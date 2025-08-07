Când începe Asia Express 2025 la Antena 1. Premiera maraton de 4 zile are loc mai devreme decât ne așteptam

Publicul așteaptă cu nerăbdare să vadă prin ce aventuri au trecut concurenții în competiția Asia Express.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Premiera Asia Express_8
VEZI FOTO
POZA 1 / 14

Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00. Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.

Noul sezon marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Care sunt echipele de vedete care participă la Asia Express 2025

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fătă telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.

Care este echipa de vedete care ar fi câștigat Asia Express 2025

Odată cu terminarea filmărilor s-au aflat și echipele care au ajuns în marea finală Asia Express 2025, dar și cine a plecat acasă cu trofeul și premiul substanțial de 30.000. de euro.

Conform presei mondene, cele două echipe care au ajuns în finală sunt cele formate din Gabi Tamaș & Dan Alexa și Ștefan Floroaica & Alexandru Ion, anunță FANATIK.

Aceeași sursă a precizat că echipa formată din Gabi Tamaș și Dan Alexa este cea care a ajuns prima la Irina Fodor, reușind să câștige competiția.

Mai mult decât atât, cei doi au câștigat și sume substanțiale. Se vor alege fiecare cu aproximativ 56.500 de euro, banii proveniți atât din marele premiu cât și din sumele adunate pentru toate etapele la care cei doi au participat.

Ce spuneau Gabi Tamaș și Dan Alexa înainte de plecarea în competiție

Înainte de începerea filmărilor, Gabi Tamaș și Dan Alexa se arătau încântați de ocazia de a participa la acest show.

Gabriel Tamaș: „De ce am ales Asia Express? Bună întrebare. Fiind fost sportiv, îmi place competiţia. Mă uitam la probele si sacrificiile pe care le făceau concurenţii şi tot stăteam să mă gândesc eu ce aș putea să fac? Îmi plac provocările si voiam să incerc ceva diferit! Și, nu în ultimul rând, distracţia! Sper că mă voi distra de minune cu partenerul meu. Bineînțeles, nu am de unde să ştiu ce se va întâmpla acolo … emoţiile, stresul, nervii pe care i-am avut ca şi sportiv nu se vor compara cu cei pe care îi vom avea acolo, dar sunt o persoană încrezătoare, puternică si vom trece peste toate, cu siguranţă!”

Dan Alexa: „Nu mă vedeam lângă altcineva în afară de Gabi, cred că este exact partenerul de care am nevoie. E performant, smart, gata să acționeze, ne leagă multe lucruri și am mare încredere în el. Pe mine, personal, mă scoate dintr-o zonă de comfort în care sunt de foarte mulți ani și sunt impresionat de amploarea acestui proiect, am văzut ce desfășurare de forțe e în spatele camerelor, e clar că e un show special. Merg cu Gabi să ne distrăm, vrem să câștigăm și chiar cred că va fi ceva de neuitat!”

Citește și:
Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere'

FOTO: PR

Cele mai vândute colecții!
Rapunzel. Ai voie sa gresesti - Ediția nr. 94 (Biblioteca Disney) Rapunzel. Ai voie sa gresesti - Ediția nr. 94 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Intors pe dos.Nu te supara! - Ediția nr. 93 (Biblioteca Disney) Intors pe dos.Nu te supara! - Ediția nr. 93 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Stitch si excursia cu cortul - Ediția nr. 92 (Biblioteca Disney) Stitch si excursia cu cortul - Ediția nr. 92 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Regele Leu - Ediția nr. 91 (Biblioteca Disney) Regele Leu - Ediția nr. 91 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Aston Martin 1964 DB5 - ediția nr. 111 (Mașini de Colecție) Aston Martin 1964 DB5 - ediția nr. 111 (Mașini de Colecție) 24.99 RON Cumpără acum
Opel GT - ediția nr. 109 (Mașini de Colecție) Opel GT - ediția nr. 109 (Mașini de Colecție) 24.99 RON Cumpără acum
Toyota Land Cruiser Prado - ediția nr. 110 (Mașini de Colecție) Toyota Land Cruiser Prado - ediția nr. 110 (Mașini de Colecție) 24.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Aurelian Temișan, declarație de dragoste pentru soția lui, Monica Davidescu, de ziua ei de naștere: "Lasă-ne să te bucurăm"
People
Aurelian Temișan, declarație de dragoste pentru soția lui, Monica Davidescu, de ziua ei de naștere: "Lasă-ne să te bucurăm"
Alina Sorescu, optimistă și împăcată cu trecutul ei după divorțul dificil de Alexandru Ciucu: "Povestea mea continuă cu demnitate"
People
Alina Sorescu, optimistă și împăcată cu trecutul ei după divorțul dificil de Alexandru Ciucu: "Povestea mea continuă cu demnitate"
Cum arată casa în valoare de 600.000 de euro achiziționată de Simona Halep. Primele imagini cu locuința sportivei
People
Cum arată casa în valoare de 600.000 de euro achiziționată de Simona Halep. Primele imagini cu locuința sportivei
Leonardo DiCaprio, criticat vehement pentru un viitor proiect. Ce decizie controversată a luat actorul
People
Leonardo DiCaprio, criticat vehement pentru un viitor proiect. Ce decizie controversată a luat actorul
Raluca Bădulescu, ipostază sexy pe rețelele de socializare. Cum a apărut vedeta în vârstă de 50 de ani în vacanță în Ibiza: "Am suferit pentru poza asta..."
People
Raluca Bădulescu, ipostază sexy pe rețelele de socializare. Cum a apărut vedeta în vârstă de 50 de ani în vacanță în Ibiza: "Am suferit pentru poza asta..."
Lauren Sánchez și Jeff Bezos, într-o ipostază inedită în luna de miere. Un video cu cei doi dansând a devenit viral și motivul este bineîntemeiat
People
Lauren Sánchez și Jeff Bezos, într-o ipostază inedită în luna de miere. Un video cu cei doi dansând a devenit viral și motivul este bineîntemeiat
Libertatea
Imagini din noua casă a Simonei Halep. Locuința a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București
Imagini din noua casă a Simonei Halep. Locuința a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București
Mihaela Rădulescu a publicat imagini nemaivăzute cu Felix Baumgartner. Mesajul emoționant al vedetei: „Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Mihaela Rădulescu a publicat imagini nemaivăzute cu Felix Baumgartner. Mesajul emoționant al vedetei: „Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Reacția Alinei Sorescu după ce Cătălin Botezatu a vorbit despre fostul ei soț, Alexandru Ciucu
Reacția Alinei Sorescu după ce Cătălin Botezatu a vorbit despre fostul ei soț, Alexandru Ciucu
Ispitele de la Insula Iubirii 2025, luate la rost de un artist: „E ușor să atragi atenția când te «înfășori» în controverse și scandal”. Ce a spus despre Oana Monea
Ispitele de la Insula Iubirii 2025, luate la rost de un artist: „E ușor să atragi atenția când te «înfășori» în controverse și scandal”. Ce a spus despre Oana Monea
Ego.ro
Iubita din umbră a campionului: Cine este Taisia?!?
Iubita din umbră a campionului: Cine este Taisia?!?
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cătălin Bordea, reacție total neașteptată! Ce a spus după ce Livia și Spike s-au despărțit
Cătălin Bordea, reacție total neașteptată! Ce a spus după ce Livia și Spike s-au despărțit
Publicitate
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Ținute cool & produse esențiale de makeup
Ținute cool & produse esențiale de makeup
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Povestea cutremurătoare de viață a doamnei Cristiana de la Mireasa. Și-a pierdut fiul anul acesta și se luptă cu o boală cruntă. De ce a decis să poarte o perucă: „Dacă mă vedeți noaptea cu un baticuț pe cap…”
Povestea cutremurătoare de viață a doamnei Cristiana de la Mireasa. Și-a pierdut fiul anul acesta și se luptă cu o boală cruntă. De ce a decis să poarte o perucă: „Dacă mă vedeți noaptea cu un baticuț pe cap…”
Fosta ispită Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii sezonul 8, primele declarații după ce s-au afișat ca un cuplu
Fosta ispită Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii sezonul 8, primele declarații după ce s-au afișat ca un cuplu
Flacăra ispitei s-a aprins la vila băieților! Ella și Teo, apropiere îndrăznețe. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii
Flacăra ispitei s-a aprins la vila băieților! Ella și Teo, apropiere îndrăznețe. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii
Când începe Asia Express Drumul Eroilor! Marea premieră va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00
Când începe Asia Express Drumul Eroilor! Marea premieră va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00
Unica.ro
Coafurile care "întineresc" imediat orice femeie de peste 35 de ani. Au efect de lifting și "șterg" anii de pe chip!
Coafurile care "întineresc" imediat orice femeie de peste 35 de ani. Au efect de lifting și "șterg" anii de pe chip!
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Detalii neștiute până acum ies la iveală despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu. A fost căsătorit 20 de ani cu o celebră actriță din România, iar acum are o relație discretă cu un fost fotomodel. Ce s-a mai aflat acum despre misteriosul bărbat
Detalii neștiute până acum ies la iveală despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu. A fost căsătorit 20 de ani cu o celebră actriță din România, iar acum are o relație discretă cu un fost fotomodel. Ce s-a mai aflat acum despre misteriosul bărbat
Medicul lui Ion Iliescu a spus clar care a fost secretul longevității fostului președinte. "Respecta cu strictețe!" Așa a ajuns la 95 de ani
Medicul lui Ion Iliescu a spus clar care a fost secretul longevității fostului președinte. "Respecta cu strictețe!" Așa a ajuns la 95 de ani
catine.ro
Ce se întâmplă dacă bei apă cu sare amară. Efectele pe care le are pentru organism
Ce se întâmplă dacă bei apă cu sare amară. Efectele pe care le are pentru organism
Horoscopul zilei de 7 august 2025. Balanțele își pierd energia. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 august 2025. Balanțele își pierd energia. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce sentimente lasă aura ta în urmă, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce sentimente lasă aura ta în urmă, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Christina Applegate a fost internată în spital cu „foarte multe dureri”. Ce probleme de sănătate are actrița care a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în 2021
Christina Applegate a fost internată în spital cu „foarte multe dureri”. Ce probleme de sănătate are actrița care a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în 2021
Mai multe din people
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație: "A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum"
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație: "A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum"
People

Lino Golden și partenera lui, Delia Salchievici, au divorțat în luna aprilie a acestui an.

+ Mai multe
Bogdan Vlădău, confesiuni rare despre relația cu Gina Chirilă, la un an de la divorț: "Asta m-a omorât cel mai tare într-o primă fază..."
Bogdan Vlădău, confesiuni rare despre relația cu Gina Chirilă, la un an de la divorț: "Asta m-a omorât cel mai tare într-o primă fază..."
People

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău s-au despărțit în urmă cu un an.

+ Mai multe
Corina Dănilă, declarații despre operații estetice. Actrița și-a făcut o singură intervenție la nivelul feței din motive medicale: "Dacă nu te simți bine cu tine..."
Corina Dănilă, declarații despre operații estetice. Actrița și-a făcut o singură intervenție la nivelul feței din motive medicale: "Dacă nu te simți bine cu tine..."
People

Corina Dănilă a vorbit deschis despre felul în care privește intervențiile estetice.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC