Care este acum relația dintre Nicolai Tand și Sorin Brotnei, la un an de când au câștigat Asia Express: „Divergențe sau opinii diferite…”

Confruntarea finală din Asia Express, sezonul 7, s-a dat între echipele formate din Nicolai Tand și Sorin Brotnei, respectiv Ioana State și Mane Voicu. Primii care au atins steagul roșu și au deschis cufărul au fost Sorin Brotnei și Nicolai Tand. Așadar, ei au fost desemnați marii câștigători ai sezonului 7 Asia Express, difuzat de Antena 1 la finalul anului 2024.

Care este acum relația dintre Nicolai Tand și Sorin Brotnei

Nicolai Tand și Sorin Brotnei sunt mai mult decât buni prieteni. Maramureșeanul este nașul și vecinul fostului membru al trupei Akcent, iar relația lor strânsă s-a putut observa și pe micile ecrane.

Într-un interviu acordat recent, Nicolai Tand a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Sorin Brotnei.

„Între mine și Sorin este o relație foarte frumoasă. Suntem și vecini, ăsta-i avantajul, pentru că la noi, la Maramureș, se zice că vecinul e mai important decât neamul. Pentru că, dacă ai nevoie de ceva, vecinul este mai aproape. Petrec mai mult timp cu el decât cu frații mei”, a mărturisit bucătarul pentru OK! Magazine.

Nicolai Tand a povestit că acum se înțelege mult mai bine cu finul lui, dat fiind experiențele prin care au trecut la Asia Express.

„Asia Express ne-a unit, ne cunoaștem mult mai bine, ne-am descoperit diferit. Înainte ne vedeam doar la petreceri, la grătare, situații în care totul e roz, în care nu te contrazici. Asia Express ne-a dus și în partea asta în care a trebuit să trecem peste divergențe sau opinii diferite. Sorin e un băiat foarte fain, tipul care, dacă ai nevoie, vine să te-ajute și la 3 noaptea. E foarte săritor. Așa suntem noi, moroșenii. Avem omenie și obraz. Și rușine”, a continuat acesta.

Ce decizie au luat Nicolai Tand și Sorin Brotnei cu privire la trofeul Asia Express

Nicolai Tand și Sorin Brotnei au fost invitați în cadrul emisiunii Observator și au vorbit despre parcursul lor în emisiune, dar și despre cum au ajuns să concureze în aceeași echipă. Ei au fost întrebați și despre ce s-a întâmplat cu trofeul după ce s-au încheiat filmările și până în momentul difuzării la Antena 1 a marii finale.

„Trofeul a stat ascuns în casa mea, într-un dulap, că nu trebuia să-l vadă nimeni”, a mărturisit Nicolai Tand.

Sorin Brotnei a precizat că acum trofeul va fi împărțit: o săptămână va sta la unul dintre câștigători, iar o săptămână la celălalt.

De ce Nicolai Tand nu a participat cu soția la Asia Express

Într-un interviu acordat recent, el a vorbit despre participarea la Asia Express și decizia de a nu concura alături de soția lui, Monica.

„Nevastă-mea e cu confortul. A zis unde să mă duc eu acolo? Unde las copiii? Am discutat. În prima fază am zis că mergem în familie. Dar când i-am văzut pe Rizea și pe restul, am zis să nu. Dacă nu erau ei, poate făceam și eu pasul ăsta. S-au fript ei, am zis hai să nu mă frig și eu”, a declarat el la Podcastito, sezonul 3 episodul 3.

