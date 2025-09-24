Raluca Bădulescu, la un pas de leșin la Asia Express. Vedeta a avut nevoie de ajutorul medicilor: „M-a luat amețeala, mi s-a făcut rău”

Raluca Bădulescu a trecut prin momente de panică după ce i s-a făcut rău chiar în timpul luptei pentru amuletă.

  de  Andreea Ilie
Raluca Bădulescu la Asia Express
Anunțul conform căruia Raluca Bădulescu va participa în noul sezon de la Asia Express 2025 a luat pe toată lumea prin surprindere. Ceea ce a atras atenția a fost și faptul că vedeta va face echipă alături de fostul ei soț, Florin Stamin. Cei doi s-au despărțit în 2022 după o căsnicie de 15 ani. În ciuda faptului că au mers pe drumuri separate, au păstrat o relație apropiată după.

Raluca Bădulescu, la un pas de leșin la Asia Express

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au intrat la duel cu Emil Rengle și Alejandro Fernandez pentru a obține amuleta. La un moment dat, însă, Raluca Bădulescu a început să se simtă foarte rău. A spus că a luat-o amețeala și a fost la pas de a leșina.

„Deci, ca o panseluță tâmpă m-a luat amețeala, mi s-a făcut rău. Eu nu mai puteam să mai țip. Nu mai pot. Cine se uită de acasă să nu își imagineze că fac la mișto chestiile astea, dar era și cald, nici nu mănânc, trebuia să țip să acopăr și lumea care era pe margine. Am amețit”, a povestit vedeta.

Medicii au intervenit, ea a vrut să continue jocul, însă la scurt timp a avut nevoie din nou de o pauză. Deși a încercat cu toate puterile să continue, ea a început să plângă, speriându-i și pe cei din jur, Irina Fodor fiind nevoită să oprească temporar proba.

„Dacă îmi dădea în secunda aia doctorița să mănânc pământ de pe jos, pâmântul ăla mâncam, să am putere să mă ridic ca să terminăm proba aia cu bine. Cum mă să nu fiu în stare? Eu care vorbesc non-stop, care mai am și țignalul ăsta de se aude până la 5 km… cum mă să nu fiu în stare să dau niște indicații?”, a spus Raluca Bădulescu la testimonial.

În cele din urmă, aceasta a reușit să se adune și, surprinzător, ea și fostul ei soț au reușit să câștige jocul de amuletă în fața echipei formate din Emil și Alejandro.

Raluca Bădulescu, despre experiența Asia Express și ce nu se vede la televizor

Asia Express Drumul Eroilor va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina (care au părăsit show-ul în prima etapă), Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylista Olga Barcari.

Într-un interviu acordat recent, Raluca Bădulescu a vorbit despre experiența Asia Express 2025 și situațiile neașteptate prin care a trecut la filmări, povestind și despre cele mai bune sfaturi pe care le-a primit de la fostul ei soț pe durata filmărilor.

„Am avut diverse peruci în fiecare zi și mi-a spus Florin, la un moment dat, ‘Făi, fii atentă aici, de mâine pune-ți peruca deschisă la culoare, blondă sau ceva, pentru că dacă te văd ăștia și încruntată, și nervoasă, și cu păr d-ăsta închis la culoare, nu te ia nici dracu’, că semeni cu o vrăjitoare’. Că era și întuneric la un moment dat. De a doua zi am început și am purtat peruci deschise la culoare, m-am gândit că poate s-au speriat că oi fi vreo vrăjitoare… și am ascultat sfatul lui Florin. N-am avut mare noroc la autostop în continuare, dar haide, a fost mai bine, să zicem”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Vedeta a mărturisit că, pentru ea, autostopul a reprezentat cea mai mare problemă în timpul emisiunii.

„Autostopul, să moară Franța și Marea Britanie dacă nu-mi venea să le crăp capetele celor care nu opreau. E adevărat că eu aș fi vrut să oprească prima mașină. Dar nu că nu oprea prima, nu oprea nici a 115-a, era ceva rău! Blondă, sexy… și chiar nici așa nu opreau”, a mai spus ea.

Deși a avut foarte multe probleme pe durata filmărilor, Raluca Bădulescu mărturisește că ar repeta oricând experiența.

„În Asia Express a fost totul greu pentru mine, dar de la cazare, la autostop, la mirosul de sărăcie, la faptul că nu eram învățată cu condițiile de acolo, nu mă așteptam. Una este ce se vede la televizor, e cu totul altceva în realitate, este mai presus decât orice imaginație, dar una peste alta, m-aș mai duce oricând în Asia Express. Pe cuvântul meu de onoare, a fost cea mai fantastică experiență a vieții mele. Dacă m-aș duce acum eu singură de nebună să stau prin casele alora, never ever ever! Dar în contextul Asia Express, cu toți colegii, cu concursul ăsta incredibil, cu experiența asta fantastică, așa e ok. Altfel, să te duci de unul singur, să bați pe la porțile oamenilor, nu, never,” a mai spus ea pentru sursa citată.

Foto: PR

