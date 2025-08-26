Irina Fodor a dezvăluit imagini neașteptate dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mucegai, șosete murdare, mobilă veche…”

Irina Fodor a dezvăluit câteva imagini neașteptate cu unul dintre hotelurile la care a fost cazată în timpul filmărilor.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Cazarea Irinei Fodor (2)
VEZI FOTO
POZA 1 / 20

Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00. Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.

Imagini cu unul dintre hotelurile unde a fost cazată Irina Fodor

Irina Fodor este și în acest sezon prezentatoarea emisiunii de succes de la Antena 1 și pe toată durata filmărilor ea a dezvăluit detalii neașteptate despre experiențele pe care le-a trăit.

Acum, într-un video postat pe Tiktok, Irina Fodor a dezvăluit câteva imagini neașteptate cu unul dintre hotelurile la care a fost cazată în timpul filmărilor.

Deși mulți dintre fanii emisiunii cred că ea are parte numai de cazări de lux pe durata emisiunii, vedeta a surprins pe toată lumea cu un tur al camerei sale de hotel, care avea pereții plini de mucegai și un miros greu de suportat.

„Pentru că foarte mulți m-ați întrebat cum arată o cazare în Asia Express… Mi-am auzit vorbe de la concurenți că eu stau numai la lux. Mi-am consumat jumătate de parfum pe camera asta. Miroase a mucegai, șosete murdare, mobilă veche”, a spus Irina Fodor, în timp ce filma locul unde fusese cazată.

@asiaexpress_romania Cum arată o cazare în Asia Express pentru @Irina Fodor Să înceapă Asia Expess. DIN 7 SEPTEMBRIE, pe Antena 1 și AntenaPLAY #asiaexpressromania #irinafodor ♬ Walking Around – Instrumental Version – Eldar Kedem

Care sunt echipele de vedete care participă la Asia Express 2025

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fătă telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.

Care este echipa de vedete care ar fi câștigat Asia Express 2025

Odată cu terminarea filmărilor s-au aflat și echipele care au ajuns în marea finală Asia Express 2025, dar și cine a plecat acasă cu trofeul și premiul substanțial de 30.000. de euro.

Conform presei mondene, cele două echipe care au ajuns în finală sunt cele formate din Gabi Tamaș & Dan Alexa și Ștefan Floroaica & Alexandru Ion, anunță FANATIK.

Aceeași sursă a precizat că echipa formată din Gabi Tamaș și Dan Alexa este cea care a ajuns prima la Irina Fodor, reușind să câștige competiția.

Mai mult decât atât, cei doi au câștigat și sume substanțiale. Se vor alege fiecare cu aproximativ 56.500 de euro, banii proveniți atât din marele premiu cât și din sumele adunate pentru toate etapele la care cei doi au participat.

Citește și:
Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere'

