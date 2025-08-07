Când începe Asia Express 2025 la Antena 1. Premiera maraton de 4 zile are loc mai devreme decât ne așteptam

Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00. Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.

Noul sezon marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Care sunt echipele de vedete care participă la Asia Express 2025

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fătă telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.

Care este echipa de vedete care ar fi câștigat Asia Express 2025

Odată cu terminarea filmărilor s-au aflat și echipele care au ajuns în marea finală Asia Express 2025, dar și cine a plecat acasă cu trofeul și premiul substanțial de 30.000. de euro.

Conform presei mondene, cele două echipe care au ajuns în finală sunt cele formate din Gabi Tamaș & Dan Alexa și Ștefan Floroaica & Alexandru Ion, anunță FANATIK.

Aceeași sursă a precizat că echipa formată din Gabi Tamaș și Dan Alexa este cea care a ajuns prima la Irina Fodor, reușind să câștige competiția.

Mai mult decât atât, cei doi au câștigat și sume substanțiale. Se vor alege fiecare cu aproximativ 56.500 de euro, banii proveniți atât din marele premiu cât și din sumele adunate pentru toate etapele la care cei doi au participat.

Ce spuneau Gabi Tamaș și Dan Alexa înainte de plecarea în competiție

Înainte de începerea filmărilor, Gabi Tamaș și Dan Alexa se arătau încântați de ocazia de a participa la acest show.

Gabriel Tamaș: „De ce am ales Asia Express? Bună întrebare. Fiind fost sportiv, îmi place competiţia. Mă uitam la probele si sacrificiile pe care le făceau concurenţii şi tot stăteam să mă gândesc eu ce aș putea să fac? Îmi plac provocările si voiam să incerc ceva diferit! Și, nu în ultimul rând, distracţia! Sper că mă voi distra de minune cu partenerul meu. Bineînțeles, nu am de unde să ştiu ce se va întâmpla acolo … emoţiile, stresul, nervii pe care i-am avut ca şi sportiv nu se vor compara cu cei pe care îi vom avea acolo, dar sunt o persoană încrezătoare, puternică si vom trece peste toate, cu siguranţă!”

Dan Alexa: „Nu mă vedeam lângă altcineva în afară de Gabi, cred că este exact partenerul de care am nevoie. E performant, smart, gata să acționeze, ne leagă multe lucruri și am mare încredere în el. Pe mine, personal, mă scoate dintr-o zonă de comfort în care sunt de foarte mulți ani și sunt impresionat de amploarea acestui proiect, am văzut ce desfășurare de forțe e în spatele camerelor, e clar că e un show special. Merg cu Gabi să ne distrăm, vrem să câștigăm și chiar cred că va fi ceva de neuitat!”

Citește și:

Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere'

FOTO: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro