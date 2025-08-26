Irina Fodor a dezvăluit imagini neașteptate dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mucegai, șosete murdare, mobilă veche…”

Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00. Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.

Imagini cu unul dintre hotelurile unde a fost cazată Irina Fodor

Irina Fodor este și în acest sezon prezentatoarea emisiunii de succes de la Antena 1 și pe toată durata filmărilor ea a dezvăluit detalii neașteptate despre experiențele pe care le-a trăit.

Acum, într-un video postat pe Tiktok, Irina Fodor a dezvăluit câteva imagini neașteptate cu unul dintre hotelurile la care a fost cazată în timpul filmărilor.

Deși mulți dintre fanii emisiunii cred că ea are parte numai de cazări de lux pe durata emisiunii, vedeta a surprins pe toată lumea cu un tur al camerei sale de hotel, care avea pereții plini de mucegai și un miros greu de suportat.

„Pentru că foarte mulți m-ați întrebat cum arată o cazare în Asia Express… Mi-am auzit vorbe de la concurenți că eu stau numai la lux. Mi-am consumat jumătate de parfum pe camera asta. Miroase a mucegai, șosete murdare, mobilă veche”, a spus Irina Fodor, în timp ce filma locul unde fusese cazată.

Care sunt echipele de vedete care participă la Asia Express 2025

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fătă telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.

Care este echipa de vedete care ar fi câștigat Asia Express 2025

Odată cu terminarea filmărilor s-au aflat și echipele care au ajuns în marea finală Asia Express 2025, dar și cine a plecat acasă cu trofeul și premiul substanțial de 30.000. de euro.

Conform presei mondene, cele două echipe care au ajuns în finală sunt cele formate din Gabi Tamaș & Dan Alexa și Ștefan Floroaica & Alexandru Ion, anunță FANATIK.

Aceeași sursă a precizat că echipa formată din Gabi Tamaș și Dan Alexa este cea care a ajuns prima la Irina Fodor, reușind să câștige competiția.

Mai mult decât atât, cei doi au câștigat și sume substanțiale. Se vor alege fiecare cu aproximativ 56.500 de euro, banii proveniți atât din marele premiu cât și din sumele adunate pentru toate etapele la care cei doi au participat.

