Cine este și cum arată partenera lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu

Florin Stamin și Raluca Bădulescu formează acum o echipă îndrăgtită în Asia Express, show-ul de la Antena 1 care îi pune pe concurenți în cele mai dificile și tensionate situații. Cu toate că acum nu mai formează un cuplu, cei doi se înțeleg foarte bine. Ba mai mult, fiecare și-a refăcut în paralel viața sentimentală.

Florin Stamin are o relație cu o tânără afaceristă

Mulți s-au întrebat cine este actuala iubită a lui Florin Stamin. Fostul soț al Ralucăi Bădulescu a surprins pe toată lumea după ce s-a aflat că și-a refăcut viața alături de o tânără afaceristă, la scurt timp după divorț.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin păreau să aibă o căsnicie solidă și fericită. Florin și-a asumat rolul de tată pentru fiul Ralucăi dintr-un mariaj anterior, crescându-l ca pe propriul său copil. Tocmai de aceea vestea divorțului i-a șocat pe fani. După despărțire, ambii și-au refăcut viața cu persoane mai tinere decât ei.

Florin Stamin și-a asumat public relația cu noua iubită, Irina Irimia, postând pe Instagram imagini în care cei doi apar zâmbind și foarte afectuoși. Tânăra este antreprenoare și deține un magazin de șosete premium pentru dame, situat pe Strada Aviator Radu Beller, în București, potrivit Cancan.ro. Conform datelor firmei sale, Irimia V. Ana-Irina Întreprindere Individuală, ea provine dintr-un sat din județul Bacău.

Și Raluca Bădulescu și-a refăcut viața amoroasă. Aceasta se iubește acum cu un tânăr medic, Rareș Gabriel Grigore, păstrând însă un profil discret. Totuși, vedeta a recunoscut că a găsit din nou dragostea:

„Nu vreau să comentez acum, dar pot să spun că există cineva și în viața lui, există cineva și în viața mea. N-am regrete, cred cu tărie că în viață trebuie să faci ceea ce simți, indiferent cât de mult doare sau cât de mult poate durea în viitor.”, spunea vedeta în urmă cu ceva timp.

Raluca și Florin au divorțat în 2022

În iunie 2022, Raluca Bădulescu anunța divorțul de Florin Stamin printr-un podcast, mărturisind că încă îl iubește și că va menține o relație strânsă de prietenie cu acesta:

„Îl iubesc mai mult decât orice pe lumea asta. Indiferent de orice, rămâne inima, dragostea și sufletul meu. Ne-am fost alături ani de zile la bine și la greu (…) însă, uneori viața te duce pe drumuri diferite. Sentimentul de prietenie și grijă al unuia față de celălalt ne va lega în continuare.”

Cei doi se află acum pe aceeași lungime de undă și în cadrul emisiunii Asia Express 2025, demonstrând că, după aproape 13 ani de căsnicie, divorțul nu le-a afectat relația de prietenie. Ambii și-au refăcut viața alături de parteneri mai tineri și continuă să mențină legături bune.

Într-un interviu acordat recent, Raluca Bădulescu a vorbit despre experiența Asia Express 2025 și situațiile neașteptate prin care a trecut la filmări, mărturisind că cele mai mari probleme le-a avut cu autostopul.

„Autostopul, pentru că se credeau Dumnezeu pe pământ și nu opreau. Toată viața mea o să am ceva cu ăia cu autostopul. Cazarea cu gândaci, într-o seară era un gândac atât de mare de semăna cu cățelul meu de acasă. Care a trecut pe lângă mine și i-am zis: ‘Florine, e un gândac aici!, și el, ‘Lasă-l, fă, culcă-te!. M-am culcat. Eu în mod normal, dacă vedeam vreo gâză, vreo șopârliță, vreodată începeam ‘aoleu mă mănâncă, îmi ia viața acum, săriți, gândacul'”, a povestit ea pentru Click.

