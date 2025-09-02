Prin ce situații extreme și inedite au trecut vedetele care au participat la Asia Express 2025: „Cultură, emoție, tensiune și descoperire…”

Asia Express 2025 va începe în doar câteva zile la Antena 1, fiind una dintre cele mai așteptate emisiuni ale toamnei.

Asia Express – sezonul în care nimic nu e imposibil

Un nou sezon al celui mai intens reality show de aventură începe pe 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Asia Express – Drumul Eroilor va fi difuzat patru seri consecutive – duminică, luni, marți și miercuri – și le promite telespectatorilor un traseu spectaculos, plin de provocări neașteptate și emoții la cote maxime.

„Pregătiți-vă pentru o aventură fabuloasă! Noul sezon Asia Express – Drumul Eroilor vă invită într-o călătorie totală. De la primul pas, spectacolul prinde viață și devine mai sălbatic, mai imprevizibil și unic cu fiecare kilometru. Traseul nostru începe în inima Filipinelor, acolo unde contrastele sunt splendide: orașe vii, sate pierdute în junglă, insule care par desprinse dintr-un vis. Apoi drumul ne poartă în Vietnam, o țară care fascinează prin forță și frumusețe, unde fiecare piață, fiecare drum prăfuit și fiecare zâmbet devine parte dintr-o aventură intensă. Iar călătoria atinge apogeul în Coreea de Sud – modernă, strălucitoare și plină de surprize. Un teritoriu unde tradiția și viitorul dansează împreună într-un spectacol unic. De la provocări extreme la momente de grație, Drumul Eroilor e o experiență splendidă și completă: cultură, emoție, tensiune și descoperire, toate împletite într-un show fără egal”, declară Marius Damian, povestitorul care cercetează de opt sezoane fiecare drum de la capătul lumii.

Echipele pornesc într-o călătorie memorabilă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Chiar dacă primele două țări au mai fost pe harta Asia Express, acum concurenții vor ajunge în locuri complet noi, în timp ce Coreea de Sud se adaugă traseului cu o energie culturală și urbană inconfundabilă.

Drumul Eroilor este, mai mult ca oricând, un traseu al adaptabilității. Concurenții vor fi puși în situații extreme și inedite: vor gusta preparate locale de legendă – de la deja celebrul balut până la caracatița vie, vor experimenta mersul cu drezina, vor traversa deșerturi, vor descoperi cimitirul locuit din Manila, un loc unic pe fața Pământului, vor explora experiențe culturale și istorice – de la amintirea războiului din Vietnam până la fenomenul K-pop și vor fi nevoiți să facă față unor condiții meteo extreme, de la ploi torențiale, la caniculă şi până la ninsoare în Coreea de Sud.

Fiecare etapă va aduce o nouă lecție de curaj, rezistență și spirit de echipă, iar drumul până la marele premiu din Seoul se va transforma într-o adevărată aventură a eroilor contemporani.

Care sunt echipele de vedete care participă la Asia Express 2025

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fătă telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.

Citește și:

Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere'

FOTO: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro