibrul, stâlpul meu în viață. Florin fără discuție este eroul meu nu numai în concurul ăsta. Să zicem 20 de ani aproximativ de când ne cunoaștem. Florin este eroul meu dintotdeauna. Este omul către care o să mă îndrept întotdeauna, oferă cele mai bune sfaturi”, a spus Raluca la testimonial.

„Nici măcar eu care o cunosc foarte bine și am plecat cu ea la drum nu credeam că o să ajungem să facem cam 30% din competiție, să ajungem până aici de fapt. Cu perfuzie. (…) Mi-a părut rău și am crezut că i-am dezamăgit că formasem o comunitate.” a spus și Florin Stamin.

Câți bani au câștigat Raluca Bădulescu și Florin Stamin pentru participarea la Asia Express

Deși au rezistat în competiție doar 3 săptămâni, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au obținut o sumă semnificativă pentru participarea lor la Asia Express 2025.

Pentru apariția sa în reality-show-ul filmat în trei țări asiatice, Raluca Bădulescu a fost răsplătită pe măsură: 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs. Raluca a rezistat trei ediții în concurs, astfel, suma finală s-a ridicat la 7.500 de euro.

În schimb, Florin Stamin a primit o sumă mai mică – contractele sunt individuale, iar remunerația depinde de notorietatea fiecărui concurent. La acestea se adaugă și amuleta de 1.000 de euro, pe care au împărțit-o frățește.

Despre Asia Express 2025

Drumul Eroilor străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylista Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

Drumul Eroilor este, mai mult ca oricând, un traseu al adaptabilității. Concurenții vor fi puși în situații extreme și inedite: vor gusta preparate locale de legendă – de la deja celebrul balut până la caracatița vie, vor experimenta mersul cu drezina, vor traversa deșerturi, vor descoperi cimitirul locuit din Manila, un loc unic pe fața Pământului, vor explora experiențe culturale și istorice – de la amintirea războiului din Vietnam până la fenomenul K-pop și vor fi nevoiți să facă față unor condiții meteo extreme, de la ploi torențiale, la caniculă şi până la ninsoare în Coreea de Sud.

Fiecare etapă va aduce o nouă lecție de curaj, rezistență și spirit de echipă, iar drumul până la marele premiu din Seoul se va transforma într-o adevărată aventură a eroilor contemporani.