FOTO: PR

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Andreea Bălan, imagini din vacanța de familie. Artista a fost plecată în Creta alături de fiicele ei și Victor Cornea: "Ne-am simțit minunat"
People
Andreea Bălan, imagini din vacanța de familie. Artista a fost plecată în Creta alături de fiicele ei și Victor Cornea: "Ne-am simțit minunat"
Zoë Kravitz stârnește speculații despre o posibilă relație cu Harry Styles, pe fondul zvonurilor despre idila cu Austin Butler
People
Zoë Kravitz stârnește speculații despre o posibilă relație cu Harry Styles, pe fondul zvonurilor despre idila cu Austin Butler
Noi scene pasionale la Insula Iubirii 2025! Cine a cedat în fața tentațiilor: "Ne doream foarte mult să fie această apropiere"
People
Noi scene pasionale la Insula Iubirii 2025! Cine a cedat în fața tentațiilor: "Ne doream foarte mult să fie această apropiere"
Detaliul surprinzător despre nunta Alinei Eremia cu Edi Barbu care a ieșit la iveală acum
People
Detaliul surprinzător despre nunta Alinei Eremia cu Edi Barbu care a ieșit la iveală acum
Primele rezultate ale anchetei privind decesul lui Felix Baumgartner. Ce au anunțat procurorii din Italia
People
Primele rezultate ale anchetei privind decesul lui Felix Baumgartner. Ce au anunțat procurorii din Italia
Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorțul de Dragoș Popescu, după 15 ani de căsnicie: "O separare nu este o tragedie..."
People
Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorțul de Dragoș Popescu, după 15 ani de căsnicie: "O separare nu este o tragedie..."
Libertatea
Cum au apărut vedetele la Festivalul Mamaia 2025. Marina Voica a purtat tocuri la 88 de ani, iar Dida Drăgan a repetat în șosete
Cum au apărut vedetele la Festivalul Mamaia 2025. Marina Voica a purtat tocuri la 88 de ani, iar Dida Drăgan a repetat în șosete
Derapaj la Insula Iubirii 2025. De ce a început George Vornicu să înjure în fața camerelor de filmat: „M-au luat nervii”
Derapaj la Insula Iubirii 2025. De ce a început George Vornicu să înjure în fața camerelor de filmat: „M-au luat nervii”
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Unde a plecat Tily Niculae, după ce a anunțat divorțul. Actrița încearcă să-și găsească din nou echilibrul
Unde a plecat Tily Niculae, după ce a anunțat divorțul. Actrița încearcă să-și găsească din nou echilibrul
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Marius Avram și Oana Monea, săruturi aprinse sub cerul înstelat. Soțul Mariei s-a destăinuit în fața ispitei: „Mi-ai intrat la inimă!”
Marius Avram și Oana Monea, săruturi aprinse sub cerul înstelat. Soțul Mariei s-a destăinuit în fața ispitei: „Mi-ai intrat la inimă!”
Ella Vișan și Teo Costache, scene fierbinți în cameră. Apropierea celor doi nu a putut fi difuzată: „Mă aștepta bineînțeles, făcuse duș, am închis ușa și am...”
Ella Vișan și Teo Costache, scene fierbinți în cameră. Apropierea celor doi nu a putut fi difuzată: „Mă aștepta bineînțeles, făcuse duș, am închis ușa și am...”
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Unica.ro
Anunțul momentului de la Antena1. Când va avea loc marea finală Insula Iubirii 2025
Anunțul momentului de la Antena1. Când va avea loc marea finală Insula Iubirii 2025
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! A lăsat-o cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă! Dar modul în care a profitat de naivitatea ei te lasă fără cuvinte!
Ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! A lăsat-o cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă! Dar modul în care a profitat de naivitatea ei te lasă fără cuvinte!
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul și continuă să o facă! Cine apare în clipul melodiei
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul și continuă să o facă! Cine apare în clipul melodiei
catine.ro
Horoscopul dragostei pentru luna septembrie 2025. Nativii au parte de iubire și împlinire
Horoscopul dragostei pentru luna septembrie 2025. Nativii au parte de iubire și împlinire
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți curăța aparatul de cafea cu oțet. Sfaturi și trucuri utile
Cum poți curăța aparatul de cafea cu oțet. Sfaturi și trucuri utile
Trucul simplu pentru un ruj rezistent întreaga zi. Sfaturi de la specialiști în beauty
Trucul simplu pentru un ruj rezistent întreaga zi. Sfaturi de la specialiști în beauty
Mai multe din people
Britney Spears, apariție nud pe Instagram. Fanii artistei își exprimă îngrijorarea
Britney Spears, apariție nud pe Instagram. Fanii artistei își exprimă îngrijorarea
People

Britney Spears continuă să atragă atenția pe rețelele de socializare.

+ Mai multe
Andi Moisescu, reacție după plecarea lui Dragoș Bucur de la "Românii au talent": "Toată admirația mea"
Andi Moisescu, reacție după plecarea lui Dragoș Bucur de la "Românii au talent": "Toată admirația mea"
People

Andi Moisescu i-a transmis un mesaj emoționant lui Dragoș Bucur după ce și-a anunțat plecarea de la Românii au talent.

+ Mai multe
Anca Țurcașiu, apariție elegantă la Festivalul Mamaia. Partenerul artistei i-a fost alături
Anca Țurcașiu, apariție elegantă la Festivalul Mamaia. Partenerul artistei i-a fost alături
People

Anca Țurcașiu a avut o apariție glam și spectaculoasă pe scena Festivalului Mamaia 2025.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC